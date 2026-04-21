Martedì 21 aprile, su Rai 2, è in onda Belve. La terza puntata della nuova edizione parte alle 21:20 circa ed è condotta da Francesca Fagnani, che durante l’appuntamento firma tre, nuove interviste.

Belve 21 aprile, l’arrivo di Elettra Lamborghini

Al centro di Belve del 21 aprile c’è la cantante Elettra Lamborghini. Per l’artista, attualmente nel cast di Canzonissima, si tratta di un ritorno dopo il piccolo giallo del 2022. La cantante, in quella occasione, partecipò alle registrazioni dello show di Rai 2, rilasciando una intervista alla conduttrice Francesca Fagnani. Il faccia a faccia, tuttavia, non andò mai in onda, in quanto la cantante, che aveva richiesto senza successo di poter rivedere il girato, non firmò la liberatoria.

Questa volta, invece, il tutto è andato per il verso giusto e il pubblicò potrà vedere l’incontro. Lamborghini, durante l’intervista, ha confessato: “Io sono marito-sessuale, nel senso che se non ci fosse lui non so quanto sarei interessata. Poco fa ero a Miami, vedevo sti maschioni con la tartaruga e ho pensato: ‘Io con questi neanche se mi pagassero’. Diciamo che non ho quel tipo di attrazione, mi attraggono altre cose“.

Cosa ha detto Brigitte Nielsen

A Belve di martedì 21 aprile, poi, Francesca Fagnani incontra l’attrice Brigitte Nielsen. Attrice, modella e conduttrice, ha avuto enorme popolarità negli anni ’80, partecipando a pellicole come Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II, Cobra e Rocky IV. In tale film ha recitato al fianco di Sylvester Stallone, col quale ha iniziato una relazione sfociata in un matrimonio, terminato dopo due anni.

Proprio in merito all’incontro con Stallone, l’attrice confessa: “Sylvester Stallone ha distrutto la mia carriera. C’è una cosa chiamata blacklist, quando hanno saputo che non eravamo più sposati non mi hanno più chiamata. Lui era molto cattivo, fisicamente e psicologicamente. Io sono come la bomba atomica, perché so tutto“.

Belve 21 aprile, l’incontro con Shiva

Terzo e ultimo ospite di Belve del 21 aprile è Shiva. Classe 1999, il giovane rapper, in quella che è una delle rare partecipazioni ad un format televisivo, ripercorre la sua vita, fra successi e problemi giudiziari.

Nel 2023 è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio ed ha ricevuto una condanna, in primo grado, a 6 anni e 6 mesi. Tale sentenza è stata parzialmente rivista a marzo dello scorso anno, con una riduzione a 4 anni e 7 mesi.

Parallelamente ha portato avanti la carriera musicale, che è continuata ad essere ricca di soddisfazioni. Sulle principali piattaforme musicali streaming, infatti, registra numeri record, con milioni di ascoltatori ogni mese.