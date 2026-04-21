Era il 21 aprile dello scorso e tutti gli italiani si apprestavano a festeggiare la Pasquetta. Nelle prime ore della mattina, però, è arrivato il lutto per la notizia del decesso del Santo Padre. Nel primo anniversario della sua morte, la televisione italiana presenta una serie di speciali dedicati a Papa Francesco.

Papa Francesco speciali primo anniversario morte, gli omaggi Rai

Ampio spazio è dedicato a Papa Francesco sulle reti Rai. Su Rai Storia, alle 17:45 e alle 20:00, spazio a Volti dei Vangeli, programma nel quale il Santo Padre dà volto ai personaggi dei Vangeli e fa da guida dentro le scene del Vangelo. Sulla medesima rete, ma dalle 22:30, inizia Eventi – Papa Francesco, che ricostruisce i dodici anni di pontificato.

Sempre il 21 aprile, ma su Rai 5, è possibile seguire, alle 21:20, il documentario In Viaggio di Gianfranco Rosi. Quest’ultimo racconta i 37 viaggi di Bergoglio nei primi 9 anni del suo pontificato. Le scene che compongono il film sono state prese da un totale di oltre 800 ore di girato che documentano tutte le trasferte di Bergoglio.

Mercoledì 22 aprile, su Rai 3 dalle 13:15, Paolo Mieli guida un appuntamento speciale di Passato e Presente. In studio, per analizzare l’importanza della figura di Papa Francesco, c’è la professoressa Maria Giuseppina Muzzarelli.

Il palinsesto di TV2000

TV2000 ha deciso di dedicare a Papa Francesco l’intera prima serata di martedì 21 aprile. Dalle ore 21:10 inizia Papa Francesco Un uomo di parola, documentario di Wim Wenders, che mostra il tentativo del Santo Padre di avviare delle importanti riforme nel mondo della chiesa.

A seguire, dalle 22:45 circa, debutta L’Argentina di Francesco, documentario di Eugenio Bonanata prodotto da Telepace in collaborazione con Vatican News. Si tratta di un vero e proprio viaggio nelle origini di Bergoglio, con le testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto nelle diverse fasi della sua vita, a partire da quando era ancora a Buenos Aires, sua città d’origine. Alle parole degli ospiti si alternano interessanti immagini di archivio, che permettono di conoscere al meglio il lato umano, oltre che spirituale, del Papa.

Papa Francesco speciali primo anniversario morte, l’offerta di Sky

Anche Sky, proprio come TV2000, ha deciso di ricordare Papa Francesco, nel giorno in cui si celebra il primo anniversario della sua morte, con la pellicola Papa Francesco Un uomo di parola. L’opera di Wenders è proposta, in primis, su Sky Documentaries, sul canale 117, dalle ore 16:40. A seguire, è riproposto, in prima serata dalle 21:15, su Sky Cinema Stories, rete visibile al tasto 302 della piattaforma satellitare.