Nuovi single affrontano, martedì 21 aprile, l’avventura di Primo Appuntamento. Con la puntata odierna, al via alle 21:20 su Real Time, giunge al termine l’edizione.

Primo Appuntamento 21 aprile, Michela e Fabrizio

Flavio Montrucchio e il barman Mauro accolgono, il 21 aprile, Michela. Ha 31 anni, è della Basilicata ma vive a Lecce e lavora come veterinaria, occupandosi soprattutto di malattie infettive. Si definisce una gattara: “Il mio ideale di felicità è tornare a casa, con un marito, un figlio e un cane o un gatto e guardare semplicemente un film tutti insieme. Quando mi piace un ragazzo divento sottona, tendo a cercarlo e a scrivergli, forse anche troppo. Ho bisogno di una persona simile a me. Non riesco a trovare una persona capace di destare in me dell’interesse“. È single da un anno e mezzo.

Incontra Fabrizio, 34enne di Bari. Lavora nel settore informatico e ha svariati interessi: giochi da tavolo, nuoto e palestra. Anche lui è single da circa un anno e mezzo. Confessa: “Da piccolo avevo una scaletta di vita e pensavo che a 30 anni avrei già costruito un progetto con la persona giusta. In un futuro, diventare padre è una cosa che vorrei“.

Denise incontra Valentina

Nel corso dell’appuntamento arriva Denise. Ha 41 anni, è di Varese e fa la manager per un grande gruppo industriale. Ama il calcio, che pratica da circa venti anni, ed adora curare la propria femminilità, con trucchi e scarpe con il tacco. Si definisce “generosa e sensibile“, capace di “amare tanto”. È single da tre anni, dopo la fine di una relazione molto importante che ha richiesto del tempo per essere elaborata. Ha una convinzione: “In amore non sono perfezionista, basta essere felici“.

Incontra Valentina, 39enne di Bergamo. Fa la tranviera e come hobby pratica la boxe. Ammette: “Mi piacciono le donne persuasive, capace di incantare come i serpenti. Quando mi innamoro non capisco più niente. In una coppia sono abbastanza impegnativa, l’altra persona deve avere abbastanza pazienza. Con me non ci si annoia, anzi ci si stressa“.

A seguire è presente il 60enne Alberto. Originario di Viterbo, è un medico in pensione che è single “da sempre“, in quanto non ha mai avuto una fidanzata: “Mia mamma è stata l’unica donna della mia vita, le altre non potevano competere con lei. Solo ora ho avuto la curiosità di vivere nuove esperienze. Mi sento molto imbranato, è come se avessi vissuto in un sistema chiuso nel quale eravamo solo io e mamma e stavamo benissimo. Poi lei è morta e ora io voglio rinascere“. Agitatissimo, cena con Sylvie. Ha 53 anni, arriva da Scafati, in provincia di Salerno, e lavora come babysitter gemellare. Ama fare le torte ed è mamma.

Primo Appuntamento 21 aprile, Andrea e Arianna

Durante Primo Appuntamento del 21 aprile partecipa Andrea. Ha 34 anni, è di Roma e fa la guardia giurata. Ammette: “Sono in grado di ambientarmi in diversi contesti. Una ragazza mi deve colpire sicuramente per il carattere, perché quelle un po’ coatte non mi piacciono, così come quelle permalose. A me piace scherzare e mi sentirei limitato“. Fa la conoscenza di Arianna, 32enne originaria di un piccolo paese vicino Rieti. Lavora come impiegata in un ufficio postale e il pomeriggio insegna in un’Accademia anti-aggressione. È single da tre anni e mezzo e si definisce “simpatica, vivace e intraprendente”.