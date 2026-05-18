Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25. Il giovane cantante ha trionfato durante la finale disputata domenica 17 maggio e andata in onda, in diretta, su Canale 5.

Amici 25 Lorenzo Salvetti, chi è il trionfatore del talent

Nato il 12 agosto del 2007, Lorenzo Salvetti è un cantautore e pianista che, ancora prima di partecipare nel talent, era già conosciuto al grande pubblico. Nel 2024, infatti, aveva preso parte alla diciottesima edizione di X Factor, avventura che ha affrontato all’interno del team di Achille Lauro. L’artista si è posizionato quarto, riuscendo dunque anche ad arrivare alla finalissima.

Nella scuola di Amici non è entrato a settembre, bensì a novembre, quindi circa due mesi dopo l’inizio del programma. Durante il percorso sul Biscione ha pubblicato diversi inediti, fra cui Stupida vita e Prima di te e dopo, inseriti nell’album di debutto intitolato Stupida vita e rilasciato il 22 maggio. Insieme a Lorenzo Salvetti ha vinto anche la sua professoressa, ovvero Lorella Cuccarini, trionfatrice già nel 2024 grazie a Sarah Toscano.

Gli altri premi

Nel corso della finale di Amici 25, la conduttrice Maria De Filippi ha assegnato anche svariati altri premi. Al già citato Lorenzo Salvetti, come è noto sin dalla semifinale, è andato lo Spotify Singles, riconoscimento che ha premiato l’artista con i migliori dati legati alle fruizioni sulle piattaforme musicali streaming.

Il Premio della categoria ballo, dal valore di 50 mila euro, è andato ad Alessio Di Ponzio. Svariati anche i riconoscimenti ottenuti dall’altro ballerino protagonista della puntata, cioè Emiliano. Il danzatore si è portato a casa il Premio Unicità offerto da Oreo dal valore di 30 mila euro e il Premio della Critica Enel, assegnato dai giornalisti presenti in studio e dal valore di 50 mila euro. Infine, il Premio Radio, assegnato da alcuni fra i principali network radiofonici del nostro paese, è andato alla cantante Angie.

Tutti i finalisti, infine, hanno ricevuto il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù e dal valore di 7 mila euro.

Amici 25 Lorenzo Salvetti, gli ascolti

Gli ascolti della finale di Amici 25, per i quali Piersilvio Berlusconi, Amministratore delegato di Mediaset, si è complimentato con Maria De Filippi, hanno subìto un calo. La diretta, in onda dalle 21:40 circa e fino alle 00:50, ha tenuto compagnia a 3 milioni e 483 mila telespettatori, con una share pari al 25,9%. Si tratta di un dato che, comunque, è in calo rispetto alla passata edizione. La proclamazione del vincitore di dodici mesi fa, sempre su Canale 5 nel prime time di domenica 18 maggio, aveva tenuto compagnia a 3 milioni e 786 mila spettatori, con la share del 26,9%. Il calo di ascolti è ancora più evidente se si prendono in considerazione i risultati Auditel dell’ultima puntata del 2024: in quella occasione, i telespettatori tenuti incollati di fronte allo schermo erano 4 milioni e 400 mila, con una share che aveva toccato il 31,8%.

Un calo, questo di Amici, che negli scorsi mesi aveva interessato anche C’è posta per te, la cui ultima edizione è stata una delle meno viste degli ultimi tempi, con lo show superato da The Voice Kids il 14 febbraio.