Intrighi mozzafiato, passioni travolgenti e una spietata sete di vendetta animano le sponde del Bosforo, catturando l’interesse del pubblico televisivo in Italia. La nuova attesissima dizi turca Racconto di una notte debutta nel daytime di Canale 5 con un ritmo narrativo serrato e interpretazioni magistrali. Le anticipazioni delle trame per i telespettatori italiani, relative alle puntate in onda dal 18 al 24 maggio 2026, rivelano una programmazione pomeridiana fissata alle ore 16:05. Inoltre, la rete Mediaset inserisce in palinsesto un imperdibile appuntamento speciale in prima serata domenica 24 maggio alle ore 21:20. Durante questi intensi episodi, i giovani Mahir e Canfeza lottano duramente contro un destino avverso, affrontando costanti minacce di morte, fughe disperate e sconvolgenti rivelazioni familiari nel cuore di Istanbul.
Lunedì 18 maggio – Racconto di una notte 18–24 maggio 2026
L’inizio della settimana si apre sotto il segno della fuga immediata e della ricerca di protezione per i protagonisti della dizi. Dopo l’improvvisa e minacciosa visita del criminale Cabir presso la sfarzosa residenza degli Yilmaz, il coraggioso Mahir prende in mano la situazione. Il ragazzo allontana immediatamente la dolce Canfeza e la madre di lei, Sureyya, dalla lussuosa tenuta, poiché desidera scovare un rifugio decisamente più sicuro. Di conseguenza, il giovane rifiuta i ricatti della malavita organizzata, nonostante i nonni lo supplichino di restare per celebrare le nozze coatte con Sila e sacrificarsi per l’onore della famiglia.
Successivamente, Mahir chiede il supporto logistico del fidato amico Salih, il quale rintraccia un piccolo appartamento temporaneo nella periferia della città. In questo alloggio segreto, il gruppo attende le mosse dello spietato Selim. Quest’ultimo, sebbene ferito durante il precedente scontro fisico, svanisce misteriosamente nel nulla, lasciando l’intera area residenziale in uno stato di perenne allarme. Nel frattempo, il comandante Rasit accoglie Mavis, Sare ed Ezra nella casa del suo defunto parente. Con enorme stupore delle donne, i militari conducono nell’abitazione il redivivo Kursat, che riabbraccia la madre. Tuttavia, l’uomo sperimenta un profondo tormento interiore, poiché scopre che il comandante nasconde la vera identità del temibile Boris, il superlatitante ricercato dalle autorità di polizia in tutta la Turchia.
Martedì 19 maggio
La puntata di martedì regala un momento di inaspettata spensieratezza ai protagonisti, alleggerendo la drammaticità degli eventi recenti. Mahir, Canfeza e la madre Sureyya organizzano la routine quotidiana all’interno del nuovo alloggio scovato da Salih. Poiché il ragazzo desidera allentare la forte tensione psicologica e offrire alle donne una serata tranquilla, l’uomo si improvvisa cuoco e prepara una cena a base di kofte tipiche. Purtroppo, a causa della fretta e della scarsa dimestichezza con i fornelli, la cottura fallisce e le pietanze risultano completamente immangiabili.
Nonostante la consapevolezza dei rischi legati alla presenza di numerosi sicari nelle strade, Mahir convince Canfeza e Sureyya a sfidare la sorte. Il gruppo si reca in un piccolo locale tradizionale della zona per consumare un pasto veloce. Durante la cena, i tre dimenticano per qualche ora i gravosi problemi economici e le minacce di morte che incombono sulle loro esistenze, rinsaldando un profondo legame affettivo prima del ritorno nell’ombra.
Mercoledì 20 maggio – Racconto di una notte 18–24 maggio 2026
Il mercoledì l’atmosfera torna a farsi cupa e drammatica, specialmente per gli abitanti della grande tenuta Yilmaz. I parenti Afet e Asaf affrontano una situazione complessa, poiché i malavitosi impongono un ultimatum di tre giorni per riportare Mahir alla villa. L’arrivo improvviso del boss Cabir stravolge completamente i piani difensivi dei nonni. Il criminale scopre la fuga del ragazzo e, per lanciare un brutale avvertimento all’intera stirpe, spara alle gambe del giovane Ferman, causandogli una gravissima ferita da arma da fuoco.
La notizia del ferimento raggiunge rapidamente i vari quartieri di Istanbul, alimentando la paura di una vera e propria guerra tra clan. Nel frattempo, lo spietato Selim prosegue i suoi loschi traffici nell’ombra, investendo ingenti risorse finanziarie per rintracciare il nascondiglio di Canfeza e sottrarla al rivale. Pertanto, la rete di spie copre l’intera provincia, costringendo i fuggiaschi a ridurre al minimo i contatti con l’esterno per evitare la cattura immediata.
Giovedì 21 maggio
La trama di giovedì mostra i complici dei malavitosi impegnati a localizzare i fuggiaschi attraverso l’inganno telefonico. Presso la clinica medica, la polizia interroga Ferman per fare luce sull’agguato subito. L’uomo manifesta un forte terrore e preferisce rimanere nel reparto ospedaliero, ma la madre Afet impone le dimissioni per riportarlo alla tenuta. Intanto Sureyya, mossa dal desiderio di recuperare un prezioso anello di fidanzamento regalatole da Mehmet, telefona ad Afet. La matriarca approfitta della situazione e, fingendo una finta solidarietà, estorce con l’inganno le coordinate esatte del nascondiglio segreto della donna.
Nel frattempo Mahir e Canfeza, supportati dalla giovane Ayca, si concedono una romantica passeggiata sul lungomare di Istanbul. Purtroppo, la forte nostalgia prende il sopravvento e Canfeza attiva il cellulare per contattare i parenti. Questo errore logistico permette ai nemici di intercettare il segnale. Poco dopo, Kursat telefona direttamente a Mahir ed esige un incontro urgente con Canfeza, promettendo di rivelare il nome del vero assassino del padre in cambio della loro totale fiducia.
Venerdì 22 maggio – Racconto di una notte 18–24 maggio 2026
Il venerdì segna il ritorno forzato dei protagonisti nella tana del lupo, a causa delle crescenti pressioni esterne. Dopo aver tratto in salvo Canfeza e Sureyya dalle grinfie del redivivo Selim, l’anziano Asaf conduce le donne alla villa di famiglia, convinto che le mura domestiche offrano una protezione maggiore contro gli assalti dei criminali. Subito dopo, l’uomo ordina al nipote Mahir di fare ritorno alla tenuta per discutere le condizioni di sicurezza della famiglia.
I membri della famiglia Yilmaz sperano ancora di convincere il ragazzo a sposare la giovane Sila, poichè considerano il matrimonio l’unico strumento idoneo a placare la furia omicida di Cabir. Tuttavia, Mahir ribadisce con fermezza il proprio rifiuto e respinge i piani dei nonni. Nel frattempo, Cabir intercetta il fuggitivo Mustafa e lo sottopone a un duro interrogatorio. Durante il drammatico confronto, l’uomo confessa che Sevde ha orchestrato il tradimento, scatenando la furente reazione della giovane Sila all’interno del palazzo.
Sabato 23 maggio
La puntata di sabato accelera il ritmo delle indagini private e dei sospetti incrociati tra i membri dei vari clan di Istanbul. Il vendicativo Selim ordina ai suoi scagnozzi di monitorare i movimenti di Asaf, esigendo report dettagliati sulle attività finanziarie della famiglia Yilmaz. Intanto, Canfeza sperimenta forti dubbi e non comprende come i nemici abbiano individuato con tanta rapidità l’alloggio segreto preso in affitto da Salih.
A questo proposito, Mahir confida alla ragazza i suoi forti sospetti sull’incontro proposto da Kursat. Il giovane esprime la certezza che l’uomo abbia pianificato una trappola per allontanarlo dal rifugio e favorire il blitz di Selim. Nel frattempo, la giovane Ezra riceve un messaggio insolito da parte di Kursat, il quale cade prigioniero nelle mani del comandante Rasit a causa di un vecchio debito d’onore mai saldato.
Domenica 24 maggio (ore 14:20 e ore 21:20) – Racconto di una notte 18–24 maggio 2026
La domenica raddoppia l’appuntamento con la dizi turca su Canale 5, articolandosi tra il pomeriggio e la prima serata. Nella puntata delle 14:20, Mahir sceglie di trattenersi alla villa per difendere Sureyya e Canfeza da un blitz di Selim. Qui, Canfeza affronta un duro colloquio con Sila, la quale assicura di non voler ostacolare l’amore con Mahir e manifesta l’intenzione di fuggire per riconquistare la libertà personale. Successivamente, Canfeza e Mahir si concedono una serata romantica tra la pesca e il cinema, ma l’indomani Mesude sorprende la coppia nella stanza, scatenando un forte imbarazzo familiare.
Nello speciale in prima serata delle 21:20, la tensione tocca il culmine della drammaticità. Mahir inserisce Sila in un programma di protezione per sottrarla a Cabir. Per ingannare il boss, la ragazza propone di simulare un fidanzamento ufficiale, procrastinando le nozze reali. Mahir comunica la decisione alla famiglia, provocando la dolorosa reazione di Canfeza, che ignora la messinscena. All’insaputa di tutti, l’anziana Afet contatta Selim e promette di consegnargli la ragazza quella sera stessa in cambio di denaro.
L’arrivo improvviso di Ezra e Sare interrompe la cerimonia e svela la vera identità di Canfeza come figlia di Kursat. Nella totale confusione, Cabir minaccia Mahir con una pistola e Asaf ha un grave malore che lo riduce in fin di vita. Presso l’ospedale di Istanbul, Ferman avvisa la moglie Sevde, la quale caccia furiosamente le donne dalla villa. Selim fa irruzione nella tenuta e minaccia le donne rimaste, mentre Canfeza si rifugia da Rasit. La ragazza appare talmente scossa da cacciare lo stesso Mahir, imponendogli di uscire per sempre dalla sua vita.
Dove vederla
Gli episodi di Racconto di una notte vanno in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:05. La rete Mediaset riserva inoltre un ampio spazio domenicale in prima serata a partire dalle ore 21:20 per l’appuntamento speciale. Tutti gli spettatori residenti nelle varie regioni d’Italia possono accedere alla visione gratuita attraverso la piattaforma digitale gratuita Mediaset Infinity. Il portale multimediale garantisce la fruizione sia in modalità diretta streaming sia in formato on demand, consentendo il recupero delle puntate in qualsiasi momento della giornata tramite smartphone, tablet e smart tv.