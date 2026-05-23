Sabato 23 maggio giunge al termine Dalla Strada al Palco Special e di seguito vi sveliamo i nomi dei finalisti. La trasmissione è proposta su Rai 1 dalle ore 21:30 circa.

Dalla Strada al Palco Special finalisti, chi si contende la vittoria

A contendersi la vittoria di Dalla Strada al Palco Special c’è, in primis, il Duo Fondoux. Vincitori della quinta puntata, è formato da Lucio e Valentina di 28 e 31 anni, che si sono conosciuti e innamorati in una compagnia e che, circa un anno fa, hanno formato un duo acrobatico. Sempre dal quinto appuntamento ci sono i ripescati Barbopiano e Francesca Prini. Il primo, norme d’arte di Lorenzo Barbulla, è un pianista delle Marche. La seconda, atleta di pole dance, è nata con la fibrosi cistica e sin da bambina, anche come forma di fisioterapia, pratica sport.

Nell’elenco di finalisti di Dalla Strada al Palco Special c’è Radmila Novozheeva, vincitrice della quarta puntata. Cantante lirica 34enne, è nata in Russia da una famiglia di persone sordomute e da diverso tempo vive nel nostro paese. Nel medesimo appuntamento hanno staccato il pass per la finale altri due artisti. Si tratta di Jonathan Rossi, atleta di street trial e precision drive nato a Barcellona ma residente a Ravenna, e Andrea Chiarini, chitarrista di 38 anni trasferitosi a Miami e che con la sua arta ha ottenuto un ottimo seguito sui social.

Dalla Strada al Palco Special finalisti, gli altri concorrenti

Dalla terza puntata, invece, nella finale di Dalla Strada al Palco Special ci sono il vincitore Fabio Ingrassia, pittore 36enne, oltre a Juanita Carito, cantante 38enne, e Isam Maarouf, 32enne originario del Marocco, balbuziente ma maestro nell’arte del beatboxing.

Nell’ultimo appuntamento dello show ci sono anche Nikolas Bushi e Raffaele Magliulo, vincitore e ripescato della seconda puntata. Il primo è un ventriloquo di 21 anni che si è esibito in alcune delle piazze più famose al mondo. Il secondo, invece, è un pianista 24enne.

L’elenco di finalisti di Dalla Strada al Palco Special è completato da Alfio Russo e dal Gruppo Lirico Priolo, vincitore e ripescati della prima puntata. Il primo è un sassofonista di appena 14 anni ed è fra gli artisti di strada più giovani d’Italia. Il secondo è un gruppo formato dalla famiglia Priolo, cantanti lirici che hanno scelto l’Italia per vivere dopo essere fuggiti dal Venezuela.

Gli ospiti della finale

In occasione della finale, a Dalla Strada al Palco Special è prevista la partecipazione di molto ospiti. Si alternano sul palco, infatti, Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma. A giudicare le performance ci sono i quattro Passanti Importanti, ovvero Carlo Conti, Nino Frassica, Mara Venier e Bianca Guaccero. A loro si uniscono Enrico Brignano e Nek.