Una settimana di terremoti emotivi, ribaltamenti gerarchici e insanabili fratture familiari sconvolge la tenuta più famosa della televisione. Le prossime puntate della celebre soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni su Rete 4. Gli episodi occupano la fascia preserale della rete. Queste trame segnano un netto cambio di passo per l’intera stagione. La recente partenza di Don Rómulo ha lasciato un vuoto immenso. Questo spazio viene subito colmato dall’arrivo del tirannico Don Cristóbal. L’uomo gestisce la servitù con il pugno di ferro. Nel frattempo ai piani alti Martina avanza una proposta molto rischiosa per il patrimonio dei Luján.

La Promessa 25-31 maggio 2026 – lunedì 25 e martedì 26 maggio 2026

L’inizio della settimana è interamente dominato dal clima di terrore imposto dal nuovo assetto gestionale. Alonso decide a sorpresa di non promuovere Don Ricardo. Il marchese affida la guida della servitù a una figura esterna alla tenuta. Il nuovo capo maggiordomo è Don Cristóbal. L’uomo si presenta con un atteggiamento severo, autoritario e del tutto intransigente. Il maggiordomo avvia immediatamente severi colloqui individuali con ciascun membro del personale. Il suo scopo è valutarne la produttività quotidiana.

Le cuoche esprimono a Catalina e Manuel tutto il loro forte disagio. La servitù critica apertamente l’umiliazione inflitta a Don Ricardo. L’uomo vive il declassamento con profonda sofferenza personale. Pía si rivela l’unica persona capace di comprendere il suo dolore. La donna diventa un fondamentale ponte comunicativo con il nuovo arrivato. Nel frattempo Santos fa il suo ritorno alla tenuta in cerca di perdono dopo la fuga.

Inizialmente Don Cristóbal si rifiuta categoricamente di riassumerlo. Tuttavia l’intervento congiunto di Ricardo e Pía lo spinge a cambiare idea. Santos può così riabbracciare finalmente il padre. Il ragazzo ammette di aver sbagliato tutto con Ana. Riconosce inoltre che Ricardo aveva sempre avuto ragione.

Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2026

Le puntate centrali vedono i conflitti familiari legati alle proprietà terriere toccare il punto di non ritorno. Catalina e Martina sono protagoniste di uno scontro infuocato. La disputa riguarda la conduzione delle terre di famiglia. La situazione si complica a causa delle dure proteste del Barone de Valladares. Il nobile è contrario all’aumento dei salari promesso ai contadini.

Alonso esprime l’intenzione di affrontare il nobile di persona. Tuttavia Catalina lo frena e preferisce coinvolgere Manuel nella questione. Nel tentativo di placare gli animi, Jacobo convince Martina a partecipare a un incontro privato. Il faccia a faccia si rivela del tutto infruttuoso. Esasperata dalla situazione, Martina avanza una proposta drastica. La ragazza vuole procedere alla divisione materiale delle terre della tenuta.

Catalina scopre la mossa segreta della cugina. Di conseguenza la lite tra le due esplode con violenza inaudita. Questo scontro mina per sempre gli equilibri della famiglia Luján. Nel frattempo sul versante sentimentale prosegue una trama più dolce. Ángela e Curro continuano a veder crescere la loro complicità emotiva.

La Promessa 25-31 maggio 2026: venerdì 29 e sabato 30 maggio 2026

La settimana prosegue con passioni che prendono finalmente forma e nuovi rancori in cucina. Ángela e Curro si lasciano andare ai loro reciproci sentimenti. I due giovani si uniscono in un momento di grande intimità. Il ragazzo è ancora profondamente scosso dal mistero della scomparsa di Esmeralda. Tuttavia trova nella vicinanza di Ángela la stabilità di cui ha bisogno. Nonostante questo Curro inizia a nutrire una profonda e istintiva diffidenza verso Don Cristóbal.

Intanto Manuel presenta ufficialmente Enora come nuova collaboratrice stabile dell’hangar. L’accoglienza da parte dei nobili è tutt’altro che calorosa. Leocadia non fa nulla per nascondere la sua totale ostilità verso la ragazza. Informato del comportamento sgradevole, Manuel decide di intervenire con fermezza. Il giovane impone a Leocadia limiti invalicabili e difende l’indipendenza delle sue scelte lavorative.

Poco dopo Don Cristóbal convoca Petra per una comunicazione importante. Il maggiordomo le dichiara che manterrà le sue attuali mansioni. Tuttavia specifica che ogni decisione futura dovrà ricevere la sua preventiva approvazione. Sentendosi profondamente umiliata da questo ridimensionamento, Petra corre a sfogarsi. La donna protesta duramente con Leocadia.

Domenica 31 maggio 2026

Il finale di settimana amplifica il mistero e le indagini sotterranee. La prolungata scomparsa di Esmeralda desta enorme preoccupazione nel duca de Carril. Il sentimento è condiviso dai suoi collaboratori più stretti, tra cui Curro, Vera e Pía. Durante una conversazione con Lope, Federico fa un esplicito riferimento a Mercedes. L’uomo sottolinea la totale mancanza di notizie da parte della donna. Questo dettaglio alimenta i sospetti generali attorno a un fitto giallo.

Tensioni e sospetti alla Promessa

Nel frattempo la servitù cerca faticosamente di abituarsi alle rigide regole del nuovo maggiordomo. Curro continua a osservare ogni movimento di Don Cristóbal con occhio vigile. Il ragazzo è convinto che l’uomo nasconda un segreto o un secondo fine. La tensione alla Promessa resta altissima in ogni settore. La divisione colpisce sia i domestici che i membri della famiglia marchionale, ormai divisi dalle scelte economiche di Martina.

Dove seguire le puntate della soap opera spagnola

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:45. Le puntate della soap spagnola sono trasmesse quotidianamente dal lunedì alla domenica. Fanno eccezione solo variazioni di palinsesto dovute a eventi di prima serata. Ciascun episodio può essere seguito in diretta streaming o rivisto in modalità on demand sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.