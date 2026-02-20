Giornate decisamente ricche di emozioni quelle per L’Eredità, grazie alla campionessa Gabriella che ha vinto 260 mila euro in due giorni. Intanto, il 20 e 21 febbraio, su Rai 1, sono proposti gli speciali in prima serata denominati Sfida tra Giganti.

L’Eredità Gabriella, le due vittorie in altrettante sere

Gabriella si è presentata al pubblico de L’Eredità lo scorso 18 febbraio. Pensionata, arriva da Asti ed ha mille passioni, fra cui quella della cucina, nella quale si cimenta per deliziare gli amati nipotini.

Sin da subito, Gabriella ha mostrato un certo talento, grazie al quale è arrivata al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi provvisorio di 160 mila euro. Una cifra, questa, che è riuscita a difendere sino alla fine e che ha portato a casa, indovinando la parola corretta Divisa, associata ai termini Portare, Famiglia, Estera, Squadra e Militare.

Ieri, giovedì 19 febbraio, Gabriella è tornata al centro del format ed ancora una volta ha compiuto un percorso perfetto, arrivando sino alla Ghigliottina con un montepremi provvisorio di 200 mila euro. Cifra, questa, dimezzata dopo un errore nella scelta dei termini da associare. Per 100 mila euro, Gabriella ha deciso di puntare sul termine Fedeltà da associare a Segno, Obbligo, Marchio, Franco Califano ed Alta: la sua scelta si è rivelata corretta ed ha vinto il jackpot.

L’Eredità Gabriella, il ritiro

Gabriella, in 48 ore, ha dunque vinto un montepremi totale di 260 mila euro a L’Eredità. Un evento decisamente eccezionale, che ha profondamente commosso la campionessa, che ha deciso di prendere la parola ed annunciare il ritiro: “Credo di aver fatto più di quello che neanche lontanamente avrei potuto immaginare. È stata una esperienza stratosferica, ma credo sia anche giusto lasciare il posto a qualcun altro, credo sia giusto che ci siano anche altri che giochino e che tentino la fortuna, proprio come ho fatto io“.

La Sfida tra Giganti con Francesco Totti e Carlo Verdone

Per L’Eredità, dunque, si è trattata di una vigilia dell’arrivo della Sfida tra Giganti decisamente intensa. Gli speciali in prima serata, in onda su Rai 1 il venerdì ed il sabato, non hanno Gabriella fra le protagoniste, ma sei ex campioni delle scorse edizioni del format.

Essi affrontano le varie manche del game in compagnia di vari ospiti. Il venerdì, Marco Liorni accoglie Carlo Verdone, Francesco Totti, Letizia Arnò e Paolo Vallesi. Il sabato, invece, ci sono Max Tortora, Edoardo Leo, Sergio Friscia ed Andrea Delogu, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.