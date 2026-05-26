Su Discovery+ è disponibile alla visione la docuserie Un Castello a Sorpresa. Si tratta di una produzione originale statunitense, che segue i lavori di restaurazione di un antico maniero.

Un Castello a Sorpresa docuserie, format ambientato in Francia

Realizzato dalla Twenty Twenty Production Ltd, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery, il format ha debuttato lo scorso anno con il titolo originale di Castle Impossible sull’emittente statunitense Home e Garden TV.

Colui che ha curato la regia degli appuntamenti è Dean Griffiths. Nonostante sia una produzione statunitense, la trasmissione è girata nel Vecchio Continente. In particolare, le telecamere seguono i lavori di ristrutturazione di un castello ricevuto in eredità in Francia, a pochi km di distanza dalla capitale Parigi.

Chi sono i due protagonisti

Al centro del format Un Castello a Sorpresa ci sono i protagonisti Daphne Reckert e Ian Figueira. Essi hanno deciso di raggiungere la Francia dopo aver ricevuto, in eredità, un grande e storico castello, costruito 500 anni fa e che ha ospitato, al suo interno, numerosi personaggi molto importanti della storia del paese transalpino. La prima edizione del programma è composta da un totale di otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora.

Come racconta lo show, i protagonisti Daphne e Ian sono originari della California. Si sono conosciuti alle scuole superiori, dove si sono poi fidanzati. Undici anni dopo, la coppia ha deciso di convolare a nozze con un sogno: costruire una famiglia. La loro vita, però, è cambiata per sempre nel momento in cui i protagonisti hanno ricevuto un castello in eredità dal nonno della ragazza. Loro, anche per onorare la sua memoria, hanno deciso di prenderlo in gestione e ristrutturarlo.

Un Castello a Sorpresa docuserie, la ristrutturazione degli ambienti

In ogni puntata della docuserie Un Castello a Sorpresa sono seguiti i lavori di ristrutturazione realizzati dai protagonisti nei diversi ambienti. Si parte, nella prima puntata, con il campanile, che i due hanno deciso di ristrutturare per trasformarlo nella loro camera da letto. A seguire si svolgono i lavori nella cucina e nel bagno, che è realizzato là dove c’era una stanza danneggiata dall’acqua.

La docuserie procede con la creazione di un ufficio e di una lussuosa suite, oltre che con la trasformazione dell’antica scuderia dei cavalli. Infine, il format si conclude con la ristrutturazione dell’antica sala giochi e con la camera che ha ospitato il Re e la Regina di Francia.