Venerdì 29 maggio giunge al termine l’edizione attualmente in onda di Fratelli di Crozza, con l’ultima puntata che seguiremo in diretta. L’appuntamento prende il via alle ore 21:35 circa su NOVE e ha come protagonista Maurizio Crozza. Al suo fianco, in qualità di autore, c’è Andrea Zalone, mentre l’accompagnamento musicale è della Simone Belfiore Band. Nella serata, il padrone di casa presenta nuove imitazioni e monologhi, con i quali sono commentati i principali fatti di attualità.

Fratelli di Crozza diretta 29 maggio, la parodia di Sergio Mattarella e Papa Leone

La diretta del 29 maggio inizia con una parodia dedicata alla discussa Ferrari Luce, nuova automobile della nota società automobilistica italiana. A parlane ci sono i finti Sergio Mattarella e Papa Leone. Mattarella e il Pontefice dialogano della macchina, definendola un “mouse“: “Come hanno fatto a coinvolgerci come testimonial?”. Il Papa: “A me è arrivato un messaggio in cui mi si diceva di uscire di casa per salvare mio figlio“. Il Presidente della Repubblica, invece, afferma: “A me hanno detto che erano quelli del montascale“.

Il comico inizia il monologo: “Sandro Pertini pubblicizzava la Panda, una macchina che tutti potevano permettersi. Oggi, invece, è pubblicizzata la Luce, che si chiama così perché costa quasi quanto una bolletta dell’elettricità. L’unica cosa italiana presente in questa macchina credo sia la targa. Il nostro era un paese povero ma pieno di idee, ora non abbiamo più alcuna idea. Anche la costruzione ci siamo fatti fregare dall’India: ma io dico, almeno fateli fare alla Francia, che almeno si abituano“.

Si parla di industria, dunque è quasi automatica l’imitazione del Ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Il suo intervento, come oramai da tradizione, è ricco di strafalcioni: “Io metto le maniche davanti, a me mi termano anche le veni. Noi abbiamo ingengivato le imprese, lavorando kappa 24 anche il primo di gennaro“.

Le altre imitazioni

Fratelli di Crozza del 29 maggio va avanti. Il conduttore parla di povertà: “In Italia il rischio di povertà è più alto del dato medio europeo. La Meloni ha detto che l’Europa soffoca l’economia. La sua è la crisi adolescenziale classica: si lamenta dei genitori, ma quando arriva la paghetta diventano i genitori migliori. Ha detto che è felice per i fondi del PNRR: Giorgia, ma questi soldi chi te li ha dati?“.

Crozza imita il Ministro Matteo Salvini. Il finto leader della Lega si finge un mercante di frutta e verdura: “Un kg di zucchine costano sui 10 mila euro, una follia! Oggi se un tifoso del Milan vuole comprarsi uno stadio poi ci pensa un attimo se guarda un telegiornale. Questo è il primo governo che fa 34 gradi a maggio”.