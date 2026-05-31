Lorella Boccia è fra le protagoniste dei palinsesti estivi Rai. La giovane conduttrice, per tutta la bella stagione, guiderà, sull’ammiraglia, ben due format, entrambi nella giornata del sabato, mettendo in evidenza la volontà della TV di Stato di puntare su nuovi volti.

Palinsesti estivi Rai Lorella Boccia, l’impegno ogni fine settimana con Unomattina Weekly

Il primo dei due impegni di Lorella Boccia nell’estate della Rai non è, in realtà, inedito. La conduttrice, infatti, torna al timone di Unomattina Weekly, versione di Unomattina in onda il sabato e la domenica. Per Boccia si tratta della seconda edizione di fila al timone del contenitore mattutino della rete ammiraglia, che nelle varie puntate analizza le vacanze, il turismo e le notizie di costume riguardanti il nostro paese. La data di inizio prevista è per il prossimo 6 giugno.

Palinsesti estivi Rai Lorella Boccia, la promozione di Musica Mia

Ma la stagione estiva di Lorella Boccia ha già preso il via il 30 maggio, quando ha debuttato con una novità. Si tratta di Musica Mia, programma nel quale è affiancata da Marco Conidi e che è dedicato al racconto del territorio italiano e della musica popolare. Nonostante la trasmissione abbia debuttato lo scorso anno, durante l’estate il format cambia la propria collocazione, ottenendo di fatto una promozione. Fino all’estate inoltrata, Boccia e Conidi guidano Musica Mia il sabato pomeriggio, dalle 17:55, su Rai 1, e non più su Rai 2 come in passato. Per Lorella Boccia, dunque, si prospettano settimane impegnative, considerando anche che, sulla seconda rete sempre il sabato mattina, proseguono le puntate di un altro show da lei presentato, cioè Pets Animali del Cuore.

La ricerca di nuovi volti

La decisione della Rai di investire su Lorella Boccia rientra in un’operazione più ampia di ricerca di nuovi volti. Da sempre, d’altronde, l’estate permette di poter sperimentare format e conduttori, alla ricerca di possibili sorprese da poter poi utilizzare anche in autunno e inverno.

Analizzando i palinsesti estivi della Rai, almeno nel daytime, emerge una tendenza, seppur flebile, a lanciare nuovi conduttori. È il caso, ad esempio, dei giornalisti Gianpiero Scarpati e Paola Cervelli, entrambi volti del TG1 e che si cimenteranno in format di infotainment come 1Mattina News e UnoMattina.

Sempre su Rai 1, ma il sabato pomeriggio, debutta Linea MED, dedicato al Mar Mediterraneo e guidato da una coppia inedita per il piccolo schermo. Essa è formata da Angela Tuccia, attrice ed ex professoressa de L’Eredità, e Giulia Teri, speaker di Rai Radio Tutta Italiana e impegnata in uno dei primi lavori sull’ammiraglia.