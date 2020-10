Stasera in TV 2 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, La7, Sky

Stasera, venerdì 2 ottobre 2020, la programmazione in tv offre gran possibilità di scelta, quantomeno nei generi. Si va da Tale e Quale Show su Rai 1 al Grande Fratello Vip su Canale 5. Da Le ragazze su Rai 3 a Fratelli di Crozza su NOVE. Su La7, c’è Propaganda Live, mentre su Real Time c’è Bake Off.

Stasera in TV venerdì 2 ottobre 2020, Programmi e film su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Nella prima serata di Rai 1, venerdì 2 ottobre alle 21:25, c’è la terza puntata di Tale e Quale Show. Dopo la vittoria di Barbara Cola nella puntata precedente, le 10 celebrità del cast tornano sul palco per imitare le star canore italiane e internazionali. In giuria, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, eccezionalmente accompagnati da Ubaldo Pantani in veste di quarto giudice ospite.

Su Rai 2, stasera spazio alle serie tv. Alle 21:20, N.C.I.S., episodio Fuori controllo. Il numero 14 della stagione 17.

Segue, alle 22:10, la prima tv di The Rookie. Episodio 10 della seconda stagione, intitolato Il lato oscuro.

Mentre, Rai 3 programma la seconda puntata de Le Ragazze. A raccontarsi, Viviana Vazza, sopravvissuta alla tragedia del Vajont, e la Virologa Ilaria Capua. Ma anche Barbara Boncompagni, figlia di Gianni, e Anna Maria Novaretti, tra le prime centraliniste della Stipel, la società che collegò telefonicamente una parte d’Italia.

Su Rai 4, alle 21:20, va in onda IP Man 2, seconda parte del film ispirato alla vita di Yip Man, maestro di Bruce Lee.

Invece, su Rai 5 alle 21:15 c’è Art Rider. Nell’episodio 4, l’artista e viaggiatore Andrea Angelucci si incammina dalla Tuscia laziale alla Valnerina marchigiana, passando per il Parco di Bomarzo.

Segue, alle 22:08, Art Night – Earth/Art. Un racconto dell’arte contemporanea, focalizzato sul tema dei cambiamenti climatici.

Rai Movie programma alle 21:10 Il diritto di contare, di Theodore Melfi. La lotta contro i pregiudizi di tre scienziate afroamericane della NASA. Katherine Johnson, Mary Jackson e Dorothy Vaughan lottano contro il razzismo e il sessismo endemici negli USA, per veder riconosciuto il proprio talento. Ambientato negli anni ’60 e ispirato alla storia vera della matematica Katherine Johnson.

Infine, su Rai Premium vanno in replica, alle 21:20, i primi due episodi de L’allieva 3.

Stasera in TV venerdì 2 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri Canali Mediaset

Su Canale 5, l’appuntamento di venerdì 2 ottobre in prima serata è alle 21:34 con il GF Vip 5. Alla seconda puntata settimanale arrivano in nomination Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, insieme ad Adua Del Vesco e Dayane Mello. L’eliminato nella puntata precedente è stato Fulvio Abbate. Mentre, a tenere banco sono le intemperanze di Francesca Pepe e l’avvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli.

Italia 1, invece, stasera propone alle 21: 30 la quarta puntata di Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo si muove tra Portofino, la piramide etrusca di Viterbo e l’albero più antico d’Italia, in Sardegna. Inoltre, è prevista la visita alla sede di Torino dell’Agenzia Spaziale Italiana, dove si preparano le prossime missioni su Marte. Non manca la consueta tappa in Egitto.

Su Rete 4, torna Quarto Grado, alle 21:25. Puntata dedicata principalmente alla sentenza Vannini e al brutale duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis, a Lecce. Il killer ventunenne, Antonio De Marco, ha confessato nei giorni scorsi.

20 programma alle 21:51 il film L’ultimo dei templari, con Nicolas Cage.

Su La5, alle 21:27, va in onda Inga Lindstrom – Nuvole su Sommarholm. Britta Katting, infermiera, accompagna l’amica fotografa Stina in una lussuosa tenuta. Dopo aver soccorso il figlio del rampollo di famiglia, le viene chiesto di continuare ad accudirlo. Accetta, finendo per invaghirsi del padrone di casa e mettere in discussione la relazione con il marito chirurgo.

Su Iris, alle 21:11, c’è Ispettore Callaghan – Il caso Scorpio è tuo. Primo film della serie con Clint Eastwood.

Cine 34 offre La liceale nella classe dei ripetenti. Commedia erotica con Alvaro Vitali, Lino Banfi e Gloria Guida.

Su Italia 2, alle 21:10, il film di fantascienza Indipendence daysaster – La nuova minaccia.

Infine, Mediaset Extra prosegue la diretta h24 dalla casa del GF Vip 5 .

Programmi e film di venerdì su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Venerdì sera, alle 21:15, su La7 va in onda la quarta puntata di Propaganda Live. Oltre al disegnatore Makkox, in studio la presenze fisse di Marco Damilano, Fabio Celenza, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi. Ospiti, Giorgio Mastrota, lo scrittore Antonio Scurati, Lello Arena e il musicista Omar Sosa.

La7d, Stasera programma dalle 21:30 gli episodi 14, 15, 16, 17 e 18 di The Good Wife, stagione 1.

Mentre, su Real Time, Benedetta Parodi conduce alle 21:20 la quinta puntata di Bake off Italia – Dolci in forno.

Su NOVE, alle 21:25, c’è l’appuntamento settimanale con la satira di Fratelli di Crozza. È la terza puntata stagionale.

Invece, Tv8 programma in replica alle 21:30 la terza parte delle Audizioni di X Factor.

Su Cielo, alle 21:15, va in onda il film La moglie dell’avvocato. Umiliata dal marito adultero, noto avvocato, e dedita unicamente all’accudimento del figlio e del suocero alcolizzato, Hojung finisce per invaghirsi del giovanissimo vicino di casa. Ma la situazione le sfugge di mano.

Infine, Paramount Channel dedica la serata ad una maratona di Padre Brown. In onda, gli episodi 4 e 5 della stagione 8, l’episodio 4 della stagione 7 e l’episodio 3 della stagione 6.

Stasera in TV venerdì 2 ottobre 2020 – Programmi e film in onda su Sky

La serata di venerdì 2 ottobre, su Sky Uno inizia alle 21:15 con Bruno Barbieri – 4 hotel. In onda gli episodi Chianti e Penisola Sorrentina, rispettivamente il quinto e il quarto della stagione 3.

Mentre, Sky Atlantic stasera programma dalle 20:15 una lunga serata con la serie Perry Mason. Episodi 6, 7 e 8 della stagione 1.

Su Sky Arte, prima serata dedicata al pop musicale. Alle 21:15, Artist Icon – Madonna, seguito da Pop Profiles: Pharrel Williams.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky venerdì 2 ottobre 2020, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Il signore dello zoo. Film prodotto da Adam Sandler, con Kevin James e Rosario Dawson. Il custode dello zoo prova a riconquistare l’ex fidanzata facendosi consigliare dagli animali.

Sky Cinema Due, alle 21:15, va in onda I miserabili. Ruiz è un poliziotto impegnato nella banlieu parigina di Montfermeil. Le tensioni sociali sono alle stelle e la situazione degenera dopo il furto di un cucciolo di leone.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, Patrick Swayze e Keanu Reeves sono protagonisti in Point Break – Punto di rottura.

Sky Cinema Family programma, alle 21:00, Heidi. Trasposizione cinematografica del celebre cartone animato, diretta da Alain Gsponer. Con Bruno Ganz nel ruolo del nonno.

Inoltre, Sky Cinema Action alle 21:00 c’è Robin Hood – L’origine della leggenda. Con Jamie Foxx e Taron Egerton.

Infine, su Sky Cinema Romance, alle 21.00, c’è Folle passione. Con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper.