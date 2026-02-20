Alexa porta i Jalisse a Sanremo 2026 trasformando una delle saghe più iconiche del Festival in un’esperienza ironica e completamente nuova. Dopo decenni di esclusioni, il duo trova finalmente un palcoscenico alternativo: il Cloud di Alexa. L’assistente vocale di Amazon diventa infatti la voce che accoglie i Jalisse, li intervista, li cita nelle risposte quotidiane e li rende protagonisti di un gioco meta-sanremese che unisce humor, nostalgia e cultura pop.
“Alexa, mi mancano i Jalisse”: l’intervista esclusiva per Sanremo 2026
Uno dei momenti più attesi è l’intervista attivabile con il comando “Alexa, mi mancano i Jalisse”. Gli utenti ascolteranno una conversazione ironica tra l’IA e il duo, che ripercorre:
- Le 29 esclusioni dal Festival;
- La vittoria del 1997 che li ha resi un cult;
- Il loro particolare rapporto con la kermesse;
- Aneddoti e battute inedite sulla loro storia.
Un contenuto originale che gioca con l’immaginario collettivo e restituisce ai Jalisse un ruolo da protagonisti assoluti della conversazione digitale.
Comandi vocali dedicati e risposte esilaranti
Con i comandi “Alexa, porta i Jalisse a Sanremo” e “Alexa, i Jalisse partecipano a Sanremo?”, l’assistente vocale risponde con battute a rotazione, come:
- “Anche quest’anno i Jalisse non partecipano al Festival. Il direttore artistico ha chiuso PowerPoint senza salvare.”
- “Ancora niente Jalisse sul palco. Visualizzato alle 18:42. Poi silenzio.”
Dopo ogni risposta, intervengono i Jalisse stessi con commenti autoironici registrati, creando un botta e risposta irresistibile. Inoltre, dal 24 febbraio, i Jalisse irromperanno anche nei comandi quotidiani come il buongiorno con battute del tipo: “Ma come? Pensavamo fossi fan dei Jalisse e ci giri le spalle alla prima occasione!”
Pagelle, pronostici e commenti sul Festival
Durante la settimana del Festival, Alexa diventa una vera compagna di visione interattiva:
- Pagelle in tempo reale con “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”;
- Voti ai singoli artisti con “Alexa, che voto hai dato a [nome artista]”;
- Pronostico sul vincitore con “Alexa, chi vincerà Sanremo 2026”;
- Commenti sagaci con “Alexa, guarderai Sanremo”.
Un Festival di Sanremo 2026 alternativo con Alexa
Con questa iniziativa, Alexa diventa il ponte tra il salotto di casa e l’Ariston, trasformando i Jalisse da eterna nota a margine a ritornello ironico dell’esperienza sanremese. Se sul palco continuano a mancare, nel Cloud e nelle case italiane quest’anno sono più presenti che mai.