Alexa porta i Jalisse a Sanremo 2026 trasformando una delle saghe più iconiche del Festival in un’esperienza ironica e completamente nuova. Dopo decenni di esclusioni, il duo trova finalmente un palcoscenico alternativo: il Cloud di Alexa. L’assistente vocale di Amazon diventa infatti la voce che accoglie i Jalisse, li intervista, li cita nelle risposte quotidiane e li rende protagonisti di un gioco meta-sanremese che unisce humor, nostalgia e cultura pop.

“Alexa, mi mancano i Jalisse”: l’intervista esclusiva per Sanremo 2026

Uno dei momenti più attesi è l’intervista attivabile con il comando “Alexa, mi mancano i Jalisse”. Gli utenti ascolteranno una conversazione ironica tra l’IA e il duo, che ripercorre:

Le 29 esclusioni dal Festival;

dal Festival; La vittoria del 1997 che li ha resi un cult;

Il loro particolare rapporto con la kermesse;

Aneddoti e battute inedite sulla loro storia.

Un contenuto originale che gioca con l’immaginario collettivo e restituisce ai Jalisse un ruolo da protagonisti assoluti della conversazione digitale.

Comandi vocali dedicati e risposte esilaranti

Con i comandi “Alexa, porta i Jalisse a Sanremo” e “Alexa, i Jalisse partecipano a Sanremo?”, l’assistente vocale risponde con battute a rotazione, come:

“Anche quest’anno i Jalisse non partecipano al Festival. Il direttore artistico ha chiuso PowerPoint senza salvare.”

non partecipano al Festival. Il direttore artistico ha chiuso PowerPoint senza salvare.” “Ancora niente Jalisse sul palco. Visualizzato alle 18:42. Poi silenzio.”

Dopo ogni risposta, intervengono i Jalisse stessi con commenti autoironici registrati, creando un botta e risposta irresistibile. Inoltre, dal 24 febbraio, i Jalisse irromperanno anche nei comandi quotidiani come il buongiorno con battute del tipo: “Ma come? Pensavamo fossi fan dei Jalisse e ci giri le spalle alla prima occasione!”

Pagelle, pronostici e commenti sul Festival

Durante la settimana del Festival, Alexa diventa una vera compagna di visione interattiva:

Pagelle in tempo reale con “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”;

con “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”; Voti ai singoli artisti con “Alexa, che voto hai dato a [nome artista]”;

con “Alexa, che voto hai dato a [nome artista]”; Pronostico sul vincitore con “Alexa, chi vincerà Sanremo 2026”;

con “Alexa, chi vincerà Sanremo 2026”; Commenti sagaci con “Alexa, guarderai Sanremo”.

Un Festival di Sanremo 2026 alternativo con Alexa

Con questa iniziativa, Alexa diventa il ponte tra il salotto di casa e l’Ariston, trasformando i Jalisse da eterna nota a margine a ritornello ironico dell’esperienza sanremese. Se sul palco continuano a mancare, nel Cloud e nelle case italiane quest’anno sono più presenti che mai.