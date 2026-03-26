Italia-Irlanda del Nord semifinale playoff Mondiali 2026 Rai Sky

Giovedì 26 marzo si svolge la partita fra l’Italia e l’Irlanda del Nord, valevole per la semifinale dei playoff per i Mondiali 2026. Il fischio di inizio del match è previsto per le 20:45.

Italia-Irlanda del Nord semifinale playoff Mondiali 2026, gli Azzurri a caccia della qualificazione ai Mondiali

Il momento tanto atteso, dunque, è arrivato. L’Italia, allenata dal Commissario Tecnico Gennaro Gattuso, inizia il cammino nei playoff, che affronta con l’obiettivo, dichiarato, di riuscire ad ottenere la qualificazione ai Mondiali 2026.

Gli Azzurri devono cercare di rompere quello che sembra essere diventato, negli ultimi anni, un tabù. Il nostro paese, infatti, non partecipa ai campionati iridati dal 2014, quando è stato eliminato nella fase a gironi. Nel 2018 e 2022, invece, l’Italia è arrivato sempre ai playoff, trovando l’eliminazione: nel primo caso contro la Svezia, nel secondo ai danni della Macedonia del Nord.

La diretta su Rai 1

La partita fra l’Italia e l’Irlanda del Nord, come detto, parte alle ore 20:45. La diretta dell’incontro è garantita, in esclusiva, su Rai 1. Di conseguenza, cambia il palinsesto dell’ammiraglia. Subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1 prende il via il collegamento con il pre-partita, guidato da Alessandro Antinelli. Al suo fianco, in qualità di ospite ed opinionista, c’è l’allenatore Andrea Stramaccioni. I due sono i protagonisti anche del post-partita, che inizia, sempre su Rai 1, subito dopo il triplice fischio.

La telecronaca della partita è firmata da Alberto Rimedio, che da anni è la voce ufficiale della Nazionale italiana. Al suo fianco, in qualità di commentatore tecnico, c’è Lele Adani. L’inviata a bordocampo, per raccogliere le voci dei protagonisti della sfida, è Tiziana Alla.

Italia-Irlanda del Nord semifinale playoff Mondiali 2026, saltano Cinque Minuti ed Affari Tuoi

A causa della messa in onda della partita fra l’Italia e l’Irlanda del Nord, valevole per le semifinali dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, cambia la consueta programmazione tv di Rai 1. Sono cancellate, in particolare, le puntate di Cinque Minuti con Bruno Vespa e di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Come di consueto, le partite valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026 dell’Italia sono visibili, anche in replica, su Sky. Sull’emittente satellitare, il faccia a faccia è proposto su Sky Sport Calcio, visibile sul canale 202, a partire dalle ore 00:05. La telecronaca è curata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. In diretta, dalle 20:00 e dalle 22:45, Mario Giunta guida, con Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino, gli spazi di approfondimento pre e post partita.