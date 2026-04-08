Mercoledì 8 aprile, la Rai ha presentato, con una conferenza stampa che abbiamo seguito in diretta, la fiction Roberta Valente Notaio in Sorrento. Realizzata da Rai Fiction e Rodeo Drive, il titolo, al via su Rai 1 nel prime time di domenica 12 aprile, racconta la storia di Roberta, interpretata da Maria Vera Ratti. Dopo aver vinto il concorso notarile si trasferisce a Sorrento, sua città d’origine, per esercitare la professione. Qui sta per sposarsi con il suo fidanzato di sempre. Ben presto, però, tutte le sue certezze vengono meno e la protagonista è costretta ad affrontare delle difficoltà impreviste.

Durante la diretta della conferenza stampa di Roberta Valente Notaio in Sorrento presenziano gli attori Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti ed Erasmo Genzini. A loro si uniscono il regista Vincenzo Pirozzi e lo sceneggiatore Dario Carraturo.

Roberta Valente Notaio in Sorrento conferenza stampa, le parole del cast

La conferenza stampa di Roberta Valente Notaio in Sorrento parte con i saluti di Michele Zatta di Rai Fiction: “Raccontiamo l’ambiente notarile, spesso giudicato noioso ma che nella realtà è l’opposto. Ci sono quattro protagonisti che danno vita a dinamiche molto interessanti. Nel corso della serie, la protagonista è chiamata notaia, mentre nel titolo è declinato al maschile. Diciamo che rappresenta un po’ l’evoluzione della protagonista: all’inizio un po’ arcaica, poi scopre di essere tutt’altra persona“. Saluto anche da Marco Poccioni della Rodeo Drive, che definisce la serie “fresca, giovane e colorata”, oltre che di grande qualità e diretta a un pubblico “più largo possibile“.

Ora parlano gli attori. Alessio Lapice: “Io interpreto Stefano, il fidanzato della protagonista. Il suo processo di maturità inizia con la partenza del primo episodio, quando Roberta fa la fatidica domanda legata al matrimonio. Percorre un ciclo inverso di maturità, deve cercare di trovare il coraggio di capire chi vuole essere e uscire dal guscio, rappresentato sia dai genitori che da Roberta stessa. Durante gli episodi accadrà un avvenimento importante che permetterà a Stefano, e di riflesso a tutti gli altri personaggi, di far uscire le loro fragilità. Parlare con Roberta è difficile perché lei sa sempre tutto, ma cerca comunque di proteggere Stefano dalla sua impulsività”.

Cosa ha detto Maria Vera Ratti

La diretta della conferenza stampa di Roberta Valente Notaio in Sorrento va avanti con Maria Vera Ratti: “Roberta parte con un atteggiamento poco propenso all’ascolto. Ha un obiettivo e lo rincorre, non cambia rotta in base all’imprevisto. È determinata, ma tornando a Sorrento incontra di nuovo l’uomo di cui è innamorata. Gli eventi la convincono ad aprire gli occhi. Due incontri la cambiano: quelli con i personaggi interpretati da Erasmo Genzini e Flavia Gatti, che la smuovono con dei risultati inaspettati“.

Il regista Vincenzo Pirozzi: “Sorrento è l’emblema della serie. Non abbiamo voluto raccontare la cartolina, ma resta sospesa fra l’eleganza e la profondità di quel che è, diventando quasi un personaggio. Roberta deve fare i conti con il suo essere pignola e ben presto capisce che è fragile. Sorrento dà la spinta al cambiamento della protagonista. Noi abbiamo raccontato una storia umana, nella quale ogni personaggio rappresenta un po’ una favola Disney. Girando la fiction ci siamo divertiti molto”.

Flavia Gatti, invece, è Leda: “Interpretarla mi ha fatto sentire viva, un’emozione incredibile. In apparenza è molto sicura di sé, ma nasconde delle grandi sofferenze. È cresciuta in un orfanotrofio dopo l’abbandono dei genitori, vede il mondo a modo suo. Con Roberta sembrano due entità opposte, ma in realtà però si incontrano“.

Erasmo Genzini, poi, è Vito: “Credo sia un personaggio meraviglioso, che nasconde tante fragilità e dolore. Credo che sia un ragazzo profondamente legato alla sua terra e al suo mare. Ha un rapporto splendido con i suoi limoni, è lontano dalle convenzioni sociali e dalle sovrastrutture. È vero, di pancia, una di quelle persone che ami seppur è complicato. Non è superficiale, rompe gli schemi e le certezze nella serie”.

Roberta Valente Notaio in Sorrento conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Roberta Valente Notaio in Sorrento procede con le parole dello sceneggiatore Dario Carraturo: “I quattro protagonisti sono a modo loro dei superstiti con un rapporto complesso con i genitori ed è proprio da questo che nascono le loro fragilità. Gli sceneggiatori non inventano nulla, si guardano intorno. Fra i temi affrontati ci sono l’eredità, l’usucapione e il concorso di bellezza di cui il notaio è garante del rispetto del regolamento“.

Iniziano le domande. La prima è per l’autrice Alessia Palumbo, in merito alla scelta di declinare il nome della professione al maschile nel titolo: “Non c’è una netta distinzione. Nella realtà, ogni professionista può decidere se farsi chiamare notaia o notaio, abbiamo immaginato che una persona come Roberta preferirebbe chiamarsi notaio”. L’autrice poi aggiunge: “Io ho un conservatore notarile in famiglia, è una professione che mi ha sempre incuriosito e ho capito che poteva essere un interessante bacino di storie. Noi ci siamo inseriti in questo alveo“. Michele Zatta di Rai Fiction sulle polemiche relative alla partenza alle ore 22:00 delle prime serate: “Da uomo e non dirigente dico che la serie è talmente bella che il pubblico sarà convinto comunque a guardarla fino alla fine“.

Alessio Lapice e Maria Vera Ratti su ciò che hanno messo di loro nei personaggi interpretati. Lui: “Ogni volta che interpretiamo un personaggio mettiamo qualcosa di nostro. La serie è leggera ma tratta temi importanti, come la scarsa comunicazione con i genitori, e girando alcune scene mi sono in parte rivisto in Stefano“. Lei: “Siamo agli antipodi, lei è metodica io disordinata, ma comunque mi attraversa“. Brevi ringraziamenti anche di Sebastiano Somma e di Fabio Fulco e Grazia Schiavo, protagonisti dei casi di puntata. Termina qui l’incontro.