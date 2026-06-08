Con l’ufficialità della conduzione de L’Isola dei Famosi su Canale 5, l’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle è oramai certo ed è già partito il toto-nomi per il sostituto. Dalla suggestione Barbara D’Urso all’ipotesi Giuseppe Cruciani, sono numerose le voci che circolano.

Ballando con le stelle sostituto Selvaggia Lucarelli, l’addio oramai certo della giornalista

Per Milly Carlucci si è aperto il problema legato alla giuria. Negli ultimi anni, la conduttrice di Ballando con le stelle ha sempre considerato intoccabili i giudici, ovvero Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Un equilibrio frutto di un lavoro durato anni e che ora, quasi certamente, è destinato a venire meno. La giornalista, dopo aver lavorato come opinionista al Grande Fratello Vip, è stata ufficializzata nel ruolo di conduttrice de L’Isola dei Famosi, le cui riprese si svolgeranno in estate e che andrà in onda in autunno.

La possibilità di essere protagonista in contemporanea su Rai 1 e Canale 5 è pressoché nulla e, dunque, per la giuria di Ballando con le stelle si aprono le porte per un sostituto.

Ballando con le stelle sostituto Selvaggia Lucarelli, tutte le voci

Sul web, con l’annuncio di Selvaggia Lucarelli al timone del reality di Mediaset, è partito il toto-nomi per la sostituzione. La suggestione maggiore è quella di Barbara D’Urso, che lo scorso anno ha fatto ritorno sul piccolo schermo proprio nel ruolo di concorrente di Ballando con le stelle e che, attualmente, continua ad essere senza progetti in tv.

Altra ipotesi per la sostituzione di Selvaggi Lucarelli è quella del giornalista Giuseppe Cruciani, che con la sua verve polemica potrebbe garantire al programma i dibattiti e le discussioni che Lucarelli ha sempre portato nello studio del talent. Impossibile non prendere in considerazione l’ipotesi di Francesca Fialdini, volto Rai, seconda classificata nella passata edizione di Ballando e che Carlucci ha già voluto con sé nel panel di Canzonissima. Milly Carlucci, poi, potrebbe decidere di sostituire Selvaggia Lucarelli anche con un volto già noto e da tempo nel cast della trasmissione, ovvero Alberto Matano. Da anni custode del tesoretto, il presentatore de La Vita in Diretta potrebbe essere promosso al ruolo di giudice, magari lasciando alla sola Rossella Erra il compito di assegnare i bonus ai concorrenti.

Cosa ha detto Milly Carlucci

Una conferma indiretta dell’addio di Selvaggia Lucarelli da Ballando con le stelle è arrivata anche da Milly Carlucci. La conduttrice, infatti, ha dichiarato: “Tutti fanno esercizio di fantasia, noi siamo molto felici di questo perché vuol dire tenere Ballando al centro dell’attenzione nazionale. Adesso il primo argomento è il cast, perché senza cast non c’è Ballando, poi vedremo chi siamo e capiremo che succederà. Selvaggia ha dichiarato di avere un percorso diverso, con grande affetto e grande amicizia da parte nostra, ma ci penseremo più avanti che dovrà succedere”.