Venerdì 27 marzo prende il via il fine settimana dedicato al GP del Giappone di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Per il Mondiale si tratta del terzo appuntamento, dopo quelli avvenuti in Australia ed in Cina.

Formula 1 GP Giappone programmazione tv, l’italiano Kimi Antonelli a caccia del bis

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si disputa presso il circuito di Suzuka, inaugurato nel 1962 e che dal 1987 ospita la competizione. In totale, il tracciato presenta una lunghezza di poco superiore ai 5 km ed 800 metri, con un totale di 18 curve.

Il giro più veloce nella storia della pista, registrato lo scorso anno, è firmato da Kimi Antonelli. Proprio sul giovane pilota italiano della Mercedes sono riposte le attenzioni e le speranze dei tanti fan del nostro paese. D’altronde, ad appena 19 anni e sei mesi, ha fatto una storica doppietta, ottenendo la pole position nelle Qualifiche e la vittoria nella gara.

Grazie a lui, un pilota italiano è tornato a vincere un Gran Premio a venti anni di distanza dal trionfo di Giancarlo Fisichella in Malesia.

Dove vedere le qualifiche e la gara

I primi appuntamenti di Formula 1 in Giappone sono previsti nella notte italiana fra il 26 ed il 27 marzo. A partire dalle ore 03:30 circa inizia la prima sessione di prove libere, seguita dalla seconda alle ore 07:00. Entrambe sono visibili solamente su Sky.

Lo stesso accade per la terza ed ultima prova libera, inserita nel calendario del GP alle ore 03:30 della notte fra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Il primo appuntamento del weekend ad essere in onda anche in chiaro, su TV8, è quello delle Qualifiche. La diretta, su Sky, parte dalle 07:00, mentre sulla rete del digitale terrestre è possibile vedere la corsa in differita, dalle 14:00. Al termine delle Qualifiche è composta la griglia di partenza per la gara della domenica.

Essa si svolge dalle ore 07:00 di domenica 29 marzo, in onda in diretta solo su Sky. Su TV8, gli appassionati possono vedere il Gran Premio in differita dalle 14:15.

Formula 1 GP Giappone programmazione tv, i telecronisti

Coloro che hanno il compito di raccontare tutto ciò che accade nel fine settimana di Formula 1 sono Carlo Vanzini e Marc Genè. Ai due si uniscono, durante le telecronache, Ivan Capelli e Roberto Chinchero. I commenti tecnici sono realizzati, invece, da Matteo Bobbi e Vicky Piria.

Nel ruolo di inviati, per tutta la durata del Mondiale, si alternano Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Infine, torna, anche in questo weekend, la rubrica Race Anatomy F1, guidata da Fabio Tavelli.