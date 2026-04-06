La programmazione tv di martedì 7 aprile 2026 offre una serata ricca di emozioni, con una sfida aperta tra la grande fiction italiana e i reality show più seguiti. Gli spettatori possono scegliere tra le indagini cariche di umanità del commissario più amato d’Italia o le dinamiche imprevedibili della casa più spiata del Paese. Oltre ai programmi di punta, i palinsesti nazionali propongono approfondimenti giornalistici di alto livello e una selezione cinematografica che spazia dall’azione pura alle commedie cult. Questa varietà garantisce a ogni tipologia di pubblico, dai residenti nelle grandi metropoli ai piccoli centri della provincia italiana, una serata di intrattenimento su misura, confermando la centralità della televisione lineare nel panorama mediatico attuale.

Stasera in TV martedì 7 aprile 2026: offerta Rai

La rete ammiraglia Rai 1 propone un appuntamento imperdibile con Il commissario Montalbano. Luca Zingaretti interpreta il celebre poliziotto nato dalla penna di Andrea Camilleri, muovendosi tra i paesaggi mozzafiato della Sicilia barocca. In questo episodio, Salvo deve risolvere un intricato delitto che scuote la comunità di Vigata, bilanciando il suo fiuto investigativo con i soliti scontri con il questore e i pranzi solitari a base di pesce. Nel frattempo, su Rai 2, Francesca Fagnani conduce una nuova puntata di Belve, dove intervista personaggi del mondo dello spettacolo e della politica con il suo stile diretto e graffiante. Rai 3 punta invece sull’attualità con FarWest, il programma di inchiesta che analizza i lati oscuri della società contemporanea attraverso reportage esclusivi.

Rai 1 – Il commissario Montalbano (21:30) – Serie TV

– (21:30) – Serie TV Rai 2 – Belve (21:20) – Intrattenimento

– (21:20) – Intrattenimento Rai 3 – FarWest (21:20) – Attualità

– (21:20) – Attualità Rai 4 – Mio padre è un sicario (21:20) – Film Action

– (21:20) – Film Action Rai 5 – Chiara (21:24) – Film Biografico

– (21:24) – Film Biografico Rai Movie – Il re delle isole (21:10) – Film Avventura

– (21:10) – Film Avventura Rai Premium – Candice Renoir (21:20) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove

Su Canale 5 continua la lunga maratona del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini gestisce le tensioni e le alleanze tra i concorrenti, svelando segreti e organizzando sorprese che cambiano continuamente gli equilibri interni alla casa. Rete 4 dedica la serata all’informazione con Bianca Berlinguer in È sempre Cartabianca, dove il dibattito politico si intreccia con l’analisi economica e il commento dei fatti del giorno. Italia 1 propone Le Iene presentano: Inside, un ciclo di speciali che approfondisce casi di cronaca e inchieste sociali con il tipico linguaggio dinamico del programma. Su La7, Giovanni Floris conduce DiMartedì, ospitando opinionisti e politici per analizzare la situazione del Paese attraverso sondaggi e confronti diretti.

Rete 4 – E’ sempre Cartabianca (21:33) – Informazione

– (21:33) – Informazione Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20) – Reality Show

– (21:20) – Reality Show Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:13) – Inchieste

– (21:13) – Inchieste La7 – DiMartedì (21:15) – Talk Show

– (21:15) – Talk Show Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30) – Intrattenimento

Altri canali del digitale terrestre: cinema e curiosità

Per gli amanti del grande cinema, il digitale terrestre offre opzioni eccellenti. Canale 20 trasmette Mission: Impossible – Fallout, sesto capitolo della saga con Tom Cruise. In questa missione, Ethan Hunt affronta le conseguenze di una scelta del passato mentre tenta di sventare un attacco nucleare globale. Cielo propone il disaster movie 2012, dove John Cusack guida la sua famiglia nel tentativo disperato di sopravvivere a cataclismi naturali senza precedenti. Se preferite la commedia romantica, La 5 presenta P.S. I Love You, una storia commovente che esplora il tema del lutto e della rinascita attraverso le lettere che un marito defunto lascia alla giovane moglie.

Canale 20 – Mission: Impossible – Fallout (21:07) – Azione

– (21:07) – Azione Iris – La guida indiana (21:12) – Western

– (21:12) – Western Cielo – 2012 (21:20) – Fantascienza

– (21:20) – Fantascienza Mediaset 27 – Fermati, o mamma spara (21:12) – Commedia

– (21:12) – Commedia La7 Cinema – Rocky Balboa (21:15) – Drammatico

– (21:15) – Drammatico La 5 – P.S. I Love You (21:10) – Sentimentale

– (21:10) – Sentimentale Cine 34 – Vacanze ai Caraibi (21:00) – Commedia

I film di questa sera in TV (martedì 7 aprile 2026)

La selezione cinematografica di stasera soddisfa ogni palato. Rocky Balboa su La7 Cinema segna il ritorno sul ring di Sylvester Stallone per un’ultima, epica sfida che punta tutto sul cuore e sulla resilienza. Chi cerca adrenalina pura può sintonizzarsi su The Accountant, disponibile su Sky Cinema Action HD, dove Ben Affleck interpreta un contabile autistico che lavora per organizzazioni criminali pericolose. Inoltre, la commedia italiana trova spazio su Cine 34 con Vacanze ai Caraibi, ideale per chi desidera una serata leggera e spensierata. Infine, Mission: Impossible – Fallout rimane la scelta consigliata per chi apprezza gli stunt mozzafiato e le trame di spionaggio internazionale.

Programmi e film su Sky martedì 7 aprile 2026

Gli abbonati Sky possono godere di una programmazione esclusiva. Sky Uno HD propone Bruno Barbieri – 4 Hotel, dove l’esigente chef valuta l’ospitalità e lo stile di diverse strutture ricettive italiane. Sky Cinema Uno HD presenta Delivery Man, una commedia brillante con Vince Vaughn che scopre di avere centinaia di figli a causa di una donazione di sperma avvenuta anni prima. Per i fan del thriller psicologico, Sky Cinema Suspense HD trasmette L’uomo di neve, basato sul romanzo di Jo Nesbø, in cui Michael Fassbender dà la caccia a un serial killer che colpisce durante le tempeste invernali. La varietà dell’offerta Sky assicura contenuti di alta qualità per ogni fascia oraria.

Sky Uno – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:15) – Intrattenimento

– (21:15) – Intrattenimento Sky Atlantic – Avvocato Ligas (21:15) – Serie TV

– (21:15) – Serie TV Sky Cinema Action – The Accountant (21:15) – Thriller

– (21:15) – Thriller Sky Cinema Family – Dragon Trainer (21:00) – Animazione

– (21:00) – Animazione Sky Cinema Collection – Chiedimi se sono felice (21:15) – Commedia

– (21:15) – Commedia Sky Cinema Drama – Le cose che non ti ho detto (21:15) – Drammatico

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