Il lunedì sera televisivo si apre con un mix esplosivo di nostalgia, adrenalina e approfondimento giornalistico di alto livello. Mentre la Garbatella riabbraccia finalmente i suoi storici protagonisti con l’atteso ritorno dei Cesaroni, le reti Rai e La7 scelgono di puntare sull’analisi dei tempi complessi e delle sfide globali che stiamo vivendo. Non manca ovviamente il grande cinema, con una selezione di capolavori che spaziano dai thriller d’autore di impegno civile alla fantascienza cult. Per restare sempre aggiornati sulle dirette e accedere ai contenuti extra esclusivi, potete consultare il portale ufficiale Rai 1, che stasera apre la settimana con la sua fiction di punta.

Stasera in TV lunedì 27 aprile 2026: la prima serata Rai tra game show e informazione

Su Rai 1, a partire dalle 21:30, continua l’appuntamento con la serie La buona stella (Voto: 0.3/5), un racconto drammatico che prosegue il suo cammino sfidando i pareri contrastanti della critica. Decisamente più dinamica e coinvolgente è l’offerta di Rai 2, dove alle 21:20 Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: un avveniristico campo di battaglia a LED dove l’intuito e la velocità sono le uniche armi per trionfare. Per chi invece predilige il giornalismo d’inchiesta puro, Rai 3 propone alle 21:15 NewsRoom con Monica Maggioni, offrendo un punto di vista profondo e analitico sui fatti più caldi della complessa scena internazionale.

Show e Serie TV su Mediaset, La7, TV8 e Nove

È finalmente arrivato il giorno del grande ritorno su Canale 5: alle 21:21 va in onda in Prima Tv la nuova stagione di Cesaroni il ritorno. Giulio e la sua storica famiglia allargata tornano a emozionare il pubblico tra amori ritrovati, equivoci esilaranti e la vita quotidiana nel cuore pulsante di Roma. Su Italia 1, invece, i toni si fanno decisamente più tesi con l’action-movie 97 minuti (Voto: 1.9/5), un thriller claustrofobico ambientato a bordo di un aereo dirottato.

L’approfondimento politico della serata è affidato a Nicola Porro con Quarta Repubblica (21:33) su Rete 4, mentre La7 ospita Corrado Augias e la sua Torre di Babele (21:15), stasera dedicata ai paradossi del presente con l’evocativo tema “FINIMONDO”. Se cercate il puro intrattenimento satirico, su TV8 la Gialappa’s Band raddoppia l’appuntamento con il GialappaShow alle 21:30, mentre il Nove punta sulle tradizioni culinarie dei nostri connazionali residenti all’estero con Little Big Italy (21:30).

Stasera in TV lunedì 27 aprile 2026: il grande cinema di stasera: i titoli imperdibili

La programmazione cinematografica di stasera offre perle di assoluto valore. Su Iris alle 21:13 troviamo Cattive acque (Voto: 3.8/5), l’intenso racconto di una battaglia legale contro i giganti del settore chimico. Rai Movie propone invece Free State of Jones (Voto: 3.5/5), un potente affresco storico sulla ribellione durante la Guerra Civile americana. Per gli amanti dei cult, Tv2000 trasmette il genio di Steven Spielberg con Prova a prendermi (Voto: 4.0/5), mentre Cielo ci riporta tra le piramidi aliene di Stargate (Voto: 3.5/5).

Da segnalare anche la Prima Tv su La5 del romantico La casa sul lago del tempo (Voto: 3.4/5) e l’appuntamento nostalgico in seconda serata sul Nove con Fantozzi va in pensione (Voto: 3.0/5). Infine, per gli appassionati di fantascienza allo stato puro, su Sky Cinema Action torna il capolavoro assoluto di Ridley Scott: Blade Runner: Director’s Cut (Voto: 4.0/5).

Programmi Sky Cinema e Discovery

Il pacchetto Sky garantisce come sempre un’offerta ricca e variegata. Su Sky Cinema Uno l’azione è assicurata da Venom: The Last Dance (Voto: 3.0/5), mentre su Sky Cinema Family il divertimento è dedicato a tutta la famiglia con il leggendario Jurassic Park (Voto: 4.0/5) e le avventure animate di Kung Fu Panda 3 (Voto: 3.5/5). Per chi invece preferisce lasciarsi affascinare dal mondo della moda e del potere, su Sky Cinema Romance va in onda l’intramontabile Il diavolo veste Prada (Voto: 3.5/5).