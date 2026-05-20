Il palinsesto televisivo per questa sera offre una selezione straordinaria di intrattenimento, grande cinema e approfondimenti culturali per il pubblico italiano. Pertanto, per gli appassionati di documentari d’autore c’è la possibilità di collegarsi direttamente allo streaming nazionale di Rai 1. Inoltre, le reti Mediaset, la piemontese La7 e i canali satellitari Sky completano l’offerta con show in prima visione e thriller mozzafiato adatti ai telespettatori di tutte le regioni, garantendo una copertura totale degli eventi giornalistici e d’attualità sia sul digitale terrestre sia sulle piattaforme web.

Stasera in TV giovedì 21 maggio 2026, Rai

La televisione di Stato propone un’offerta variegata per la serata di oggi, giovedì 21 maggio 2026, coprendo diversi generi e intercettando i gusti del pubblico da Nord a Sud del Paese. Di seguito si riporta la programmazione dettagliata delle reti principali:

Rai 1 : Un futuro Aprile (Documentari, 21:30) – Un viaggio cinematografico intenso che esplora gli anni giovanili del celebre intellettuale friulano Pier Paolo Pasolini, valorizzando la sua poesia e il suo legame profondo con il territorio italiano.

: (Documentari, 21:30) – Un viaggio cinematografico intenso che esplora gli anni giovanili del celebre intellettuale friulano Pier Paolo Pasolini, valorizzando la sua poesia e il suo legame profondo con il territorio italiano. Rai 2 : Ore 14 Sera (Informazione, 21:20) – Il giornalista Milo Infante conduce un appuntamento speciale in prima serata dedicato ai principali casi di cronaca nera e giudiziaria in Italia, sviluppando ampie analisi con la presenza di numerosi ospiti in studio.

: (Informazione, 21:20) – Il giornalista Milo Infante conduce un appuntamento speciale in prima serata dedicato ai principali casi di cronaca nera e giudiziaria in Italia, sviluppando ampie analisi con la presenza di numerosi ospiti in studio. Rai 3 : Splendida Cornice (Intrattenimento, 21:15) – La conduttrice sarda Geppi Cucciari torna con la sua tagliente ironia per un approfondimento culturale e satirico, arricchito da interviste a esponenti di spicco dello spettacolo nazionale.

: (Intrattenimento, 21:15) – La conduttrice sarda Geppi Cucciari torna con la sua tagliente ironia per un approfondimento culturale e satirico, arricchito da interviste a esponenti di spicco dello spettacolo nazionale. Rai 4 : S.W.A.T. (Serie TV, 21:19) – Nuovi episodi ad altissima tensione per la squadra speciale di Los Angeles guidata da Hondo, la quale affronta una rischiosa operazione tattica sul territorio americano.

: (Serie TV, 21:19) – Nuovi episodi ad altissima tensione per la squadra speciale di Los Angeles guidata da Hondo, la quale affronta una rischiosa operazione tattica sul territorio americano. Rai 5 : Tancredi (Teatro Dell’Opera Di Roma) (Intrattenimento, 21:27) – Spazio alla grande lirica con la prestigiosa messa in scena del capolavoro melodrammatico di Gioachino Rossini, registrato direttamente nel celebre teatro della capitale d’Italia.

: (Intrattenimento, 21:27) – Spazio alla grande lirica con la prestigiosa messa in scena del capolavoro melodrammatico di Gioachino Rossini, registrato direttamente nel celebre teatro della capitale d’Italia. Rai Movie : Wasabi (Film, 21:10) – L’attore Jean Reno interpreta un burbero commissario francese che si reca in Giappone, dove scopre di avere una figlia a cui badare, affrontando rocamboleschi inseguimenti e scene d’azione.

: (Film, 21:10) – L’attore Jean Reno interpreta un burbero commissario francese che si reca in Giappone, dove scopre di avere una figlia a cui badare, affrontando rocamboleschi inseguimenti e scene d’azione. Rai Premium: Candice Renoir (Serie TV, 21:20) – La celebre comandante della polizia francese affronta un nuovo, singolare enigma investigativo, risolvendo il caso grazie ai suoi metodi anticonvenzionali.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le emittenti private e i canali indipendenti arricchiscono il panorama televisivo di questo giovedì 21 maggio 2026 con fiction internazionali, tribune politiche e show comici. Ecco i dettagli della prima serata:

Canale 5 : Forbidden Fruit (Serie TV, 21:21) – Proseguono in prima visione per l’Italia i colpi di scena della serie drammatica, ricca di segreti svelati, ambizioni sfrenate di potere e passioni travolgenti.

: (Serie TV, 21:21) – Proseguono in prima visione per l’Italia i colpi di scena della serie drammatica, ricca di segreti svelati, ambizioni sfrenate di potere e passioni travolgenti. Italia 1 : Sarabanda Celebrity (Intrattenimento, 21:30) – Il presentatore Enrico Papi conduce una spumeggiante sfida musicale tra personaggi famosi del panorama italiano, pronti a indovinare i motivi musicali a tempo di record.

: (Intrattenimento, 21:30) – Il presentatore Enrico Papi conduce una spumeggiante sfida musicale tra personaggi famosi del panorama italiano, pronti a indovinare i motivi musicali a tempo di record. Rete 4 : Dritto e rovescio (News, 21:33) – Il giornalista toscano Paolo Del Debbio guida il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia in prima visione TV, dando ampio spazio alla voce dei cittadini nelle piazze collegate dalle varie regioni italiane.

: (News, 21:33) – Il giornalista toscano Paolo Del Debbio guida il dibattito sui temi caldi della politica e dell’economia in prima visione TV, dando ampio spazio alla voce dei cittadini nelle piazze collegate dalle varie regioni italiane. La7 : Piazzapulita (Informazione, 21:15) – Corrado Formigli propone una serata di inchieste giornalistiche esclusive e un dibattito serrato con i principali esponenti del panorama politico governativo e dell’opposizione.

: (Informazione, 21:15) – Corrado Formigli propone una serata di inchieste giornalistiche esclusive e un dibattito serrato con i principali esponenti del panorama politico governativo e dell’opposizione. TV8 : Spectre (Film, 21:40) – L’attore britannico Daniel Craig interpreta l’agente segreto James Bond in questa prima visione TV, muovendosi in una missione globale per smascherare una sinistra organizzazione criminale.

: (Film, 21:40) – L’attore britannico Daniel Craig interpreta l’agente segreto James Bond in questa prima visione TV, muovendosi in una missione globale per smascherare una sinistra organizzazione criminale. Nove: Comedy Match (Mondo E Tendenze, 21:30) – La comica Katia Follesa conduce una divertente sfida di improvvisazione tra due agguerrite squadre di attori, pronte a conquistare gli applausi del pubblico in studio.

I film di questa sera in tv giovedì 21 maggio 2026

Attacco al potere (Rai Movie, 21:10): Gli attori Denzel Washington e Bruce Willis interpretano un serrato thriller d’azione in cui la metropoli di New York subisce una drammatica serie di attentati terroristici.

(Rai Movie, 21:10): Gli attori Denzel Washington e Bruce Willis interpretano un serrato thriller d’azione in cui la metropoli di New York subisce una drammatica serie di attentati terroristici. Disturbing the Peace – Sotto assedio (Rai 4, 21:15): Un piccolo sceriffo di provincia rimasto senza pistola dimostra tutto il suo coraggio quando una spietata banda di motociclisti fuorilegge assume il controllo della città americana.

(Rai 4, 21:15): Un piccolo sceriffo di provincia rimasto senza pistola dimostra tutto il suo coraggio quando una spietata banda di motociclisti fuorilegge assume il controllo della città americana. Sua maesta’ viene da Las Vegas (Canale 20, 21:16): L’attore John Goodman interpreta un simpatico pianista americano che scopre improvvisamente di essere l’unico erede legittimo al trono del Regno Unito.

(Canale 20, 21:16): L’attore John Goodman interpreta un simpatico pianista americano che scopre improvvisamente di essere l’unico erede legittimo al trono del Regno Unito. Baby Boom (La5, 21:05): L’attrice Diane Keaton interpreta una manager in carriera la cui quotidianità subisce un totale sconvolgimento a causa dell’improvviso arrivo di una neonata, ricevuta in eredità da un lontano parente.

(La5, 21:05): L’attrice Diane Keaton interpreta una manager in carriera la cui quotidianità subisce un totale sconvolgimento a causa dell’improvviso arrivo di una neonata, ricevuta in eredità da un lontano parente. True Story (Iris, 21:15): Gli attori Jonah Hill e James Franco interpretano un thriller psicologico basato su agghiaccianti fatti reali accaduti negli Stati Uniti, incentrato sul complesso rapporto manipolatorio tra un giornalista caduto in disgrazia e un efferato assassino.

(Iris, 21:15): Gli attori Jonah Hill e James Franco interpretano un thriller psicologico basato su agghiaccianti fatti reali accaduti negli Stati Uniti, incentrato sul complesso rapporto manipolatorio tra un giornalista caduto in disgrazia e un efferato assassino. Sex and the City (La5, 21:22): Le quattro storiche amiche Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda tornano in prima visione TV per affrontare nuove avventure sentimentali sullo sfondo di una New York glamour.

(La5, 21:22): Le quattro storiche amiche Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda tornano in prima visione TV per affrontare nuove avventure sentimentali sullo sfondo di una New York glamour. Romanzo criminale (Cine34, 21:00): Il celebre e crudo lungometraggio diretto dal regista italiano Michele Placido, il quale ripercorre l’ascesa criminale e la sanguinosa caduta della famigerata banda della Magliana nella città di Roma durante gli anni Settanta e Ottanta.

(Cine34, 21:00): Il celebre e crudo lungometraggio diretto dal regista italiano Michele Placido, il quale ripercorre l’ascesa criminale e la sanguinosa caduta della famigerata banda della Magliana nella città di Roma durante gli anni Settanta e Ottanta. Delitto a Albi (Top Crime, 21:16): Un intrigante film giallo in prima visione TV nel quale una coppia di investigatori francesi scava nel passato di una tranquilla cittadina d’oltralpe per risolvere un misterioso caso di omicidio.

I film su Sky giovedì 21 maggio 2026