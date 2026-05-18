Una settimana straordinaria e ricca di colpi di scena letali attende il pubblico televisivo sintonizzato da tutte le regioni d’Italia. La celebre soap opera turca Forbidden Fruit entra ufficialmente in una fase di altissima tensione drammatica sulle frequenze nazionali di Canale 5. La programmazione quotidiana delle ore 14:20 si arricchisce inoltre con un imperdibile appuntamento speciale fissato in prima serata per giovedì 21 maggio alle ore 21:20. Le anticipazioni delle trame per i telespettatori italiani, relative agli episodi in onda dal 18 al 24 maggio 2026, si concentrano sulle mosse della spietata Sahika, la quale agisce nell’ombra per eliminare i rivali a Istanbul, mentre l’ex magnate Halit affronta le pesanti umiliazioni della povertà assoluta prima di scoprire un segreto economico clamoroso.
Lunedì 18 maggio – Forbidden Fruit 18–24 maggio 2026
L’inizio della settimana si focalizza sui disperati tentativi di Sahika di rientrare nei grandi giochi di potere della holding di Istanbul. La donna subisce l’allontanamento definitivo da parte della sua storica rivale Ender, che la caccia senza alcuna cerimonia dall’ufficio principale. Per questo motivo, la manager decide di rivolgersi immediatamente al fratello Kaya per chiedergli di avviare una collaborazione professionale, ma l’avvocato esprime un netto rifiuto strategico. Di conseguenza, la donna elabora un piano alternativo e manipola il giovane Yigit affinché interceda per lei con il genitore.
Successivamente, la complottista gioca l’ultima carta a sua disposizione presentandosi nell’ufficio del potente Nadir per proporgli un’alleanza societaria molto vantaggiosa. Tuttavia, il ricco imprenditore la respinge in modo categorico davanti ai dipendenti, lasciandola sola e piena di risentimento. Nel frattempo, l’eco di queste discussioni raggiunge i quartieri residenziali della città, dove i fan italiani seguono l’evoluzione dei personaggi attraverso la diretta streaming.
Martedì 19 maggio
La puntata di martedì esplora a fondo i tormenti sentimentali dei personaggi più giovani e la nascita di nuove alleanze difensive. Il tormentato Yigit scopre che la giovane Lila affronta il dolore per la fine della sua storia d’amore, poiché il fidanzato l’ha lasciata improvvisamente tramite un messaggio. Il ragazzo desidera offrirle il proprio conforto e si reca nel suo alloggio, ma la giovane lo allontana a causa del forte risentimento accumulato. In cerca di un consiglio utile, lo spasimante espone i suoi dubbi a Caner, il quale lo sprona a fare un passo indietro per concedere alla ragazza il tempo necessario a superare il trauma della rottura.
Nel frattempo, la determinata Yildiz sceglie di sostenere la causa di Ender e le consegna personalmente la famosa fotografia compromettente che Halit utilizzava per ricattare Nadir. Intanto, la fragile Zehra manifesta una forte disperazione per le sue recenti sventure finanziarie parlandone con Akin. L’uomo le suggerisce di sfruttare questo momento di profonda sofferenza materiale per stimolare la sua vena artistica, spingendola a redigere un libro autobiografico incentrato sul tema della povertà.
Mercoledì 20 maggio – Forbidden Fruit 18–24 maggio 2026
L’appuntamento di metà settimana mette i protagonisti di fronte alla dura realtà del tracollo finanziario che ha colpito l’intera famiglia di Halit. La generosa Yildiz fa visita al suo ex marito e prova una profonda compassione per le sue misere condizioni di vita all’interno di un quartiere degradato di Istanbul. Di conseguenza, la donna ordina alla fidata domestica Aysel di fare una ricca spesa alimentare e di cucinare i pasti per l’intera famiglia dell’ex miliardario.
Nel frattempo, il giovane Erim subisce una pesante umiliazione pubblica all’interno della sua classe scolastica, poiché il padre non possiede la liquidità necessaria per saldare la costosa retta mensile. Di fronte a questo grave disagio sociale, Ender e Kaya intervengono con tempestività presso la segreteria dell’istituto privato e pagano l’intero debito. In cambio di questo aiuto economico, i due coniugi ottengono il trasferimento definitivo del ragazzo presso la loro abitazione. Intanto, Sahika nota il fallimento di ogni suo tentativo di riabilitazione professionale. Rimasta completamente isolata dai salotti della città, la donna comincia ad architettare un piano spietato per vendicarsi di tutti i suoi oppositori storici.
Giovedì 21 maggio (ore 14:20 e ore 21:20)
Il giovedì rappresenta la giornata cruciale per gli appassionati della serie televisiva, grazie alla presenza del doppio appuntamento pomeridiano e serale sui canali Mediaset. Nella fascia delle ore 14:20, Halit sperimenta le privazioni della povertà assoluta e si trasferisce nel modesto appartamento del suo ex autista Sitki, dove i figli faticano ad adattarsi a uno stile di vita privo di lussi. In questo difficile contesto si inserisce la figura di Döne, una vicina di casa molto impicciona, che insieme alla sorella Dürdane commenta con forte invadenza e ironia la caduta sociale dell’ex re degli affari.
Nello speciale in onda alle ore 21:20, la situazione subisce un’accelerazione drammatica. Ender e Yildiz organizzano una festa per celebrare la fine dei ricatti di Nadir, convinte che Sahika stia per abbandonare definitivamente la Turchia per tornare sconfitta in Svizzera. Al contrario, la criminale attua un piano letale grazie al supporto del doppiogiochista Haluk. La donna si reca nella residenza di Nadir simulando un incontro di addio e avvelena il suo drink, provocando la morte immediata dell’uomo.
Subito dopo il delitto, l’assassina assume il controllo legale della holding e licenzia in tronco la stessa Ender. La notizia del decesso di Nadir getta la manager nel totale sconforto, ma Kaya le garantisce il suo pieno sostegno legale. Nel frattempo, Lila ottiene un impiego all’interno del campus universitario, Zehra comincia a lavorare come commessa in una libreria del centro e Yildiz allestisce una piccola festa familiare per il piccolo Halit Can.
Venerdì 22 maggio – Forbidden Fruit 18–24 maggio 2026
La puntata di venerdì unisce i drammi della vita privata alle forti tensioni lavorative tra i manager della holding. La bionda Yildiz prepara una cena speciale per festeggiare la crescita del primo dentino di Halit Can, ma il neonato manifesta una forte febbre improvvisa che allarma i presenti. I genitori corrono immediatamente presso il pronto soccorso della clinica medica di Istanbul, dove Halit subisce una terribile umiliazione pubblica da parte della direzione sanitaria, poiché il suo conto corrente risulta bloccato e l’uomo non può pagare le cure necessarie per il figlio.
Nel frattempo, una cena di lavoro allestita presso l’abitazione di Kaya si trasforma in un vero e proprio teatro di guerra, degenerando in un accesissimo scontro verbale tra Ender e la cognata Sahika. L’avvocato Kaya e il giovane Yigit appaiono esausti a causa delle continue liti domestiche. Per questa ragione, i due uomini tentano di riappacificare le rivali attraverso un sotterfugio strategico, un inganno che purtroppo finisce per ritorcersi contro di loro e crea ulteriori malumori familiari.
Sabato 23 maggio
Il fine settimana si apre con clamorosi capovolgimenti di fronte ed elaborazioni di strategie segrete tra i soci dell’azienda. Halit accetta la sua nuova condizione e comincia a lavorare come contabile presso un supermercato di periferia, mentre Yigit ottiene un impiego nel bar dell’università per rimanere accanto a Lila durante i turni di lavoro. Nel frattempo, la scaltra Ender spiazza i piani di Sahika trovando un astuto escamotage legale che le consente di mantenere il proprio seggio all’interno del consiglio di amministrazione della holding.
La vera svolta della settimana riguarda però la situazione patrimoniale di Halit. L’avvocato Metin lo contatta in segreto per informarlo che il colpo di Stato nel Paese estero in cui risiedevano i suoi capitali è stato represso dalle autorità locali. Questo evento permette al manager di riacquistare l’intera liquidità finanziaria e il suo vecchio potere sociale. Nonostante la splendida notizia, l’uomo sceglie di mantenere il segreto assoluto con tutti e accetta persino il lavoro subordinato che Sahika gli offre con disprezzo, intenzionato a controllarla dall’interno per consumare una vendetta totale.
Domenica 24 maggio – Forbidden Fruit 18–24 maggio 2026
Il finale di settimana registra la crescita della frustrazione tra i membri della famiglia e la nascita di nuovi e pericolosi intrighi societari. La fragile Zehra subisce il licenziamento dalla libreria e, travolta dal totale sconforto personale, eccede con l’uso di sostanze alcoliche all’interno dell’appartamento. La ragazza trascura completamente la sorveglianza del piccolo Halit Can, un comportamento irresponsabile che scatena la furente reazione della nonna Asuman. Negli uffici della holding, Yildiz fa la conoscenza dell’affascinante Kerim, un amico stretto del signor Bülent, verso il quale manifesta un’immediata antipatia reciproca dovuta a motivi caratteriali.
Intanto, Emir sviluppa una forte sbandata sentimentale nei confronti della nuova segretaria Dilara. Per fare colpo sulla ragazza, il giovane dichiara falsamente di ricoprire il ruolo di direttore generale nel progetto commerciale di Yildiz, confessando la bugia all’amica pochi minuti dopo. Nel frattempo, il giovane Erim compie un sacrificio e vende la sua amata chitarra per sostenere economicamente il padre, inserendo il denaro ricavato all’interno della giacca di Halit.
Durante una cena ufficiale, Sahika umilia pubblicamente l’ex miliardario rivelando agli ospiti di averlo assunto come suo assistente personale, un’azione che accende i forti sospetti di Ender. La donna esprime la certezza che l’ex magnate nasconda un segreto importante, soprattutto dopo che Caner lo ha intercettato durante un colloquio segreto con il suo legale di fiducia. Pertanto, Ender ordina al proprio consulente finanziario di avviare indagini patrimoniali sulle azioni in possesso dell’uomo, ignara del fatto che Sahika stia già tramando un’azione letale per estrometterla definitivamente dai giochi.
Dove vederla
Gli episodi della fortunata soap opera turca Forbidden Fruit vanno in onda tutti i giorni sui teleschermi di Canale 5 a partire dalle ore 14:20. La rete Mediaset propone inoltre un doppio appuntamento speciale previsto per la prima serata del giovedì alle ore 21:20. Per tutti gli appassionati residenti nelle varie regioni d’Italia, le puntate della serie televisiva ambientata a Istanbul risultano accessibili in ogni momento anche in modalità streaming attraverso il portale gratuito Mediaset Infinity. Il servizio digitale consente la fruizione sia in perfetta contemporanea con la diretta televisiva sia in formato on demand.