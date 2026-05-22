Il palinsesto televisivo del fine settimana offre un ventaglio eccezionale di proposte che spaziano dai grandi show musicali e di intrattenimento ai film d’autore, fino ad appassionanti documentari e approfondimenti culturali. Per non perdere la prima serata in chiaro e godersi lo spettacolo dal vivo in Italia, potete sintonizzarvi direttamente sulla diretta streaming di Rai 1. Contemporaneamente, le reti Mediaset, La7 e le principali emittenti Pay TV completano la programmazione nazionale con cult intramontabili e grandi prime visioni adatte a ogni tipo di pubblico.

Stasera in TV sabato 23 maggio 2026, Rai

Le reti della televisione di Stato italiana propongono per la serata di sabato una selezione ricca di contenuti che variano dall’intrattenimento leggero alla grande narrazione cinematografica contemporanea, garantendo un’ottima copertura per i telespettatori da nord a sud della penisola.

Rai 1 : Dalla Strada Al Palco Special (Intrattenimento, 21:30) – Il cantante Nek conduce una puntata speciale dello show che porta sul prestigioso palcoscenico televisivo i migliori artisti di strada d’Italia per una serata di straordinario talento e musica dal vivo.

: (Intrattenimento, 21:30) – Il cantante Nek conduce una puntata speciale dello show che porta sul prestigioso palcoscenico televisivo i migliori artisti di strada d’Italia per una serata di straordinario talento e musica dal vivo. Rai 2 : Il traditore (2019) (Film, 21:20) – L’attore Pierfrancesco Favino interpreta in modo magistrale il criminale Tommaso Buscetta nella pellicola drammatica diretta dal regista Marco Bellocchio, che ricostruisce minuziosamente la storia del primo grande pentito di mafia all’interno del contesto storico italiano.

: (Film, 21:20) – L’attore Pierfrancesco Favino interpreta in modo magistrale il criminale Tommaso Buscetta nella pellicola drammatica diretta dal regista Marco Bellocchio, che ricostruisce minuziosamente la storia del primo grande pentito di mafia all’interno del contesto storico italiano. Rai 3 : Sapiens, Un Solo Pianeta – Cuore Di Ferro (Intrattenimento, 21:30) – Il geologo Mario Tozzi propone un affascinante viaggio di divulgazione scientifica incentrato sull’impatto ecologico dell’uomo sulla Terra e sulla complessa storia delle nostre risorse naturali.

: (Intrattenimento, 21:30) – Il geologo Mario Tozzi propone un affascinante viaggio di divulgazione scientifica incentrato sull’impatto ecologico dell’uomo sulla Terra e sulla complessa storia delle nostre risorse naturali. Rai 4 : Lo chiamavano Trinita’… (Film, 21:34) – Bud Spencer e Terence Hill interpretano i ruoli principali nell’immortale e spassoso cult del genere fagioli-western, ricco di scazzottate memorabili, battute storiche e grande ironia.

: (Film, 21:34) – Bud Spencer e Terence Hill interpretano i ruoli principali nell’immortale e spassoso cult del genere fagioli-western, ricco di scazzottate memorabili, battute storiche e grande ironia. Rai 5 : Donizetti – Maria Stuarda (Ragazzi E Musica, 21:25) – Spazio alla grande opera lirica teatrale con la celebre rappresentazione del capolavoro tragico del maestro Gaetano Donizetti, registrato nei più importanti teatri italiani.

: (Ragazzi E Musica, 21:25) – Spazio alla grande opera lirica teatrale con la celebre rappresentazione del capolavoro tragico del maestro Gaetano Donizetti, registrato nei più importanti teatri italiani. Rai Movie : Una famiglia mostruosa (Film, 21:10) – Una divertente commedia horror-fantasy di produzione italiana in cui un giovane porta la fidanzata a conoscere i suoi insoliti, bizzarri e spaventosi parenti in un castello isolato.

: (Film, 21:10) – Una divertente commedia horror-fantasy di produzione italiana in cui un giovane porta la fidanzata a conoscere i suoi insoliti, bizzarri e spaventosi parenti in un castello isolato. Rai Premium: Omicidi a Sandhamn – Linnea (Serie TV, 21:10) – Nuovi intricati e tesi gialli di stampo scandinavo richiedono il massimo intuito investigativo tra gli apparentemente tranquilli paesaggi della Svezia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le emittenti private e i canali del digitale terrestre arricchiscono il panorama televisivo di questo sabato con eventi musicali di grande richiamo, cinema d’avventura e importanti appuntamenti motoristici internazionali seguiti con passione in tutta Italia.

Canale 5 : Pooh – Arena di Verona (Intrattenimento, 21:20) – La leggendaria band italiana fa ballare e cantare il pubblico dello storico anfiteatro veneto con un emozionante concerto-evento che ripercorre oltre cinquant’anni di straordinari successi discografici.

: (Intrattenimento, 21:20) – La leggendaria band italiana fa ballare e cantare il pubblico dello storico anfiteatro veneto con un emozionante concerto-evento che ripercorre oltre cinquant’anni di straordinari successi discografici. Italia 1 : Belle & Sebastien (Film, 21:30) – L’emozionante e poetica avventura alpina incentrata sulla splendida amicizia tra un bambino orfano e un grande cane da montagna sui Pirenei, perfetta per le famiglie italiane.

: (Film, 21:30) – L’emozionante e poetica avventura alpina incentrata sulla splendida amicizia tra un bambino orfano e un grande cane da montagna sui Pirenei, perfetta per le famiglie italiane. Rete 4 : Saluti da Marte (Film, 21:05) – Commedia fantascientifica dalle forti tinte ironiche e satiriche che segue le bizzarre peripezie e le incomprensioni spaziali di una stravagante spedizione interstellare.

: (Film, 21:05) – Commedia fantascientifica dalle forti tinte ironiche e satiriche che segue le bizzarre peripezie e le incomprensioni spaziali di una stravagante spedizione interstellare. La7 : In altre parole (Intrattenimento, 20:35) – Il giornalista Massimo Gramellini conduce il consueto talk show del sabato sera per analizzare l’attualità culturale, politica e sociale insieme a numerosi prestigiosi ospiti in studio.

: (Intrattenimento, 20:35) – Il giornalista Massimo Gramellini conduce il consueto talk show del sabato sera per analizzare l’attualità culturale, politica e sociale insieme a numerosi prestigiosi ospiti in studio. TV8 : GP Canada: Qualifiche (Sport, 21:55) – Grande appuntamento motoristico in prima visione televisiva con la diretta delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montreal per determinare la griglia di partenza della Formula 1.

: (Sport, 21:55) – Grande appuntamento motoristico in prima visione televisiva con la diretta delle qualifiche ufficiali sul circuito di Montreal per determinare la griglia di partenza della Formula 1. Nove: Accordi & disaccordi (Mondo E Tendenze, 21:30) – Il conduttore Luca Sommi guida il dibattito politico e giornalistico della settimana analizzando i fatti più caldi insieme a Marco Travaglio e ad ampi confronti in diretta.

I film di questa sera in tv sabato 23 maggio 2026

Sul canale 20 Mediaset va in onda la pellicola d’azione First Strike, dove l’inarrestabile attore Jackie Chan interpreta un coraggioso agente segreto di Hong Kong incaricato direttamente dalla CIA di recuperare una pericolosa testata nucleare rubata da un gruppo terroristico. Spostando l’attenzione su La5, il palinsesto propone il thriller ad alta tensione Kidnap. All’interno di questo film, l’attrice premio Oscar Halle Berry dà vita a una madre coraggiosa e disposta a qualsiasi sacrificio pur di inseguire in auto e fermare i pericolosi rapitori del suo unico figlio.

Per gli amanti della comicità mista all’azione, Iris propone Spy, una pellicola in cui Melissa McCarthy e Jason Statham mostrano una notevole alchimia narrativa. La trama si concentra su una modesta analista della CIA che si ritrova improvvisamente a operare sul campo come agente segreto operativo. Contemporaneamente, su Cielo si sviluppano le vicende di Men in Black, dove gli attori Will Smith e Tommy Lee Jones interpretano i celeberrimi agenti speciali in completo nero, incaricati di monitorare segretamente tutte le attività aliene sulla Terra per proteggere la sicurezza del nostro pianeta.

Il canale Twentyseven propone la commedia sentimentale Quando tutto cambia, diretta e interpretata da Helen Hunt, incentrata sulle vicende di un’insegnante la cui vita subisce un totale stravolgimento in seguito all’improvviso incontro con la sua vera madre biologica. Per gli amanti dei classici, Cine34 trasmette Solo per i tuoi occhi, pellicola in cui l’attore Roger Moore interpreta l’agente 007 James Bond in un’avventura mozzafiato ambientata tra i suggestivi paesaggi della Grecia e alcune splendide località nel nord dell’Italia, con l’obiettivo di recuperare un prezioso dispositivo di lancio militare.

Infine, gli appassionati di misteri possono sintonizzarsi su Top Crime per seguire Poirot e la strage degli innocenti. In questo celebre racconto giallo, l’investigatore belga Hercule Poirot affronta le indagini sul misterioso annegamento di una ragazzina, un delitto consumato all’interno di una grande villa durante lo svolgimento di una festa di Halloween.

I film su Sky sabato 23 maggio 2026

Il canale d’autore propone la toccante pellicola biografica Francesca e Giovanni: Una storia d’amore e di mafia. Questo importante film italiano ripercorre l’intenso legame privato e il coraggioso impegno civile e istituzionale dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo nella loro storica lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia. Per chi cerca una storia intima e contemporanea, Sky presenta C’mon C’mon, opera in cui l’attore Joaquin Phoenix interpreta un sensibile giornalista radiofonico impegnato a stringere un inatteso ed emozionante legame affettivo con il giovane nipote durante un lungo viaggio attraverso la complessa realtà dell’America odierna.

Gli amanti dell’adrenalina possono invece seguire l’action thriller American Assassin, incentrato sul durissimo addestramento di una giovane recluta della CIA guidata con pugno di ferro da un veterano della Guerra Fredda per sventare un imminente attacco terroristico globale.

Spazio anche alla comicità italiana con Anche se è amore non si vede, una spassosa commedia degli equivoci interamente ambientata nella città di Torino in cui il celebre duo comico siciliano formato da Ficarra e Picone firma la regia e interpreta le divertenti disavventure sentimentali di una coppia di storici amici. Per gli amanti dei drammi in costume, Downton Abbey II – Una nuova era mostra l’aristocratica famiglia Crawley divisa tra un soggiorno in una lussuosa villa nel sud della Francia e le novità legate all’arrivo di una sfarzosa troupe cinematografica hollywoodiana all’interno della loro storica tenuta inglese.

Infine, la serata Sky si completa con il raffinato thriller psicologico La migliore offerta del regista italiano Giuseppe Tornatore, in cui un solitario e maniacale battitore d’aste d’arte si ritrova completamente ossessionato dall’identità di una misteriosa e ricca cliente affetta da agorafobia, mentre l’action movie Sotto assedio – White House Down segue le peripezie di un agente di polizia che si ritrova per puro caso all’interno della Casa Bianca durante un violento attacco paramilitare, assumendosi il compito di proteggere a ogni costo la vita del Presidente degli Stati Uniti.