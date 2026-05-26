Siamo oramai alla fine della stagione e di seguito vi sveliamo quando finiscono i programmi Mediaset. La data di riferimento è quella di venerdì 29 maggio.

Mediaset quando finiscono i programmi, il daytime di Canale 5

Gran parte del daytime della rete ammiraglia del Biscione, dunque, saluta con la fine di maggio. Venerdì 29 maggio giunge al termine l’edizione di Mattino Cinque News con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che a differenza del passato non allunga la propria stagione fino a maggio. Ciò nonostante gli ottimi ascolti ottenuti durante i mesi invernali, anche grazie all’ampia copertura offerta al caso del delitto di Garlasco.

Sempre venerdì 29 maggio saluta un altro pilastro della programmazione tv invernale di Canale 5. Stiamo parlando di Uomini e Donne con Maria De Filippi, da settembre in onda tutti i giorni dalle 14:45 e che dal prossimo 1° giugno è sostituito da una serie di film in replica.

Gianluigi Nuzzi continua fino al 12 giugno

Chi continua la propria stagione per ancora qualche giorno è Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia. La trasmissione pomeridiana di Canale 5, che con la fine di Amici ha avuto un allungamento di circa 15 minuti, dovrebbe proseguire la propria edizione fino al prossimo 12 giugno.

Nella fascia del preserale, Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti dovrebbe continuare fino a giugno inoltrato, anche se al momento non è stata comunicata una data ufficiale nella quale terminerà il ciclo appuntamenti inediti. Nessuno stop, infine, per La Ruota della Fortuna, che presiederà l’access prime time dell’ammiraglia anche a giugno, luglio e agosto. Il sabato e la domenica è già terminato Verissimo, che si è concluso lo scorso 23 maggio.

Per quel che riguarda il prime time, I Cesaroni terminerà, con un doppio appuntamento, il 1° giugno.

Mediaset quando finiscono i programmi, Del Debbio saluta in access il 29 maggio

Analizzando le altre reti, su Rete 4 l’access prime time di 4 di Sera prosegue per tutta l’estate, ma con un cambio di conduzione. Paolo Del Debbio, che ha guidato il talk in inverno, lascia il posto a Francesco Vecchi. Al momento, infine, non sono comunicate le date di fine messa in onda dei numerosi talk show di prima serata. Lecito immaginare che Quarta Repubblica, È sempre Cartabianca, Dritto e rovescio e Quarto Grado proseguiranno fino ad estate inoltrata, terminando, come in passato, fra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Il primo che potrebbe concludere la propria stagione è RealPolitik, considerando il ritorno, nel mercoledì estivo, di Zona Bianca.