Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Sono questi i finalisti del Grande Fratello Vip 8, a cui si aggiungono uno fra Raimondo Todaro e Renato Biancardi, attualmente al televoto. Di seguito vi sveliamo tutto ciò che c’è sapere sui concorrenti, che martedì 19 maggio dalle 22:00 su Canale 5 si contenderanno la vittoria.

Grande Fratello Vip 8 finalisti, Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Le prime due concorrenti a ottenere lo status di finaliste al Grande Fratello Vip 8 sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, vere e proprie mattatrici del reality show. Prima amiche, poi nemiche e ora di nuovo alleate. Elia e Mussolini, nei due mesi all’interno della Casa più spiata d’Italia, hanno dato vita a un rapporto decisamente altalenante.

Le concorrenti hanno dato vita ad alcune fra le litigate più intense dell’edizione, durante le quali sono volati epiteti e accuse, con tanto di minacce di passare anche allo scontro fisico. Inevitabilmente, le due hanno polarizzato le attenzioni del pubblico, come dimostra l’esito del televoto dello scorso 17 aprile: la vittoria era andata alla Elia con il 35,75% delle preferenze, seguita proprio da Mussolini al 34,63%.

Grande Fratello Vip 8 finalisti, il percorso degli altri concorrenti

Le altre due finaliste del Grande Fratello Vip 8 sono Lucia Ilardo e Adriana Volpe. Entrambe, durante l’esperienza nella Casa, sono rimaste su posizioni opposte: la prima è sempre stata molto vicina ad Mussolini, mentre la seconda, dopo alcuni scontri iniziali, ha avviato un profondo legame di amicizia con Elia.

Quinto finalista della trasmissione è Raul Dumitras. Con i suoi 25 anni è il più giovane a contendersi la vittoria, dopo aver deciso di affrontare in solitaria il percorso. Raul, infatti, si è sempre tenuto distante dalle polemiche e dagli scontri, seppur mai rinunciando ad esprimere la propria opinione quando interpellato. Solamente nelle ultime ore ha avuto uno sfogo, lasciandosi andare a un duro faccia a faccia con Renato.

I bookmakers puntano su Elia e Mussolini

L’elenco dei finalisti del Grande Fratello Vip 8 è ancora provvisorio. Martedì 19 maggio, all’inizio della finale, Ilary Blasi chiuderà il televoto e comunicherà chi fra Raimondo Todaro e Renato Biancardi è il preferito del pubblico e, dunque, ultimo finalista. I due partecipanti hanno affrontato il reality in modi differenti. Todaro, molto attento a evitare polemiche, si è dovuto spesso difendere da coloro che lo accusavano di aver iniziato un’amicizia per strategia con Francesca Manzini. Biancardi, invece, è finito al centro delle attenzioni dei compagni a causa del suo rapporto, ricco di alti e bassi, con Lucia Ilardo.

Secondo gli scommettitori, per la vittoria del Grande Fratello Vip si prefigura un confronto all’ultimo voto fra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, con la prima leggermente favorita. Nessun dubbio, invece, per quel che concerne l’esito del televoto per decretare l’ultimo finalista. Per gli scommettitori, infatti, sarà Raimondo Todaro il preferito del pubblico.