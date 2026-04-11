La programmazione televisiva di questa sera, domenica 12 aprile 2026, offre una vasta scelta tra approfondimento giornalistico, grandi produzioni seriali e pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Su Rai 1 l’appuntamento è con il gioco dei pacchi di Affari Tuoi, mentre Canale 5 punta sulla narrazione avvolgente della serie Racconto di una notte. Gli amanti del grande schermo trovano opzioni di altissimo livello come il cult Il miglio verde, l’adrenalinico Ocean’s Twelve e l’intenso Cast Away.

Stasera in TV domenica 12 aprile 2026: palinsesto Rai

La serata della televisione pubblica si apre con un mix di intrattenimento leggero e inchieste giornalistiche di grande attualità. Il palinsesto offre soluzioni per ogni tipo di pubblico, dai fan delle serie poliziesche americane agli appassionati di cinema d’autore e cultura italiana.

Rai 1 – Affari Tuoi (20:35 – 21:30): lo storico programma di premi e fortuna intrattiene le famiglie italiane con una nuova sfida tra i rappresentanti delle regioni.

(20:35 – 21:30): lo storico programma di premi e fortuna intrattiene le famiglie italiane con una nuova sfida tra i rappresentanti delle regioni. Rai 2 – N.C.I.S. (21:00 – 21:47): proseguono le indagini della squadra speciale della marina con episodi ricchi di suspense.

(21:00 – 21:47): proseguono le indagini della squadra speciale della marina con episodi ricchi di suspense. Rai 3 – Report (20:30 – 23:10): Sigfrido Ranucci conduce la serata dedicata al giornalismo investigativo, approfondendo i temi più scottanti dell’attualità politica ed economica.

(20:30 – 23:10): Sigfrido Ranucci conduce la serata dedicata al giornalismo investigativo, approfondendo i temi più scottanti dell’attualità politica ed economica. Rai 4 – Il fornaio (21:23 – 23:06): un thriller movimentato perfetto per chi cerca un ritmo narrativo incalzante.

(21:23 – 23:06): un thriller movimentato perfetto per chi cerca un ritmo narrativo incalzante. Rai 5 – Dante (21:28 – 23:12): un omaggio cinematografico al Sommo Poeta che ripercorre la vita e le opere dell’autore della Divina Commedia.

(21:28 – 23:12): un omaggio cinematografico al Sommo Poeta che ripercorre la vita e le opere dell’autore della Divina Commedia. Rai Movie – Replicas (21:10 – 22:50): fantascienza e dilemmi etici si intrecciano in questa pellicola con Keanu Reeves.

(21:10 – 22:50): fantascienza e dilemmi etici si intrecciano in questa pellicola con Keanu Reeves. Rai Premium – Stasera Tutto è Possibile (21:45 – 00:40): la comicità e i giochi improvvisati animano la prima serata del canale dedicato alle repliche di successo.

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove

Le reti private rispondono con una programmazione variegata che spazia dai talk show di approfondimento politico alle serie TV internazionali. Anche in questo settore del digitale terrestre, la varietà garantisce una serata stimolante sia per chi cerca informazione che per chi desidera il puro relax.

Rete 4 – Fuori dal coro (21:33 – 00:57): Mario Giordano conduce il dibattito su economia, sicurezza e temi sociali con il suo stile inconfondibile.

(21:33 – 00:57): Mario Giordano conduce il dibattito su economia, sicurezza e temi sociali con il suo stile inconfondibile. Canale 5 – Racconto di una notte (21:20 – 22:46): la serie TV appassiona il pubblico con la storia d’amore tra Mahir e Canfeza, interpretati da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.

(21:20 – 22:46): la serie TV appassiona il pubblico con la storia d’amore tra Mahir e Canfeza, interpretati da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Italia 1 – Zelig On (21:30 – 00:30): la comicità torna protagonista con una carrellata di sketch e nuovi talenti del palcoscenico.

(21:30 – 00:30): la comicità torna protagonista con una carrellata di sketch e nuovi talenti del palcoscenico. La7 – In Onda (20:35 – 22:00): l’analisi dei fatti del giorno e il confronto tra gli ospiti caratterizzano l’appuntamento informativo della rete.

(20:35 – 22:00): l’analisi dei fatti del giorno e il confronto tra gli ospiti caratterizzano l’appuntamento informativo della rete. TV8 – Foodish (21:40 – 22:50): un viaggio nel mondo culinario tra sfide ai fornelli e scoperte gastronomiche.

(21:40 – 22:50): un viaggio nel mondo culinario tra sfide ai fornelli e scoperte gastronomiche. Nove – Che tempo che fa – Best of (21:30 – 01:25): i momenti più belli e le interviste cult della stagione condotta da Fabio Fazio.

Cinema e altri canali del digitale terrestre

Per chi desidera una serata interamente dedicata al grande cinema, i canali tematici propongono titoli di richiamo mondiale. Dalla drammaticità toccante de Il miglio verde alla leggerezza dei classici di Bud Spencer, la scelta è vastissima.

Iris – Il miglio verde (21:14 – 00:59): il capolavoro tratto da Stephen King con Tom Hanks emoziona ancora oggi con la sua storia di umanità e ingiustizia.

(21:14 – 00:59): il capolavoro tratto da Stephen King con Tom Hanks emoziona ancora oggi con la sua storia di umanità e ingiustizia. Mediaset 27 – Ocean’s Twelve (21:13 – 23:31): la banda guidata da George Clooney compie un colpo incredibile in giro per l’Europa.

(21:13 – 23:31): la banda guidata da George Clooney compie un colpo incredibile in giro per l’Europa. Cine 34 – Lo chiamavano Bulldozer (21:00 – 23:25): l’ironia e la forza di Bud Spencer in una delle commedie d’azione più amate del cinema italiano.

(21:00 – 23:25): l’ironia e la forza di Bud Spencer in una delle commedie d’azione più amate del cinema italiano. Cielo – Lawless (21:20 – 23:25): un intenso racconto di fuorilegge durante l’epoca del proibizionismo americano.

(21:20 – 23:25): un intenso racconto di fuorilegge durante l’epoca del proibizionismo americano. La7 Cinema – Calendar girls (21:15 – 23:15): una commedia inglese brillante che racconta il coraggio e l’amicizia di un gruppo di donne straordinarie.

(21:15 – 23:15): una commedia inglese brillante che racconta il coraggio e l’amicizia di un gruppo di donne straordinarie. TopCrime – Maigret: Omicidio al Majestic (21:16 – 23:16): il celebre commissario nato dalla penna di Simenon affronta un nuovo caso complesso a Parigi.

(21:16 – 23:16): il celebre commissario nato dalla penna di Simenon affronta un nuovo caso complesso a Parigi. Real Time – Casa a prima vista (20:55 – 22:00): la sfida tra agenti immobiliari per trovare la casa dei sogni appassiona i cultori del genere lifestyle.

Offerta Sky stasera domenica 12 aprile 2026

Sky arricchisce la domenica sera con contenuti esclusivi, dalle sfide tra chef famosi alle serie crime più seguite. Il pacchetto cinema di Sky garantisce inoltre prime visioni di qualità e grandi successi di critica e pubblico.