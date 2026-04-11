Domenica 12 aprile, dalle ore 12:20 circa, parte su Rai 1 il format Linea Verde. La trasmissione è guidata, come sempre, dal trio composto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo.

Linea Verde 12 aprile, protagonista Trapani

Linea Verde, produzione della TV di Stato visibile anche in streaming ed on demand su Rai Play, raggiunge questa settimana la Sicilia. In particolare, le telecamere visitano Trapani, città che conta circa 55 mila persone e che è posta nella Sicilia Occidentale.

I tre conduttori, nella puntata di oggi, si concentrano sulla Processione dei Misteri, un suggestivo rito che si svolge ogni anno nel Venerdì Santo e che rievoca la Passione di Cristo. In apparenza può sembrare uno spettacolo, ma in realtà è una dichiarazione di fede e appartenenza alla quale partecipano più di 6 mila figuranti.

Ad animare la Processione dei Misteri, come mostra Linea Verde, vi sono venti gruppi, che sfilano per un giorno e per una notte tra le vie della città, in quella che è una fra le processioni più lunghe al mondo, con una durata totale di circa 22 ore.

Le maestranze che lavorano per organizzare al meglio il rito santo

Linea Verde, per raccontare al meglio la Processione dei Misteri, decide di dare spazio alle maestranze, ovvero a tutti coloro che lavorano ininterrottamente affinché tutto, durante la processione del Venerdì Santo, vada per il verso giusto. Dal ‘600, ogni Mistero è affidato a un mestiere, a un suo ceto di appartenenza.

Fabio Gallo arriva in città dal mare, insieme ai pescatori, ovvero uno dei lavori più antichi della città. Il conduttore, a seguire, dialoga con i Salinai. Nonostante il sale non abbia più la forza economica di un tempo, nella zona adiacente a Trapani continua a rappresentare un’eccellenza culturale e paesaggistica.

Per quel che concerne Margherita Granbassi, essa incontra uno degli ultimi corallari, inserito nell’elenco dei Tesori Umani Viventi tutelati dall’UNESCO per la sua arte. D’altronde, nella Processione dei Misteri ogni gruppo è vestito con preziosi manufatti realizzati con l’argento e il corallo.

Linea Verde 12 aprile, Peppone Calabrese e i frutti della terra

Infine, nel corso di Linea Verde del 12 aprile, Peppone Calabrese passa del tempo con gli Ortolani e i Fornai. In primis visita il tempio di Segesta, che ancora oggi custodisce i resti dei popoli che per primi hanno abitato la zona, introducendo anche la coltivazione del grano.

Il viaggio di Linea Verde termina con un approfondimento sull’Addolorata, l’ultima statua a sfilare in processione, accompagnata per tutta la notte dai pasticceri.