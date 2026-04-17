Con il via alle riprese si riaccendono ufficialmente i riflettori su The White Lotus 4. La quarta stagione della celebre serie tv potrà godere di un cast di grande livello, che include anche Vincent Cassel.

The White Lotus 4 riprese, protagonista la Francia

The White Lotus, serie ideata, scritta e diretta da Mike White, in occasione della quarta stagione fa il suo ritorno in Europa, dopo che la seconda stagione si svolse in Sicilia. Questa volta, la scelta è ricaduta sulla Francia, con i set che sono montati fra Cannes, St. Moritz e Parigi. Previste, inoltre, delle riprese anche nel territorio del Principato di Monaco.

La trama della quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata in Costa Azzurra nel bel mezzo del Festival di Cannes, fra le rassegne cinematografiche più importanti e seguite del mondo.

La serie andrà in onda in Italia su Sky

In The White Lotus 4 sono seguite le avventure di coloro che, per una settimana, frequenteranno due distinti resort. Come riporta l’Ansa, il primo è il White Lotus de Cap e il secondo è il White Lotus Cannes. Qui, i protagonisti devono affrontare un nuovo mistero, oltre che fare i conti con dinamiche inaspettate.

Ad oggi, non è chiaro quando andranno in onda i nuovi episodi. La terza stagione, infatti, ha debuttato nel 2025, dopo ben tre anni di attesa. Nonostante non vi siano ancora delle notizie ufficiali, sul web si vocifera che la produzione debutterà su HBO nel 2027. Quel che è certo è che in Italia sarà possibile vedere le puntate, in esclusiva, mediante l’emittente satellitare Sky e, in streaming, sull’applicazione Sky Go e su Now TV.

The White Lotus 4 riprese, il cast

Di primissimo livello il cast di The White Lotus 4, impegnato da qualche giorno nelle riprese in Costa Azzurra. Fra gli interpreti c’è Vincent Cassel, in carriera nel cast di titoli come Asterix & Obelix Il regno di mezzo e I Tre Moschettieri D’Artagnan. La protagonista femminile, invece, è Helena Bonham Carter, candidata due volte al Premio Oscar (per Le ali dell’amore e Il discorso del re) e ben nove ai Golden Globe.

Altri attori impegnati a The White Lotus 4 sono Steve Coogan (due candidature agli Oscar per Philomena), Ari Graynor (I Soprano, Fringe), Alexander Ludwig (Hunger Games, Vikings), Chris Messina (Argo, Air La storia del grande salto) e Kumail Nanjiani (Only Murders of the Building, Silicon Valley).