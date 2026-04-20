Lunedì 20 aprile, su Real Time, è in onda la puntata dal titolo Reunion di Melek Il coraggio di una madre. La serie tv parte alle ore 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Melek Il coraggio di una madre Reunion, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Us Yapim, la sceneggiatura della soap è firmata da Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin.

La soap è originaria della Turchia, paese nel quale si sono svolte le riprese e dove ha debuttato nel 2019 con il titolo originale Benim Adim Melek. Quella di oggi è la nona puntata ed ha una durata, proprio come le altre, di circa due ore e mezza.

Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono trasmessi anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, gli episodi sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Melek Il coraggio di una madre Reunion, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Reunion di Melek Il coraggio di una madre, la polizia è oramai con il fiato sul collo di Alpay. L’uomo, che continua ad essere ricercato, è nella stanza dell’hotel quando le forze dell’ordine, insieme alla protagonista, lo raggiungono.

Quando i detective salgono nella camera, però, non trovano né Alpay né il piccolo Seyit Ali, che sembrano essere spariti nel nulla dopo che sono stati avvertiti da Funda, sua complice. Mentre tutti si domandano come abbia fatto l’uomo a scoprire che stava per essere arrestato, Melek ha una intuizione. Almeno inizialmente, tuttavia, i poliziotti non sembrano intenzionati ad ascoltarla.

Spoiler finale

Intanto, durante l’episodio, ciò che è avvenuto non ha spento la rabbia di Mithat. Quest’ultimo, cogliendo la prima occasione buona che è capitata, decide di affrontare Melek. La protagonista è sconvolta dalle parole che ha sentito dire dal fratello, che invece può tirare un respiro di sollievo, almeno fino a quando non riceve una telefonata che causa, in lui, grande turbamento.

Melek Il coraggio di una madre Reunion, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.