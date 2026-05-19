Nuove avventure in vista per il don più famoso d’Italia. La Rai, infatti, ha confermato la volontà di realizzare Don Matteo 16, portando avanti un sogno: convincere Terence Hill a fare il suo ritorno.

Don Matteo 16, gli ascolti della passata stagione

La Rai, dunque, ha deciso di rinnovare quella che è una delle fiction più longeve della televisione italiana. La prima puntata ha debuttato nel lontano 2000 e, sin da subito, ha appassionato il pubblico grazie al doppio registro che da sempre contraddistingue il titolo, ovvero quello della commedia e del giallo.

La quindicesima stagione di Don Matteo è andata in onda fra gennaio e marzo e i dieci appuntamenti proposti hanno tenuto compagnia a una media di oltre 3 milioni e 800 mila telespettatori, con una share del 22,8%. Dati lontani dai fasti di un tempo, ma comunque positivi per la TV di Stato, che ha deciso di puntare ancora sulla serie.

Raoul Bova e Nino Frassica i punti fermi della trama

Al momento, non si conosce la data di messa in onda di Don Matteo 16. Se, però, dovessero essere confermate le tempistiche delle ultime stagioni, con le puntate nuove trasmesse ogni due anni, per vedere la sedicesima stagione occorrerà attendere il 2028.

Nelle nuove puntate, proposte in prima visione su Rai 1, i punti fermi della trama saranno, senza dubbio, Raoul Bova e Nino Frassica. Il primo tornerà a interpretare il protagonista Don Massimo, protagonista dalla tredicesima stagione e che, negli ultimi episodi trasmessi, ha avuto una crisi che l’ha portato a valutare l’idea di lasciare Spoleto. Il secondo, invece, sarà l’amato Maresciallo Cecchini, vero e proprio mattatore della fiction, di cui è protagonista sin dalla prima stagione.

Don Matteo 16, si lavora al ritorno di Terence Hill

Ma la vera novità di Don Matteo 16 potrebbe essere, in realtà, un gradito ritorno. La Rai, infatti, sarebbe a lavoro per convincere Terence Hill a fare il suo ritorno nella fiction, almeno per un cameo. L’attore, per ben tredici stagioni il protagonista della fiction, nella trama aveva abbandonato la città di Spoleto per ritirarsi in una missione spirituale.

Quello di Terence Hill non sarebbe il primo ritorno nella storia della fiction. Il capitano Giulio Tommasi, ovvero Simone Montedoro, ha abbandonato la serie nella decima stagione, ma è tornato nella dodicesima (in un solo episodio) e nella quattordicesima come guest star ricorrente. Nella tredicesima stagione, invece, le porte della caserma si sono riaperte per l’ex capitano Flavio Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, nel frattempo divenuto colonnello.