Venerdì 22 maggio, su Rai 2, è in onda l’appuntamento Lo zio Mervin di Delitti in Paradiso 15. La serie tv, che torna in onda dopo alcune settimane di pausa, giunge al finale di stagione, al via su Rai 2 dalle 21:25 circa.

Delitti in Paradiso 15 Lo zio Mervin, regista e dove è girata

Ideata da Robert Thorogood, la serie è realizzata dalle società Red Planet Pictures, Atlantique Production, BBC, Kudos e France Television. Quella in onda oggi è, come detto, l’ultima puntata della quindicesima stagione ed ha una durata di circa un’ora.

La regia è affidata a John Maidens, Ian Aryeh, Jeannie Paddon e Jamie Annett. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Ben Weatherill, James Hall e Alexandra Carruthers. Le riprese si sono svolte nei suggestivi territori delle Guadalupe, dove è stata ricreata l’immaginaria isola di Saint Marie.

Nelle ultime settimane, la serie tv ha avuto una programmazione un po’ ballerina. Dal 13 marzo al 17 aprile sono andati regolarmente in onda i primi sei appuntamenti. Il penultimo, previsto inizialmente il 24 aprile, si è spostato al 1° maggio a causa di uno speciale di Ore 14 Sera dedicato al Delitto di Garlasco. Il finale di stagione, infine, non è andato in onda né l’8 né il 15 maggio, lasciando spazio, in entrambe le occasioni, al sopracitato programma di cronaca guidato da Milo Infante.

Delitti in Paradiso 15 Lo zio Mervin, la trama

Al centro della puntata Lo zio Mervin di Delitti in Paradiso è ritrovato, in mare, il cadavere di un uno stravagante studioso interessato a una leggendaria creatura marina, la Lusca. I primi accertamenti eseguiti sul corpo fanno pensare a un drammatico incidente: l’ipotesi, infatti, è che proprio la Lusca possa aver attaccato e ucciso l’uomo. Ben presto, però, emerge una verità decisamente differente. Con il procedere delle indagini, i protagonisti collegano tale caso a quello mai risolto del figlio della vittima, scomparso in mare sette anni prima.

Spoiler finale

Intanto, durante l’appuntamento dal titolo Lo zio Mervin, il protagonista decide di tenere con sé Eloise, la sua giovane nipote. Il protagonista, tuttavia, si ritrova davanti a un bivio che gli crea non poche tensioni: scegliere se svelare o meno, alla giovane, la verità terribile sul padre, che lei sembra amare profondamente.

Delitti in Paradiso 15 Lo zio Mervin, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso.