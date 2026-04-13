La buona stella prima puntata segna il debutto della nuova serie evento di Rai 1, disponibile anche in streaming su RaiPlay. La fiction, diretta da Luca Brignone, porta in scena una storia intensa che fonde destino, fuga e redenzione, mettendo al centro del racconto due vite spezzate pronte a incrociarsi in modo del tutto imprevedibile tra le strade di Roma e i paesaggi selvaggi del Sud Italia.

Attraverso un linguaggio visivo moderno e una narrazione carica di suspense, la serie esplora il concetto di “scelta” e le conseguenze irreversibili che un singolo istante può avere sull’esistenza umana. La produzione punta su un realismo crudo, tipico del noir contemporaneo, mantenendo però una forte componente emotiva che lega i personaggi al loro territorio d’origine.

La buona stella prima puntata: regia, produzione e protagonisti

La serie è diretta da Luca Brignone e prodotta da Rai Fiction. I protagonisti principali sono Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Francesco Arca, volti noti della fiction italiana capaci di dare profondità a ruoli complessi. La storia ruota attorno a Simone, un ex calciatore fallito che vive ai margini, e Stella, una poliziotta dal carattere ribelle segnata da un passato familiare difficile.

Location GEO: dove è stata girata?

Le riprese della serie si svolgono tra il contesto urbano di Roma e gli scorci suggestivi della Calabria, con location mozzafiato lungo la costa ionica. In particolare, la fuga dei protagonisti attraversa borghi e aree costiere cariche di fascino:

Crotone e Isola Capo Rizzuto , cornici ideali per le sequenze d’azione.

e , cornici ideali per le sequenze d’azione. Cutro e Botricello , utilizzati per rappresentare le radici profonde dei personaggi.

e , utilizzati per rappresentare le radici profonde dei personaggi. Lamezia Terme, snodo fondamentale per la narrazione degli spostamenti dei fuggitivi.

La buona stella prima puntata – trama

La buona stella prima puntata introduce il cuore della vicenda. Simone, un uomo che ha perso tutto e vive nel timore costante di una grave malattia, si ritrova per puro caso sul luogo di una violenta sparatoria. Unico sopravvissuto al massacro, scorge tra le macerie una borsa piena di contanti: accecato dalla disperazione e dal desiderio di garantire un futuro alla sua famiglia, decide di prenderla e fuggire.

Tuttavia, quella che sembrava una insperata botta di fortuna si rivela rapidamente l’inizio di un pericoloso incubo. Quei soldi appartengono infatti a un potente gruppo criminale che non ha alcuna intenzione di lasciarseli sfuggire. Parallelamente, Stella riprende il suo incarico in polizia e viene assegnata proprio al caso della sparatoria; le indagini la portano immediatamente a scontrarsi con Valerio, dirigente degli Affari Interni con cui ha un legame irrisolto.

Mentre Simone cerca rifugio in Calabria, capisce che il suo gesto ha scatenato una reazione a catena inarrestabile. Non è più solo un uomo in fuga, ma una preda braccata da assassini spietati. Stella, seguendo le tracce lasciate dal fuggitivo, inizia a sospettare che Simone sia solo un ingranaggio di un complesso sistema di corruzione e vendetta che coinvolge le alte sfere, rendendo la sua missione di giustizia ancora più rischiosa.

Spoiler finale del debutto

Nel finale della prima puntata, la tensione raggiunge il punto di rottura: Simone si rende conto che i criminali sono già sulle sue tracce in Calabria, mettendo in pericolo la vita della moglie e dei figli. Stella, intanto, scopre un dettaglio fondamentale che collega la borsa dei soldi a un caso irrisolto di anni prima, aprendo la strada a sviluppi imprevedibili per il prosieguo della stagione.

La buona stella prima puntata: cast completo

Il cast artistico della fiction vede impegnati attori di grande esperienza televisiva e cinematografica: