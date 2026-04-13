Lunedì 13 aprile, su Canale 5, è in onda la prima puntata de I Cesaroni Il ritorno. La serie tv parte alle ore 21:30 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

I Cesaroni Il ritorno prima puntata, regista e dove è girata

I Cesaroni Il ritorno è la settima stagione della famosissima serie tv, che ha esordito sull’ammiraglia Mediaset nel 2006 e che è proseguita fino al 2014. Le società che hanno realizzato il titolo sono RTI e Publispei ed ha come produttrice Verdiana Bixio.

La nuova stagione è composta da dodici episodi, dalla durata di circa un’ora ciascuno. Canale 5 ne trasmette due alla settimana, nel prime time del lunedì. La sceneggiatura degli appuntamenti è firmata da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera. La regia, invece, è di Claudio Amendola, che interpreta anche il ruolo del protagonista Giulio Cesaroni.

Le riprese si sono svolte a Roma e la serie è ambientata nell’iconico quartiere della Garbatella.

I Cesaroni Il ritorno prima puntata, la trama

Ne I Cesaroni Il ritorno, il protagonista è Giulio Cesaroni, che continua ad essere il punto di riferimento per tutti. Impegnato a mantenere unita la famiglia, accoglie a casa vecchie e nuove conoscenze. Oltre a Rudi e Mimmo, infatti, è arrivata Virginia, la nuova compagna di Marco. Formano una coppia da diverso tempo e, insieme, hanno avuto un figlio, ovvero Adriano. Come se non bastasse, da New York arriva Marta, ovvero la giovane figlia di Marco ed Alessandra.

Giulio ha modo di confrontarsi più volte Carlo, padre di Virginia e uomo fuori dagli schemi, con il quale i rapporti non sono sempre del tutto idilliaci.

La crisi della bottiglieria

Giulio, durante I Cesaroni Il ritorno, continua a gestire la famosa bottigliera di famiglia, locale nel quale ha iniziato a lavorare anche Walter Masetti, lo storico amico di Marco.

Il protagonista, tuttavia, è in grave difficoltà. La bottiglieria, infatti, versa in enormi difficoltà finanziarie e rischia di essere venduta all’asta. Tutto ciò anche per colpa di Augusto, fratello di Giulio. Quando tutto sembra essere perduto, il locale attira l’interesse di una donna, che vorrebbe diventare socia.

I Cesaroni Il ritorno prima puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante I Cesaroni Il ritorno.