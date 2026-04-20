I Cesaroni 7 seconda puntata va in onda lunedì 20 aprile 2026 su Canale 5 e segna un momento cruciale per la famiglia più amata della Garbatella. Dopo il ritorno che ha riacceso l’entusiasmo del pubblico, la serie entra nel vivo tra problemi economici, crisi sentimentali e nuovi equilibri da costruire.

I Cesaroni 7 seconda puntata: regia, produzione e protagonisti

La regia è firmata da Claudio Amendola, che torna anche nei panni di Giulio Cesaroni, storico capofamiglia e pilastro della narrazione. Accanto a lui troviamo i volti simbolo della serie come Matteo Branciamore, Ricky Memphis e Federico Russo, insieme a nuovi ingressi pronti a cambiare le dinamiche della famiglia più famosa della TV italiana.

Dove è stata girata?

La serie è ambientata a Roma, nello storico quartiere della Garbatella, che ospita gli esterni della celebre bottiglieria. Tuttavia, per i più curiosi, la storica casa dei Cesaroni che vediamo fin dalla prima stagione non si trova alla Garbatella, ma al Pigneto, precisamente in via di Villa Serventi. Le riprese valorizzano le piazze e i locali storici della Capitale, mantenendo intatta quell’atmosfera autentica che ha reso celebre il format.

I Cesaroni 7: trama della seconda puntata

La seconda puntata mette subito in evidenza le difficoltà finanziarie della famiglia. La storica bottiglieria attraversa un momento di forte crisi e Giulio, insieme a Livia, decide di tentare il tutto per tutto con un piano rischioso pur di salvarla. Le scelte si fanno azzardate, coinvolgendo anche il giovane Carlo in situazioni che oscillano tra il comico e il drammatico.

Parallelamente, la storia tra Marco e Virginia entra in una fase delicata. I preparativi per il matrimonio sono segnati da tensioni crescenti: Marco appare distratto e diviso tra le responsabilità verso i Cesaroni e i propri problemi personali. Il ritorno di Marta riapre vecchie ferite, mentre tra i più giovani della famiglia — Olmo, Marta e Mimmo — si crea un triangolo emotivo fragile destinato a scuotere gli equilibri già precari della Garbatella.

Spoiler finale

Nel finale della puntata, le tensioni raggiungono il punto di rottura. Il piano di Giulio per salvare l’attività rischia di sfuggire di mano, mettendo in serio pericolo la stabilità economica dei fratelli Cesaroni. Allo stesso tempo, la distanza emotiva tra Marco e Virginia diventa evidente a tutti, rendendo il matrimonio sempre più incerto. La famiglia riuscirà a restare unita o questa nuova crisi segnerà una separazione definitiva?

I Cesaroni 7 seconda puntata: cast completo