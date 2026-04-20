Lunedì 20 aprile si svolge la cerimonia di consegna dei Laureus World Sports Awards 2026. Si trattano dei cosiddetti Oscar dello Sport, assegnati quest’annoal Palacio de Cibeles di Madrid.

Laureus World Sports Awards 2026, Novak Djokovic ed Eileen Gu conducono la serata

Al timone del Laureus World Sports Awards 2026 vi sono due sportivi decisamente molto noti.

Il primo è Novak Djokovic, tennista serbo che è lo sportivo più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam. Inoltre, è l’unico tennista della storia ad essere riuscito a vincere almeno tre volte ogni singolo major.

La seconda conduttrice è Eileen Gu, sciatrice freestyle statunitense. Nonostante abbia solamente 22 anni, la sportiva ha un palmares di grande risalto, con ben sei medaglie olimpiche, tre delle quali d’oro.

Laureus World Sports Awards 2026, le candidature

Per quel che concerne le candidature, al Laureus World Sports Awards sono in lizza per lo Sportivo dell’anno Marc Marquez, Ousmane Dembele, Tadej Pogacar, Armand Duplantis, Carlos Alcaraz e il nostro Jannik Sinner. Mai, un italiano, ha vinto prima d’ora in tale categoria.

Come Migliore rivelazione dell’anno ci sono Lando Norris, Luke Littler, Joao Fonseca, Desiré Doué e Shai Gilgeous-Alexander. Come Miglior sportiva dell’anno, invece, sono in lizza Katie Ledecky, Sydney McLaughlin-Levrone, Aryna Sabalenka, Faith Kipyegon, Aitana Bonmatí e Melissa Jefferson. Per il Ritorno dell’anno sperano di vincere Egan Bernal, Simon Yates, Rory McIlroy, Leah Williamson, Amanda Anisimova e Yulimar Rojas.

Per il titolo di Sportivo alternativo dell’anno sono in corsa per la vittoria Thomas Pidcock, Molly Picklum, Kílian Jornet i Burgada, Chloe Kim, Rayssa Leal e Yago Dora. Come Sportivo disabile dell’anno cercano il trionfo Gabriel Araújo, Kiara Rodriguez, Catherine Debrunner, David Kratochvíl, Simone Barlaam e Kelsey DiClaudio.

Infine, nella categoria Migliore squadra dell’anno, i candidati sono il Paris Saint Germain, l’Inghilterra di calcio femminile, la McLaren, la Ryder Cup Team Europe, la Nazionale femminile di cricket dell’India e la Oklahoma City Thunder.

La diretta della cerimonia di consegna in diretta su Sky

La cerimonia di consegna dei Laureus World Sports Awards 2026 è visibile, in diretta, su Sky. Per tutta la giornata, la rete all news Sky Sport 24 effettua dei collegamenti da Madrid, città dalla quale si svolge l’evento, con l’inviata Valentina Fass. Essa, sulla medesima rete, segue anche il Red Carpet. La trasmissione vera e propria parte intorno 20:00 su Sky Sport Arena (canale 203) con la telecronaca di Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi.