Alice Miller è un film thriller del 2022 in onda su Rai 4 scritto e diretto da Krystin Ver Linden. Il film racconta la storia sconvolgente di una giovane schiava che vive in una piantagione del Sud degli Stati Uniti, apparentemente nel periodo pre‑guerra civile. Dopo un violento scontro con il padrone, fugge nei boschi e scopre una verità impensabile: l’anno non è il 1800, ma il 1973.

Ispirato a fatti realmente accaduti, il film unisce denuncia sociale, revenge‑movie e racconto di emancipazione, mostrando come la schiavitù sia sopravvissuta illegalmente ben oltre la sua abolizione.

Regia, produzione e protagonisti del film Alice Miller

La regia e la sceneggiatura sono firmate da Krystin Ver Linden. Il film è una produzione statunitense che vede come protagonisti principali Keke Palmer, il rapper e attore Common e Jonny Lee Miller.

Dove è stato girato?

Il film Alice Miller è stato girato principalmente in:

Savannah (Georgia) : scelta per le sue storiche proprietà rurali ideali per ricreare l’atmosfera oppressiva delle piantagioni del Sud.

: scelta per le sue storiche proprietà rurali ideali per ricreare l’atmosfera oppressiva delle piantagioni del Sud. Strade e ambienti urbani della Georgia : utilizzati per rappresentare il contrasto con il mondo moderno e la cultura degli anni ’70.

: utilizzati per rappresentare il contrasto con il mondo moderno e la cultura degli anni ’70. Location boschive reali: fondamentali per rendere visivamente il senso di isolamento e la drammatica fuga della protagonista.

Trama del film Alice Miller

“Nel periodo prima della guerra, una schiava del sud fugge dalla sua piantagione solo per scoprire una realtà scioccante oltre il limite del bosco.”

Alice Miller vive in condizioni disumane in una piantagione rurale della Georgia, sottomessa alla brutalità del proprietario Paul. Completamente isolata, crede di vivere nel XIX secolo. Dopo un violento scontro, Alice trova il coraggio di scappare attraverso i boschi. Quando riemerge sulla strada, si trova di fronte a una realtà che non può comprendere: asfalto, insegne al neon e automobili. Alice scopre così che il mondo è andato avanti senza di lei e che l’anno è il 1973.

Soccorsa da Frank, un ex attivista politico, la donna inizia un rapido processo di alfabetizzazione sociale e politica. Scopre la musica dei Temptations, legge testi sui diritti civili e matura la consapevolezza che la sua prigionia è stata un crimine perpetuato nell’ombra per decenni.

Spoiler finale

Nel finale, Alice Miller decide di non limitarsi a fuggire dal suo passato, ma di affrontarlo per ottenere giustizia. Trasformata nell’aspetto e nello spirito dagli ideali del movimento black power, torna alla piantagione per liberare gli altri prigionieri. Lo scontro finale con Paul non è solo una vendetta fisica, ma la distruzione simbolica del sistema che l’aveva incatenata. Il film si chiude con Alice che cavalca verso la libertà, diventando padrona del proprio destino e della propria identità.

Cast completo del film Alice Miller