Una settimana ricca di ribaltamenti, vendette e intrighi amorosi scuote Istanbul, la soap opera turca Forbidden Fruit entra in una fase cruciale. Il programma va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14:20. Inoltre è previsto un appuntamento speciale in prima serata giovedì 28 maggio alle 21:20. Le puntate dal 25 al 31 maggio 2026 segnano la rinascita di Halit. L’uomo si allea con Ender per distruggere Sahika. Nel frattempo Yildiz si trova divisa tra l’ex marito e l’affascinante Kerim.

Lunedì 25 maggio – Forbidden Fruit 25-31 maggio 2026

L’inizio della settimana si focalizza sui primi approcci romantici e su tensioni familiari. La determinata Yildiz confida a Ender il suo interesse per Kerim. Ha conosciuto l’affascinante manager in ufficio. L’uomo è un grande amico di Bulent. Ender si dimostra subito diffidente e le consiglia di stargli alla larga. Successivamente organizza a Yildiz un appuntamento al buio con un conoscente di Kaya.

Nel frattempo Emir tenta di fare colpo sulla nuova segretaria Dilara. Per riuscirci organizza un inganno originale. Il ragazzo presenta Yildiz come la sua assistente personale per apparire importante. Sul fronte familiare Lila rivela a Yildiz una triste verità. Zehra ha purtroppo ricominciato ad abusare di alcolici. Yildiz affronta duramente Zehra e getta via tutte le bottiglie nascoste in casa.

Martedì 26 maggio

La puntata di martedì scava nei sacrifici dei figli e nei primi incroci amorosi. Il premuroso Halit va a prendere Erim all’uscita di scuola. L’uomo chiede spiegazioni per una busta piena di denaro trovata nella giacca del ragazzo. Scopre così che il figlio ha venduto la sua amata chitarra. Il giovane voleva offrire un aiuto economico al padre in difficoltà.

Intanto Lila è fiera del suo primo stipendio universitario. Per questo motivo decide di offrire una cena a base di kebab alla famiglia. Durante la serata Halit scopre che Yigit lavora nello stesso locale come lavapiatti. Altrove Yildiz si presenta al suo appuntamento con Devrim. Nello stesso ristorante si apposta anche Kerim. Il manager vuole ottenere il numero di telefono della ragazza.

Mercoledì 27 maggio – Forbidden Fruit 25-31 maggio 2026

Il mercoledì mostra come la noia possa trasformarsi in una messinscena romantica. L’appuntamento tra Yildiz e Devrim si rivela un totale fallimento. L’uomo non fa altro che parlare di se stesso. Di conseguenza Yildiz sfrutta la presenza di Kerim nel locale. La protagonista mette in scena una finta crisi di gelosia. Presenta quindi il manager come un ex fidanzato possessivo.

Nel frattempo Asuman e Lila cercano una strategia efficace per aiutare Zehra. Le donne vogliono farle superare la dipendenza dall’alcol. Sul fronte aziendale Ender, Kaya e Sahika scoprono la verità su Yigit. Il ragazzo si mantiene da solo lavorando nella caffetteria dell’università. Tutti rimangono profondamente colpiti dalla sua grande umiltà.

Giovedì 28 maggio (ore 14:20 e ore 21:20)

Il giovedì si sdoppia in un doppio appuntamento ad altissima tensione drammatica. Nella puntata pomeridiana Erim confessa a Ender il sacrificio fatto per Halit. Il ragazzo ha venduto la chitarra per aiutare il padre. Poco dopo Ender si ritrova con l’auto in panne. La donna accetta un passaggio da Sahika. Durante il tragitto il veicolo si ribalta. Si tratta di un terribile incidente stradale pianificato da Sahika per eliminare la rivale.

Nello speciale in prima serata il piano di Sahika fallisce misero. Un flashback svela che Caner aveva visto un uomo manomettere il veicolo. Ender è stata avvisata dal fratello ed è scesa dal mezzo prima dell’impatto. La donna è quindi totalmente incolume. Per comprare il suo silenzio Sahika le offre il 5% delle azioni della holding. Ender accetta e si riavvicina a Halit per una nuova alleanza.

Intrighi e gelosie a casa di Yildiz

Nel frattempo Halit usa una scusa legata a una perdita d’acqua. L’uomo lascia la casa di Sitki e si fa ospitare da Yildiz. Il suo scopo è indagare segretamente sui responsabili del suo tracollo finanziario. La convivenza si rivela subito caotica. Zehra si ubriaca di nuovo. Yildiz, Lila, Aysel e Asuman le fanno bere molto caffè per nascondere la situazione a Halit.

La situazione degenera a tavola per i comportamenti bizzarri di Zehra. Tuttavia Yildiz riesce a distrarre l’ex marito in tempo. Subito dopo Yildiz riceve la visita a sorpresa di Kerim. Il nuovo amministratore delegato le chiede spiegazioni sul loro legame. Ender intuisce il triangolo amoroso. La donna organizza una cena per spingere Kerim verso Yildiz a discapito di Sahika. Il manager si concentra su Yildiz, mentre Halit tenta di riconquistarla.

Venerdì 29 maggio – Forbidden Fruit 25-31 maggio 2026

La puntata di venerdì mette in mostra le mosse strategiche dei protagonisti. Halit affronta direttamente la figlia Zehra. L’uomo la convince a iniziare un serio percorso di terapia per sconfiggere la dipendenza. Successivamente muovendosi nell’ombra tramite l’avvocato Metin aiuta il figlio Erim. Il ragazzo viene iscritto a una prestigiosa scuola di musica grazie a una finta borsa di studio.

Inoltre Halit convince il proprietario del bar a riassumere subito Yigit. All’interno della holding Kerim fa di tutto per conquistare la totale fiducia di Halit. Il manager nasconde i suoi veri scopi personali a lungo tempo. Allo stesso tempo Sahika si crogiola in un finto senso di trionfo. La donna è convinta di poter ottenere le azioni bloccate di Halit.

Sabato 30 maggio

Il sabato segna l’incredibile e trionfale ritorno al potere da parte di Halit. L’uomo rientra ufficialmente in possesso della sua immensa liquidità monetaria. Immediatamente acquista una lussuosa villa a Istanbul. Successivamente spiazza Yildiz chiedendole formalmente di risposarlo. La ragazza rifiuta la proposta per difendere la propria indipendenza personale. Poco dopo la giovane cede al corteggiamento di Kerim durante una cena romantica.

In vista del suo rientro ai vertici della holding Halit stringe un patto segreto con Ender. I due vogliono distruggere professionalmente Sahika. La donna inizia a mostrare i primi segni di forte preoccupazione. La tensione tocca il culmine per un improvviso malore di Yigit. La furiosa Ender accusa pubblicamente Sahika di aver tentato di avvelenare il ragazzo.

Domenica 31 maggio – Forbidden Fruit 25-31 maggio 2026

Il finale di settimana consolida i nuovi equilibri di potere e apre la strada a pericolosi segreti. Halit riprende ufficialmente il comando assoluto della holding aziendale. Come prima mossa nomina Ender suo braccio destro operativo. Di conseguenza Sahika viene del tutto estromessa. Halit conferma inoltre Kerim nel ruolo di manager principale. L’uomo si dimostra anche un padre impeccabile all’asilo e pressa Yildiz per le nozze.

Tuttavia la giovane avverte un’attrazione sempre più travolgente per Kerim. Il manager si presenta a sorpresa a casa di Yildiz con una scusa lavorativa. La tensione romantica tra i due sale subito alle stelle. Nel frattempo la vigile Ender inizia a indagare sul conto di Kerim e del suo socio Mert. La donna sospetta che i due nascondano un piano segreto contro la holding.

Dove seguire le puntate della serie televisiva turca

La fortunata produzione Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14:20. La soap opera prevede anche un appuntamento speciale in prima serata il giovedì alle ore 21:20. Inoltre tutte le puntate sono disponibili sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity. Il servizio permette la visione in diretta streaming o in modalità on demand in qualsiasi momento.