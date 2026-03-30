La settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026 de La Promessa è segnata da misteri fitti, sospetti incrociati e intrighi che minacciano la stabilità del palazzo. La scomparsa improvvisa di Eugenia mette in allarme la servitù, mentre Lope e Curro iniziano a scavare nel passato di Jacobo, scoprendo dettagli compromettenti legati alla gioielleria Llop. Nel frattempo, Leocadia tesse la sua tela nell’ombra, stringendo un patto pericoloso con Lorenzo per sbarazzarsi della marchesa Cruz, in un crescendo di tensione che promette rivelazioni scottanti.

Lunedì 30 marzo 2026 – La Promessa 30 marzo – 5 aprile 2026

Lope e Curro riescono finalmente a parlare con Esmeralda, ma ricevono solo risposte enigmatiche e la proposta di acquistare uno smeraldo prezioso per 3000 pesetas. La cifra è proibitiva e i due cercano un modo per reperire i fondi senza allertare Vera e Ángela. Intanto, Toño sprona Manuel a contattare le autorità: il sergente conferma che la zona è battuta da una banda di rapinatori, spingendo Manuel e Simona a scusarsi con Toño per i loro dubbi iniziali. María Fernández continua a monitorare con sospetto Donna Petra, attirando l’attenzione di Padre Samuel che decide di affrontarla direttamente. Romulo, in cerca di redenzione, chiede perdono a tutti e tenta un chiarimento definitivo con Emilia. La giornata si chiude con un colpo di scena: Eugenia svanisce nel nulla dopo essersi trasferita nella camera del marito, e Lorenzo proibisce categoricamente di avvertire la Guardia Civile.

Martedì 31 marzo 2026

Le ricerche all’interno e all’esterno del palazzo proseguono senza sosta, ma di Eugenia non sembra esserci traccia. Il divieto imposto da Lorenzo di coinvolgere le forze dell’ordine alimenta il nervosismo tra il personale e i familiari. Curro appare visibilmente scosso e inizia a temere che dietro l’assenza della donna possa nascondersi un tragico destino.

Mercoledì 1 aprile 2026 – La Promessa 30 marzo – 5 aprile 2026

Adriano decide di uscire allo scoperto e confessa al duca la sua vera identità: è un umile contadino, marito di Catalina e padre dei suoi figli. Nel frattempo, Lorenzo confida a Leocadia un segreto inquietante: ha versato del laudano nell’acqua di Eugenia, pur ignorando se la donna ne abbia effettivamente bevuto prima di sparire. Sul fronte dei sentimenti, Romulo rivela ad Emilia la verità sul loro passato: l’aveva lasciata solo per non ostacolare la sua carriera professionale, sostenendo di non aver mai amato nessun’altra. La confessione lascia la donna profondamente turbata.

Giovedì 2 aprile 2026

Lope riceve un pacchetto sospetto da Esmeralda in gioielleria. Grazie alle indiscrezioni di Trini, scopre che Jacobo ha effettuato acquisti insoliti che vanno ben oltre le semplici fedi nuziali. Aprendo il pacchetto insieme a Curro, Lope trova un bracciale con smeraldo che rafforza i loro sospetti su un coinvolgimento di Jacobo in affari loschi. Intanto, Toño informa Manuel di aver acquistato i macchinari necessari per la loro attività. La sorpresa della giornata è il ritorno improvviso di Eugenia, la quale giustifica la sua assenza sostenendo di essere stata da Cruz su invito del conte de Ayala.

Venerdì 3 aprile 2026 – La Promessa 30 marzo – 5 aprile 2026

Leocadia finge di voler aiutare Eugenia a sostenere Cruz, ma in realtà stringe un accordo con Lorenzo per eliminare la donna o forzarne il ritorno in sanatorio. Curro e Lope si sentono in trappola: l’unico indizio concreto resta il bracciale, che Lope valuta di donare a Vera. All’hangar, Manuel nota un insolito nervosismo in Toño durante la visita del sergente Burdina. Catalina e Adriano scelgono di posticipare la loro partenza, mentre Emilia e Romulo sembrano aver finalmente trovato un punto d’incontro sul loro complicato trascorso.

Sabato 4 aprile 2026

L’atmosfera a palazzo resta carica di elettricità. Mentre Leocadia prosegue con le sue manovre occulte per destabilizzare Eugenia, Curro e Lope continuano a monitorare ogni mossa di Jacobo, convinti che il bracciale sia la chiave di un mistero più grande. Manuel osserva con crescente preoccupazione Toño, percependo che il suo collaboratore nasconde un segreto che lo tormenta nel profondo.

Domenica 5 aprile 2026 – La Promessa 30 marzo – 5 aprile 2026

Manuel contatta la Guardia Civile di Valverde de la Jara e, dopo una strana telefonata, decide di affidare ufficialmente il caso della rapina di Toño al sergente Burdina. Lisandro continua a importunare Curro, ma Adriano crede di riconoscerlo come un individuo coinvolto in traffici illegali con il Conte de Monteverde. Lope regala finalmente il bracciale a Vera, che però inizia a interrogarlo con insistenza sulla sua provenienza. Leocadia prosegue il suo piano contro Eugenia, mentre Lorenzo arriva a drogare i prodotti usati per i massaggi della donna. Infine, María scopre una lettera compromettente del vescovado nella stanza di Padre Samuel, e Curro confida a Pía di aver trovato il movente che collegherebbe Jacobo al tragico destino di Jana.

Dove vederla

L’appuntamento con La Promessa è su Rete 4 alle ore 19:45, mentre gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

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