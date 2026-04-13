La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 de La forza di una donna si preannuncia come un crescendo inarrestabile di tensioni, accuse infamanti e scelte strazianti. Al centro del racconto troviamo Ceyda, divisa tra l’amore incondizionato per il piccolo Arda e la difficile gestione del ribelle Satilmis, mentre l’ombra velenosa di Sirin torna a oscurare la serenità di Bahar e della sua famiglia. Tra furti misteriosi e ritorni pericolosi, i protagonisti dovranno lottare per difendere la propria dignità e i legami più cari.

Lunedì 13 aprile 2026 – La forza di una donna 13-19 aprile 2026

La settimana si apre con il profondo disagio di Ceyda, che fatica a instaurare un legame con Satilmis. Il carattere ribelle e ostile del bambino mette a dura prova la sua pazienza, ma la vera angoscia della donna deriva dalla minaccia costante di perdere Arda. Per Ceyda, Arda è suo figlio a ogni effetto e l’idea che qualcuno possa strapparglielo la getta in uno stato di terrore psicologico.

Martedì 14 aprile 2026

Nel tentativo disperato di riportare armonia nel gruppo, Enver decide di organizzare una cena conviviale. Tuttavia, l’atmosfera viene avvelenata sul nascere dalle insinuazioni di Sirin: la ragazza accusa apertamente Bahar e Ceyda di aver rubato i preziosi gioielli di Fazilet. Le sue parole scatenano un vespaio di sospetti e tensioni che rischiano di distruggere la fiducia tra i commensali.

Mercoledì 15 aprile 2026 – La forza di una donna 13-19 aprile 2026

La cena degenera definitivamente in tragedia quando Dursun fa irruzione con un obiettivo preciso: portare via Arda. Il confronto si fa immediatamente violento e pericoloso; Enver, solitamente mite, reagisce con un gesto impulsivo che lascia tutti i presenti in uno stato di shock, segnando un punto di non ritorno nella gestione della crisi familiare.

Giovedì 16 aprile 2026

Sirin non accenna a placare la sua sete di vendetta e continua a martellare Enver con la convinzione che Bahar e Ceyda siano delle ladre. Enver, seppur riluttante a credere alla figlia, si lascia corrodere dal dubbio e decide di recarsi personalmente da Fazilet. Il confronto tra i due rischia di portare a galla una verità scomoda che potrebbe compromettere definitivamente la reputazione delle due donne.

Venerdì 17 aprile 2026 – La forza di una donna 13-19 aprile 2026

Sul fronte dei misteri legati al passato, Bahar rivela a Kismet che Cem ha tentato nuovamente di mettersi in contatto con lei. Kismet, irremovibile, decide di troncare ogni ponte con l’uomo. Intanto, Arif è tormentato dal possesso della pistola di Sarp; seguendo il consiglio di Kismet, decide di disfarsene, ma un dettaglio lo inquieta profondamente: Cem era stato visto aggirarsi nei pressi dello studio poco prima, suggerendo una sorveglianza costante.

Sabato 18 aprile 2026

Per Ceyda la situazione diventa insostenibile: il peso di doversi occupare di Satilmis, che si dimostra sempre più ingestibile e violento, si somma al dolore per la perdita del lavoro. Sia lei che Bahar, infatti, sono state allontanate da casa di Fazilet proprio a causa dei sospetti legati al furto. Questa macchia sull’onore grava come un macigno sulla loro quotidianità, rendendo difficile guardare al futuro con ottimismo.

Domenica 19 aprile 2026 – La forza di una donna 13-19 aprile 2026

La settimana si chiude con una svolta inaspettata. Raif, il figlio di Fazilet, cade in una profonda depressione a causa dell’assenza di Ceyda e si chiude in un mutismo preoccupante. Spinta dall’amore materno, Fazilet decide di richiamare Ceyda al lavoro, pur non avendo abbandonato i suoi sospetti. La donna rifiuta categoricamente l’ipotesi che i gioielli siano stati un regalo di Raif a Ceyda, alimentando nuovi e feroci conflitti all’interno delle mura domestiche.

Dove e quando vedere le puntate

La forza di una donna vi aspetta su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:05, il sabato alle 15:30 e la domenica alle 15:00. Gli episodi sono inoltre disponibili per la visione on-demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.