La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 di Forbidden Fruit si preannuncia come un’escalation inarrestabile di intrighi, gelosie e alleanze pericolose. Al centro della trama, l’eterna lotta per il potere vede Ender e Yildiz unite nel tentativo disperato di incastrare la perfida Sahika, mentre l’ombra di Nadir continua a oscurare ogni mossa dei protagonisti. Tra retate della polizia, ricatti spietati e sospetti di tradimento, i lussuosi salotti di Istanbul diventano il teatro di rivelazioni destinate a cambiare per sempre gli equilibri della serie.

Lunedì 13 aprile 2026 – Forbidden Fruit 13-19 aprile 2026

La settimana si apre con un piano d’attacco: Ender e Yildiz organizzano un incontro segreto tra Sahika e Nadir, sperando di immortalarli insieme per scatenare l’ira di Halit. Tuttavia, Nadir non si presenta, rischiando di far saltare tutto; solo l’intervento provvidenziale di Yigit riesce a salvare la situazione in extremis. Alla villa scoppia il panico quando Zehra porta fuori il piccolo Halit Can senza avvisare nessuno, esponendo il bambino a un pericolo imminente.

Martedì 14 aprile 2026

Zehra si ritrova coinvolta in un assurdo incidente: scambia per errore il passeggino di Halit Can con quello di un’altra neonata. Sebbene la situazione si risolva, lei e Aysel decidono di mantenere il segreto per non far infuriare Yildiz. Intanto, mentre Ender e Kaya cercano di godersi un momento di tregua, Sahika tesse nuove trame per interferire nel loro rapporto. Lila, nel frattempo, accetta un invito per una serata fuori, ignara delle conseguenze drammatiche che la attendono.

Mercoledì 15 aprile 2026 – Ore 14:05 – Forbidden Fruit 13-19 aprile 2026

La tensione esplode durante la serata in discoteca. Yigit, annebbiato dall’alcol, perde il controllo e colpisce Omer, il ragazzo che accompagnava Lila. Per evitare uno scandalo pubblico, Lila decide di portarlo via e accompagnarlo a casa, ma i due finiscono per addormentarsi in auto fino al mattino seguente. Quando Halit scopre che la figlia non è rientrata per tutta la notte, la sua furia diventa incontenibile.

Mercoledì 15 aprile 2026 – Prima serata – Forbidden Fruit 13-19 aprile 2026

Nella striscia serale, gli intrighi raggiungono il culmine. Kaya compie una mossa inaspettata decidendo di allearsi con Nadir per colpire Halit. Contemporaneamente, Yildiz finisce sotto scacco: Nadir la ricatta brutalmente, costringendola a rubare una foto compromettente dal cellulare del marito. Ender intuisce immediatamente che l’amica nasconde qualcosa e decide di affrontarla a viso aperto. La serata degenera durante un evento benefico, dove Halit e Sahika orchestrano una retata della polizia che porta all’arresto shock di Yildiz e Zehra.

Giovedì 16 aprile 2026

Dopo lo smacco dell’arresto, è proprio Halit a dover prelevare Yildiz e Zehra dalla stazione di polizia. Yildiz, profondamente ferita, punta il dito contro Ender, convinta che sia stata lei a tenderle la trappola. Mentre Yigit e Lila tentano un timido riavvicinamento, Yildiz riceve un’altra umiliazione: scopre di essere stata esclusa da un importante progetto video, sostituita all’ultimo momento da un volto più celebre.

Venerdì 17 aprile 2026 – Forbidden Fruit 13-19 aprile 2026

Il tarlo del dubbio si insinua nel cuore di Yildiz quando riceve alcune foto anonime che ritraggono Halit insieme a Leyla. Convinta di essere stata tradita, chiede l’aiuto di Zehra per pedinare il marito e scoprire la verità. Nel frattempo, Nadir mette pressione a Yigit, facendogli capire di essere a conoscenza di dettagli scottanti sulla retata al casinò. Ender, sempre vigile, invita Nadir a cena sperando di carpire i suoi segreti più nascosti.

Sabato 18 aprile 2026

Il legame tra Lila e Yigit è minacciato dall’ombra di Sahika, che usa il silenzio come strumento di ricatto. Nonostante l’apparente stabilità dell’alleanza tra Ender, Kaya e Nadir, la donna non si fida dei suoi soci: ascoltando furtivamente una telefonata privata, Ender scopre che Nadir nasconde un segreto esplosivo che potrebbe distruggere tutti loro.

Domenica 19 aprile 2026 – Forbidden Fruit 13-19 aprile 2026

L’episodio finale della settimana vede Yildiz tentare disperatamente di sbloccare il cellulare di Halit per ottenere le prove del tradimento. Fallito il tentativo, decide di mettere da parte i rancori e allearsi con Ender, Caner ed Emir per lanciare un attacco frontale contro Leyla. La svolta decisiva arriva però da Kaya: l’uomo scopre un video compromettente legato a Yigit e, furioso, ordina a Sahika di lasciare immediatamente la casa. Sahika, ormai con le spalle al muro, cerca un ultimo rifugio in Halit, rimescolando ancora una volta le carte in tavola.

Dove seguire la serie

Forbidden Fruit vi aspetta su Canale 5 ogni giorno alle ore 14:05 e con gli speciali in prima serata. Per non perdere nemmeno un minuto della saga, gli episodi sono disponibili anche in streaming e on-demand su Mediaset Infinity.