La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 de La Promessa in onda su Rete 4 è una delle più drammatiche della stagione. Il battesimo dei gemelli si trasforma in una scena sconvolgente, Eugenia precipita in una crisi senza precedenti, Catalina decide di lasciare la tenuta, Petra viene licenziata e nuovi segreti emergono, minacciando gli equilibri della famiglia Luján e della servitù. Una settimana intensa, ricca di colpi di scena, rivelazioni e scelte irreversibili.

Lunedì 20 aprile 2026 – La Promessa 20-26 aprile 2026

Durante il battesimo dei gemelli Andrés e Rafaela, la situazione precipita: Eugenia, in un gesto estremo, annuncia davanti a tutti di voler togliersi la vita. La scena gela i presenti e segna l’inizio di una settimana drammatica. Adriano, ancora convalescente, è sconvolto e incapace di gestire la situazione. Intanto Curro, devastato dalla perdita della madre, si isola da tutti tranne che da Ángela, unico suo punto di conforto.

Martedì 21 aprile 2026

La diffidenza verso donna Petra raggiunge il culmine. María Fernández indaga sul suo comportamento e Catalina arriva alla conclusione che Petra sia coinvolta nella scomunica di Padre Samuel. La marchesa decide di licenziarla immediatamente. Ricardo informa Samuel del provvedimento, mentre la servitù si divide tra sospetti e tensioni. Maria insiste perché Samuel confessi la verità sulla lettera di ammonizione.

Mercoledì 22 aprile 2026 – La Promessa 20-26 aprile 2026

Catalina prende una decisione drastica: lasciare La Promessa. Stanca delle pressioni e del clima ostile, abbandona la tenuta, lasciando un vuoto enorme. Nel frattempo, il pianto dei gemelli impedisce ad Adriano di riposare e Emilia propone di far dormire i bambini nella sua stanza per aiutarlo.

Giovedì 23 aprile 2026

Sul fronte economico, Leocadia consegna altro denaro a Manuel, spiegandogli che così la sua quota societaria diventerà maggioritaria. Manuel, combattuto, finisce per accettare. Leocadia intanto contatta l’ex baronetto per accelerare la partenza di Ángela verso Zurigo, con l’obiettivo di allontanarla da Curro. Ángela, però, non intende subire passivamente.

Venerdì 24 aprile 2026 – La Promessa 20-26 aprile 2026

Emilia fa una confessione sorprendente a Rómulo: non è sposata. La rivelazione cambia tutto tra loro. I due decidono di lasciare insieme La Promessa, ma Rómulo chiede la massima discrezione. Una storia d’amore tardiva che sboccia in mezzo al caos della tenuta.

Sabato 25 aprile 2026

Curro, Pia e Lope proseguono le indagini sul bracciale avvelenato. Dopo aver confermato la presenza di cianuro, organizzano un piano per tornare alla gioielleria e scoprire la verità. La tensione cresce mentre i tre rischiano sempre di più.

Domenica 26 aprile 2026 – La Promessa 20-26 aprile 2026

Le conseguenze del gesto di Eugenia continuano a scuotere la tenuta. Catalina è lontana, Petra è stata licenziata, Rómulo ed Emilia preparano la loro fuga e Manuel è sempre più legato a Leocadia. La tenuta è in pieno caos e nuovi segreti minacciano di emergere.

Dove vederla

La soap va in onda su Rete 4 alle ore 19:45. Gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.