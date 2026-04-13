La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 de La Promessa si preannuncia come una delle più torbide e cariche di suspense dell’intera stagione. Al centro della narrazione troviamo la disperata lotta di Catalina per mantenere il controllo sulla propria famiglia e la drammatica sparizione del piccolo Andrés, un evento che farà crollare le maschere di molti abitanti della tenuta. Tra manipolazioni psicologiche, minacce di scomunica e segreti sepolti nel passato, i protagonisti si ritroveranno a navigare in un mare di sospetti dove nessuno può dirsi realmente innocente.

Lunedì 13 aprile 2026 – La Promessa 13-19 aprile 2026

L’episodio di apertura vede Catalina e Pia alleate in un piano estremo per evitare che Emilia lasci la tenuta. La situazione prende una piega grottesca quando Catalina decide di simulare un malore improvviso pur di costringerla a restare; tuttavia, il castello di bugie regge poco e la donna è costretta a confessare l’inganno al marito, mettendo seriamente a rischio la fiducia reciproca. Parallelamente, Pia è tormentata da nuovi dettagli sulla morte della sorella e trova in Curro l’unico confidente capace di ascoltare i suoi timori.

Martedì 14 aprile 2026

Il destino di Padre Samuel appare ormai segnato: il sacerdote si trova a un passo dalla scomunica ufficiale, un evento che getta un’ombra di vergogna sulla comunità. Nel frattempo, i conflitti nella zona della servitù esplodono quando María punta il dito contro Petra, accusandola di essere la mente dietro l’ammonizione ricevuta dal vescovado. Petra nega con la solita freddezza, ma l’aria a La Promessa diventa irrespirabile a causa della diffidenza universale che ormai regna sovrana tra i dipendenti.

Mercoledì 15 aprile 2026 – La Promessa 13-19 aprile 2026

Il panico divora la tenuta quando viene confermata la scomparsa del piccolo Andrés. La disperazione di Catalina è totale e i primi sospetti, alimentati da vecchi rancori, ricadono immediatamente su Jacobo, la cui presenza si fa sempre più sinistra. Mentre iniziano le prime concitate ricerche, Eugenia mostra segni di un grave crollo psicologico, diventando una figura instabile e imprevedibile che preoccupa l’intera famiglia marchesale.

Giovedì 16 aprile 2026

Mentre la tenuta è impegnata nelle ricerche, Lorenzo approfitta del caos per portare avanti il suo piano machiavellico: l’uomo manipola subdolamente Eugenia per farla apparire del tutto incapace agli occhi degli altri. Martina, dotata di un intuito sopraffino, inizia a nutrire seri dubbi sull’oscura alleanza tra Jacobo e Lisandro. Intanto, Simona cerca di affrontare Tono per scoprire la verità su un debito misterioso, ma l’uomo continua a proteggere il suo segreto.

Venerdì 17 aprile 2026 – La Promessa 13-19 aprile 2026

Nonostante il clima di tragedia, tra Emilia e Romulo si instaura un’inedita e profonda sintonia. Tuttavia, la serenità dura poco: i preparativi per il battesimo imminente vengono messi in discussione a causa della tensione insostenibile legata alla sorte di Andrés. Ogni rapporto all’interno delle mura della tenuta sembra ormai logorato da un clima di sospetto che impedisce qualsiasi forma di collaborazione tra i nobili e la servitù.

Sabato 18 aprile 2026

Le ricerche del piccolo Andrés proseguono senza sosta, ma non emergono indizi concreti, spingendo Catalina verso un baratro di sconforto. Curro, convinto della colpevolezza di Jacobo, inizia a raccogliere prove e collegare piccoli dettagli apparentemente insignificanti, certo che l’uomo stia nascondendo la verità sulla sparizione del bambino dietro una maschera di indifferenza e finta preoccupazione.

Domenica 19 aprile 2026 – La Promessa 13-19 aprile 2026

La settimana si conclude con una puntata ricca di pathos dove i nodi iniziano a venire al pettine:

Pia viene a conoscenza di verità scioccanti che riscrivono completamente il passato della sua famiglia.

viene a conoscenza di che riscrivono completamente il passato della sua famiglia. Samuel affronta il verdetto finale della Chiesa sulla sua posizione ecclesiastica definitiva.

affronta il verdetto finale della Chiesa sulla sua definitiva. Lorenzo sembra aver ormai stretto la sua morsa psicologica sulla fragile Eugenia.

sembra aver ormai stretto la sua morsa psicologica sulla fragile Eugenia. Petra si ritrova isolata, circondata dall’odio e dal sospetto della servitù.

Il mistero della sorte di Andrés resta il fulcro della narrazione, mentre nuovi segreti minacciano di emergere dalle ombre dei corridoi de La Promessa.

Dove seguire le puntate

Gli appuntamenti con La Promessa sono fissati su Rete 4 alle ore 19:45. Per chi desidera recuperare gli episodi o seguirli in mobilità, la serie è disponibile in streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity.