La settimana dal 13 al 17 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore promette di essere un crocevia fondamentale per le trame della stagione. Le anticipazioni rivelano un mix esplosivo di tensioni professionali, dilemmi sentimentali e segreti che riemergono dal passato, portando i protagonisti a compiere scelte che cambieranno radicalmente i loro equilibri. Al centro della scena troviamo il coraggio di Caterina, il tormento di Agata e l’indagine internazionale di Matteo, deciso a fare luce sulle ombre che avvolgono la famiglia dei Marchesi.

Il Paradiso delle Signore 13-17 aprile 2026: lunedì 13 aprile 2026 – Puntata 146

La settimana si apre con Caterina in preda all’agitazione per l’importante presentazione dei suoi bozzetti all’Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili (ALMAT); la ragazza cerca il sostegno e il consiglio del padre per perfezionare il suo lavoro. Nel frattempo, Agata matura una decisione sofferta: per amore della stabilità al Paradiso, decide di rinunciare al suo futuro a Firenze, anche se il sacrificio le pesa enormemente.

Sul fronte sentimentale, Johnny riceve un duro colpo quando scopre che Irene ha abbandonato la recita per dedicarsi esclusivamente ai preparativi del suo matrimonio con Cesare. Intanto, Ettore lancia una sfida psicologica ad Adelaide annunciando che sua madre parteciperà alle nozze con Odile: una mossa che, anziché rassicurare la Contessa, ne alimenta i sospetti spingendola a indagare ancora più a fondo.

Martedì 14 aprile 2026 – Puntata 147

Agata prova a mascherare la sua tristezza davanti a Mimmo, ma il suo turbamento è evidente. Johnny continua a soffrire per il distacco da Irene, non riuscendo ad accettare che la donna stia per legarsi definitivamente a un altro uomo. Al Paradiso, Valeria cerca di aiutare Caterina con i disegni, ma i suoi suggerimenti scatenano la gelosia di Fulvio, che mal sopporta l’influenza della Craveri.

La tensione tra Ettore e Matteo esplode violentemente: provocato pesantemente, Matteo reagisce aggredendo il rivale. Preoccupata per le conseguenze legali e d’immagine, Adelaide interviene chiedendo a Marcello di fare da mediatore e convincere il giovane a ritirarsi dalla competizione per evitare uno scandalo peggiore.

Il Paradiso delle Signore 13-17 aprile 2026: mercoledì 15 aprile 2026 – Puntata 148

Le dinamiche matrimoniali di Irene e Cesare iniziano a mostrare le prime crepe: la Venere confida alle amiche di aver assistito a un litigio furibondo tra il futuro sposo e Rebecca riguardo alla divisione della casa di famiglia. Intanto, un velo di tristezza avvolge il magazzino: arriva la tragica notizia della morte di Totò, un evento che scuote profondamente l’intero staff del Paradiso.

Mimmo intercetta casualmente una telefonata sospetta proveniente da Firenze destinata ad Agata, iniziando a temere che la ragazza gli stia nascondendo qualcosa di grave. In questo clima di incertezza, Matteo prende una decisione radicale: per chiudere i conti con il passato, decide di partire per Londra per rintracciare personalmente la madre di Ettore e scoprire la verità.

Giovedì 16 aprile 2026 – Puntata 149

Il dolore di Johnny tocca il punto più alto quando ascolta per caso un dialogo tra Cesare e Irene che conferma quanto lui sia ormai escluso dal futuro della donna. Al Paradiso, tra commozione e rispetto, si inizia a lavorare a un manifesto commemorativo per onorare la memoria di Totò. Agata riceve un regalo inaspettato che non fa altro che aumentare i dubbi di Mimmo sulla sua sincerità.

Nel frattempo, Rosa subisce un duro colpo professionale: il suo libro viene stroncato ferocemente da una prestigiosa testata francese. La notizia la getta in uno stato di profondo sconforto, facendole dubitare del suo talento e dei suoi sogni letterari proprio nel momento di massima fragilità.

Il Paradiso delle Signore 13-17 aprile 2026: venerdì 17 aprile 2026 – Puntata 150

Nell’episodio che chiude la settimana, Marcello dimostra ancora una volta la sua vicinanza a Rosa, spronandola a non arrendersi dopo la critica negativa e fornendole un suggerimento prezioso per rilanciare la sua immagine. La tensione tra Agata e Mimmo arriva al punto di rottura: messi alle strette dai sospetti, la ragazza trova finalmente il coraggio di confessare la verità sulla sua rinuncia a Firenze.

Caterina completa la sua cartellina per l’esame all’ALMAT, scegliendo di seguire l’istinto paterno e inserendo i disegni più cari al genitore. Infine, il ritorno di Matteo da Londra porta con sé rivelazioni sconvolgenti: l’uomo racconta a Umberto e Adelaide i segreti inconfessabili scoperti sulla madre dei Marchesi, fornendo alla Contessa le armi necessarie per il suo contrattacco finale.

Dove vedere la serie

Gli episodi de Il Paradiso delle Signore vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 16:10. Per chi non potesse seguire la diretta, le puntate sono disponibili in streaming e on-demand sulla piattaforma RaiPlay.