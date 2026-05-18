Nuovi intrighi, passioni proibite e alleanze pericolose scuotono la tenuta più famosa della televisione in Italia. Le prossime puntate della seguitissima soap opera spagnola La Promessa, in onda tutti i giorni su Rete 4, promettono di regalare grandi colpi di scena al pubblico italiano. Al centro della trama si colloca il piano segreto di Toño per favorire la giovane Enora Mendez, insieme ai preparativi per un matrimonio alternativo tra i membri della servitù. Inoltre, le pesanti tensioni economiche e familiari rischiano di spaccare definitivamente i membri della famiglia marchionale spagnola, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso da nord a sud della penisola.
La Promessa 18-24 maggio 2026: lunedì 18 e martedì 19 maggio 2026
L’inizio della settimana si focalizza sull’organizzazione di un evento speciale e su pesanti ricatti morali tra le mura del palazzo. Finita la festa, l’intera servitù si prepara con grande entusiasmo a celebrare le imminenti nozze tra Romulo ed Emilia. Questo clima di gioia si interrompe bruscamente per colpa di Petra, la quale non ha la minima intenzione di permettere ai dipendenti di prendere parte alla cerimonia in chiesa. Frattanto, il giovane nobile Manuel mostra una forte agitazione a causa del pressing assillante che le signorine conosciute alla festa esercitano su di lui. Per questa ragione, il ragazzo rifiuta senza esitazione l’invito formale spedito da una delle pretendenti.
Allo stesso tempo, Angela riceve un biglietto misterioso inviato proprio dall’uomo che ha aggredito in precedenza nei giardini della tenuta. Lorenzo, informato tempestivamente dei fatti, le suggerisce di recarsi direttamente a casa del soggetto per chiarire una volta per tutte la situazione ed evitare uno scandalo pubblico. Nel frattempo, Lope organizza gli ultimi dettagli per fare visita al duca de Carril. Il cuoco riceve da Vera precise istruzioni su come muoversi all’interno del lussuoso palazzo nobiliare. Tuttavia, all’ultimo momento, Curro manifesta forti dubbi sull’opportunità di questa rischiosa iniziativa privata. In conclusione, la diffidente Leocadia continua a nutrire una profonda incertezza nei confronti del comportamento di Adriano e decide di parlarne apertamente con Catalina.
Mercoledì e giovedì
Le puntate centrali della settimana provocano lo spostamento di importanti equilibri di potere all’interno della tenuta spagnola. Le ripercussioni della festa si rivelano particolarmente negative per la povera Angela. Infatti, Lorenzo manifesta la ferma determinazione a spedirla a casa del marchese de Andujar affinché si scusi formalmente con lui per l’accaduto. L’uomo incassa inizialmente persino il parere favorevole di Leocadia, lasciando la ragazza senza alleati. Considerata la totale ostilità di Petra, che continua a vietare ai domestici di presenziare alla funzione religiosa, Romulo ed Emilia scelgono di cambiare programma. Pertanto, i due fidanzati decidono di celebrare il loro matrimonio direttamente alla Promessa per permettere a tutti i colleghi di partecipare.
Inoltre, il marchese Alonso compie una mossa inaspettata affidando a Catalina e Adriano la completa gestione e l’amministrazione straordinaria della tenuta. Samuel prosegue i suoi tentativi per comprendere l’atteggiamento ambiguo di Petra, cercando di persuaderla a non rivelare a nessuno i dettagli della sua passata relazione segreta con Maria. La severa governante finisce per cedere alle forti pressioni psicologiche e confessa al sacerdote l’identità dell’uomo di cui era follemente innamorata in passato. In conclusione, la complessa messa in scena ideata con cura da Lope per infiltrarsi nel palazzo dei duchi de Carril sembra procedere secondo i piani prestabiliti. Nonostante l’ottima preparazione, al suo arrivo il cuoco fa una scoperta spiazzante: il duca non si trova all’interno della residenza.
La Promessa 18-24 maggio 2026: venerdì 22 e sabato 23 maggio 2026
La settimana si avvia alla conclusione con scoperte sconcertanti e duri scontri verbali tra consanguinei. Toño decide di offrire ad Enora la straordinaria opportunità di apprendere i segreti dell’aeronautica, approfittando della momentanea assenza di Manuel dalla tenuta. I due iniziano a lavorare a stretto contatto all’interno del grande hangar, dove Enora dà immediata prova del suo incredibile ingegno personale. La ragazza propone modifiche innovative e importanti miglioramenti ai complessi motori dei velivoli, stupendo i presenti. Intanto, Ángela si sente letteralmente intrappolata a causa delle forti pressioni psicologiche esercitate da sua madre e da Lorenzo. I due familiari appaiono decisi a costringerla a chiedere perdono al marchese de Andújar pur di salvare un cruciale affare economico per la famiglia.
Sul fronte degli inganni domestici, Lope affronta la fase più complessa della sua delicata missione, incentrata sul raggirare astutamente il duca de Carril per conto dei suoi amici. Il cuoco riesce a fare un’ottima impressione sul figlio di quest’ultimo, Federico, sfoderando una magistrale interpretazione e simulando modi da perfetto aristocratico. Tuttavia, il successivo colloquio diretto con il duca lo mette in seria difficoltà a causa delle domande ficcanti dell’interlocutore. Successivamente, Manuel rivela ad Alonso una verità amara che scuote la stabilità della famiglia: Leocadia si è impossessata della quota di maggioranza delle azioni della sua azienda. Questo evento solleva enormi dubbi sulla natura dei suoi reali scopi finanziari.
Domenica 24 maggio 2026
Per finire, Martina decide di affrontare Catalina a viso aperto in merito alla conduzione delle ricche proprietà di famiglia, pretendendo con fermezza di ricevere un pieno coinvolgimento in ogni singola scelta futura. La discussione domestica degenera rapidamente in una vera e propria lite quando Martina scopre un segreto importante. Infatti, Catalina ha già siglato un contratto di vitale importanza economica con i partner commerciali senza informarla minimamente, escludendola di fatto dalle decisioni strategiche della tenuta.
Dove vedere le puntate della soap in TV e in streaming
La soap opera iberica La Promessa va in onda tutti i giorni sui teleschermi di Rete 4 a partire dalle ore 19:40. Per chi non riuscisse a seguire la consueta programmazione serale, la rete trasmette la replica il mattino successivo a partire dalle ore 07:00 circa. Gli episodi risultano disponibili anche in streaming gratuito sulla piattaforma multimediale Mediaset Infinity. Questo servizio digitale consente la visione in perfetta diretta streaming oppure in modalità on demand, agevolando gli spettatori residenti nelle varie regioni d’Italia che desiderano recuperare gli intrighi in qualunque momento della giornata.