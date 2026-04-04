Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio, il calcio italiano torna protagonista con i club. Sabato 4 aprile si svolge la 31esima giornata di Serie A e si seguito vi sveliamo la programmazione tv.

Serie A 31esima giornata programmazione tv, Lazio-Parma apre il turno su Sky

Tutte le dieci partite del turno di campionato, come sempre, sono visibili solamente su DAZN. Tre, inoltre, sono proposti su Sky.

Il primo impegno è previsto alle 15:00 del 4 aprile, quando il Sassuolo di Fabio Grosso accoglie il Cagliari di Fabio Pisacane, tornato a rischio retrocessione dopo una lunga serie di risultati negativi.

Dalle 18:00, invece, c’è uno scontro salvezza fra Hellas Verona e Fiorentina: i padroni di casa sono penultimi a 17 punti, i Viola sono quint’ultimi con 27 punti. Infine, alle 20:45, inizia la giornata anche su Sky con la sfida fra la Lazio e il Parma.

Serie A 31esima giornata programmazione tv, i match decisivi per lo scudetto

La 31esima giornata di Serie A procede domenica 5 aprile, giorno di Pasqua. La Cremonese, quart’ultima ed a rischio retrocessione, affronta in casa il Bologna, che ha ottenuto due sconfitte nelle ultime tre partite. Dalle 18:00, su Sky, il Pisa fanalino di cosa accoglie il Torino, mentre dalle 20:45 si svolge il primo scontro diretto per lo scudetto fra l’Inter, capolista con 69 punti, a la Roma, sesta classificata a tre punti di distanza dalla zona Champions.

La programmazione tv della 31esima giornata di Serie A giunge al termine il 6 aprile, nel lunedì di Pasquetta. Alle 12:30, il Como quarto in campionato affronta in trasferta l’Udinese. Dalle 15:00, invece, si svolge il faccia a faccia con protagoniste il Lecce e l’Atalanta. Alle 18:00, la giornata termina su Sky con la sfida fra la Juventus di Luciano Spalletti e il Genoa.

Infine, alle 20:45, la 31esima giornata di Serie A termina con lo scontro diretto fra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, ovvero le due dirette inseguitrici dell’Inter capolista. Gli Azzurri sono terzi con 62 punti, i rossoneri invece sono secondi con 63 lunghezze.

I telecronisti

Queste le voci che raccontano i match di Sky durante la 31esima giornata di Serie A.

Lazio-Parma: Polizzi e Marchegiani;

Polizzi e Marchegiani; Pisa-Torino: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Juventus-Genoa: Borghi e Serena.

Di seguito, invece, i telecronisti di DAZN.