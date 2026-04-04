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Serie A, la programmazione tv della 31esima giornata: Inter-Roma e Napoli-Milan solo su DAZN

Matteo Tuveri
4 Aprile 2026 2 Minuti di lettura
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Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio, il calcio italiano torna protagonista con i club. Sabato 4 aprile si svolge la 31esima giornata di Serie A e si seguito vi sveliamo la programmazione tv.

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Serie A 31esima giornata programmazione tv, Lazio-Parma apre il turno su Sky

Tutte le dieci partite del turno di campionato, come sempre, sono visibili solamente su DAZN. Tre, inoltre, sono proposti su Sky.

Il primo impegno è previsto alle 15:00 del 4 aprile, quando il Sassuolo di Fabio Grosso accoglie il Cagliari di Fabio Pisacane, tornato a rischio retrocessione dopo una lunga serie di risultati negativi.

Dalle 18:00, invece, c’è uno scontro salvezza fra Hellas Verona e Fiorentina: i padroni di casa sono penultimi a 17 punti, i Viola sono quint’ultimi con 27 punti. Infine, alle 20:45, inizia la giornata anche su Sky con la sfida fra la Lazio e il Parma.

Serie A 31esima giornata programmazione tv, i match decisivi per lo scudetto

La 31esima giornata di Serie A procede domenica 5 aprile, giorno di Pasqua. La Cremonese, quart’ultima ed a rischio retrocessione, affronta in casa il Bologna, che ha ottenuto due sconfitte nelle ultime tre partite. Dalle 18:00, su Sky, il Pisa fanalino di cosa accoglie il Torino, mentre dalle 20:45 si svolge il primo scontro diretto per lo scudetto fra l’Inter, capolista con 69 punti, a la Roma, sesta classificata a tre punti di distanza dalla zona Champions.

La programmazione tv della 31esima giornata di Serie A giunge al termine il 6 aprile, nel lunedì di Pasquetta. Alle 12:30, il Como quarto in campionato affronta in trasferta l’Udinese. Dalle 15:00, invece, si svolge il faccia a faccia con protagoniste il Lecce e l’Atalanta. Alle 18:00, la giornata termina su Sky con la sfida fra la Juventus di Luciano Spalletti e il Genoa.

Infine, alle 20:45, la 31esima giornata di Serie A termina con lo scontro diretto fra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, ovvero le due dirette inseguitrici dell’Inter capolista. Gli Azzurri sono terzi con 62 punti, i rossoneri invece sono secondi con 63 lunghezze.

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I telecronisti

Queste le voci che raccontano i match di Sky durante la 31esima giornata di Serie A.

  • Lazio-Parma: Polizzi e Marchegiani;
  • Pisa-Torino: Massara e Gobbi;
  • Juventus-Genoa: Borghi e Serena.

Di seguito, invece, i telecronisti di DAZN.

  • Sassuolo-Cagliari: Iori;
  • Hellas Verona-Fiorentina: Buscaglia e Budel;
  • Lazio-Parma: Farina e Brocchi;
  • Cremonese-Bologna: Mancini e Budel;
  • Pisa-Torino: Testoni;
  • Inter-Roma: Mastroianni e Marcolin;
  • Udinese-Como: Giustiniani e Bazzani;
  • Lecce-Atalanta: Santi e Giaccherini;
  • Juventus-Genoa Marinozzi e Di Gennaro;
  • Napoli-Milan: Pardo e Stramaccioni.

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