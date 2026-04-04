Da qualche giorno è in rotazione la nuova pubblicità di Motorola con protagonista Achille Lauro. L’artista è il testimonial della nota società attiva nel campo dell’elettronica.

Pubblicità Motorola, i cellulari Moto G Family centrali nello spot

La pubblicità di Motorola ha una durata di circa 30 secondi. Lo spot è realizzato, ancora una volta, dalla società Ey Studio+. La produzione è affidata alla ArmosiA Srl e la regia della promozione è a cura di Byron Rosero.

La società Motorola ha deciso di dar vita ad una campagna comunicativa che riguarda senz’altro la televisione, ma anche altri spazi, fra cui i social e gli ambienti digital.

Al centro della pubblicità della Motorola ci sono i prodotti appartenenti alla cosiddetta linea Moto G Family. Si tratta di una serie di cellulari differenti, fra cui quelli denominati Moto g77, Moto g67 e Moto g57 power e che promettono prestazioni potenti, batterie a lunga durata e software Android pulito.

Il testimonial Achille Lauro

Al centro della pubblicità della Motorola torna Achille Lauro, confermando dunque la collaborazione con la società iniziata lo scorso settembre, quando ha scelto la popstar per il ruolo di Brand Amdassador.

Lauro è uno dei cantanti più apprezzati e seguiti degli ultimi anni. Fresco dell’esperienza da co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, in estate è protagonista della tournée negli stadi denominata Comuni Immortali, durante la quale si esibisce allo Stadio Romeo Neri di Rimini, allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano.

La pubblicità di Motorola parte con Achille Lauro che, al centro delle scene, tiene in mano uno dei cellulari al centro della campagna. A questo punto, l’artista inizia il proprio intervento: “Per raccontare Moto G ci serve azione, colore vivo, poi stile. E ora performance, ma non di una macchina, bensì di Moto G“. A questo punto, l’artista recita il claim, ovvero: “E il finale? Lo scegli tu!“.

Pubblicità Motorola, la recensione

Le parole di Achille Lauro, nella pubblicità della Motorola, sono accompagnate dalle note del suo brano Rolls Royce. Inoltre, Lauro, sempre filmando con il suo cellulare, è testimone di una serie di avventure, da un giro sopra la città con un elicottero fino ad una serata in un locale.

La pubblicità della Motorola è tecnicamente ben fatta. Le immagini sono di qualità e catturano senz’altro l’attenzione. Lauro è sempre convincente nel ruolo di testimonial, grazie all’innegabile carisma che trasmette a tutti o quasi gli ultimi progetti ai quali ha lavorato.

Probabilmente, per rendere lo spot ancora più funzionale, sarebbe stato necessario inserire maggiori dettagli relativi ai servizi offerti con i cellulari Moto G.