Champions League andata quarti di finale programmazione tv orari

Martedì 7 e mercoledì 8 aprile si svolgono i match di andata dei quarti di finale di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Nel torneo, come è noto, non ci sono più team italiani.

Champions League andata quarti di finale programmazione tv, le partite del martedì su Sky

Come da tradizione, tutte le partite del martedì di Champions League sono visibili, in diretta e in esclusiva, a pagamento su Sky. Dalle 21:00 si svolge uno degli scontri più attesi dell’intera coppa, che mette uno contro l’altro il Real Madrid e il Bayern Monaco. I padroni di casa sono riusciti a qualificarsi dopo aver eliminato, con un risultato complessivo di 5 a 1, il Manchester City. Gli ospiti, invece, agli ottavi di finale hanno dominato ai danni dell’Atalanta, vincendo con un punteggio cumulato di 10 a 2. Real Madrid-Bayern Monaco è in onda su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

In contemporanea, sempre alle 21:00, il calendario dei quarti di finale di andata prevede il faccia a faccia fra lo Sporting Lisbona e l’Arsenal. Si tratta di un match molto incerto. I lusitani, sorpresa del torneo, sono arrivati a tale fase della competizione per la seconda volta nella storia, con l’unico precedente risalente alla stagione 1982-1983. Gli ospiti, invece, mirano a centrare le semifinali per il secondo anno consecutivo. La partita è proposta su Sky Sport Calcio (canale 204) ed il commento è di Nicola Roggero.

In chiaro il derby tutto spagnolo

Come nei precedenti turni, anche in occasione dell’andata dei quarti di finale di Champions League i tanti appassionati possono seguire in chiaro uno dei migliori match in calendario il mercoledì. La rete di riferimento è TV8, che questa settimana, dalle 21:00, propone il derby spagnolo fra il Barcellona e l’Atletico Madrid. Si tratta della rivincita della partita che le due squadre hanno disputato lo scorso 4 aprile in campionato e che si è concluso con la vittoria dei Blaugrana per 2 a 1.

Barcellona-Atletico Madrid è raccontata da Fabio Caressa e da Beppe Bergomi.

Champions League andata quarti di finale programmazione tv, l’incontro di Amazon Prime Video

L’ultimo quarto di finale di Champions League, al via alle 21:00 di mercoledì 8 aprile, oppone il Paris Saint Germain, squadra campione in carica, al Liverpool. La partita è una diretta esclusiva di Amazon Prime Video. Sulla piattaforma di intrattenimento streaming, in particolare, il commento è a cura del duo composto da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.