Coppa Italia 2025-2026 ritorno semifinali programmazione tv orari

Martedì 21 e mercoledì 22 aprile si svolgono le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2025-2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Al termine dei 90 minuti sono rese note le squadre che si contenderanno, a maggio, la vittoria del trofeo.

Coppa Italia 2025-2026 ritorno semifinali programmazione tv, Inter-Como dopo lo 0 a 0 dell’andata

La prima semifinale della Coppa Italia 2025-2026 si svolge il 21 aprile, con fischio di inizio previsto per le 21:00. In campo scendono l’Inter e il Como, ovvero due delle protagoniste della stagione che sta per terminare.

I nerazzurri, guidati da Christian Chivu, sono prossimi alla vittoria del campionato: a cinque partite dal termine possono contare su un vantaggio di +12 punti. Il Como, allenato da Cesc Fabregas, è invece quinto, con un distacco di cinque lunghezze dal quarto posto, che gli darebbe la certezza di poter disputare la prossima Champions League.

I discorsi per la qualificazione sono ancora tutti aperti: all’andata, infatti, l’incontro è terminato 0 a 0.

Dove vedere Inter-Como

Inter-Como, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026, è trasmessa a partire dalle ore 21:00 circa. La rete sulla quale è possibile seguire la partita è Canale 5, con il collegamento dallo Stadio San Siro al via intorno alle 20:40 circa, subito dopo la fine del TG5. Salta, di conseguenza, la puntata de La Ruota della Fortuna, oltre che del GF Vip, posticipato a domani.

I telecronisti della sfida sono Massimo Callegari e Massimo Paganin. L’inviato, che segue da bordocampo quel che accade sulle due panchine, è Angiolo Radice. Gli spazi di approfondimento che precedono e seguono i match sono condotti da Monica Bertini ed hanno come ospiti Giampaolo Pazzini, Andrea Ranocchia, Christian Panucci, Federica Zille e Graziano Cesari.

Coppa Italia 2025-2026 ritorno semifinali programmazione tv, l’incontro Atalanta-Lazio

La seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026 è quella fra l’Atalanta e la Lazio. La sfida parte mercoledì 22 aprile, con fischio di inizio alle 21:00 circa. Anche in questo caso, i discorsi per la qualificazione alla finale sono ancora aperti: l’andata, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, è terminata con un punteggio di 2 a 2. Sia per i neroazzurri che per i biancocelesti, vincere la Coppa significherebbe avere la certezza di poter accedere alle prossime competizioni europee.

Atalanta-Lazio è trasmessa su Italia 1, con il collegamento previsto dalle 20:30 circa. I commentatori sono Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi, supportati dall’inviata da Monica Vanali. Gli spazi di approfondimento sono guidati da Monica Bertini e con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.