Martedì 14 aprile è in onda, su Canale 5, una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che abbiamo seguito in diretta. La trasmissione parte alle ore 22:00 ed è guidata da Ilary Blasi. Al suo fianco vi sono le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Durante la serata, fra nuovi scontri e vecchi attriti, è comunicato il nome della concorrente eliminata. Al televoto, infatti, ci sono Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Blu. La concorrente meno votato è definitivamente eliminata.

Grande Fratello Vip diretta 14 aprile, la chiusura del televoto

La diretta del 14 aprile del Grande Fratello Vip parte con la chiusura, da parte della conduttrice, del televoto. A seguire, si parla di Adriana Volpe. Nella Casa, dopo la crisi della passata puntata, in molti hanno messo in discussione i reali sentimenti della conduttrice, fra cui Berry, che l’ha definita “falsa”.

Volpe, poi, ha avuto un duro confronto che Selvaggia Lucarelli. La giornalista ribadisce: “Confermo quello che ti ho detto settimana scorsa“. Volpe risponde: “Inizialmente ci sono rimasta molto male. Poi ho pensato: se ha detto che sono antipatica Lucarelli allora per me è una medaglia. D’altronde, anche tu non brilli di simpatia“. Lucarelli: “A me se lo dicono non mi chiudo in cameretta a piangere davanti alle telecamere“. Buonamici lancia un monito: “Attenta Adriana perché la caccia alla Volpe è iniziata in Casa“.

L’attenzione si sposta su Antonella Elia, che ha avuto un duro confronto con Paola Caruso. Quest’ultima afferma: “Lei passa dal verbo alla gestualità, ha superato tutti i limiti, sono qui a far vedere cosa so fare“. Elia ribatte: “Non sai fare niente! Sono allibita: sentire la sua voce isterica tutti i giorni, ha avuto un attacco di nervi perché ho chiesto di dividere la bresaola“. Interviene Nicolò, che dà ragione a Elia: “Caruso si lamenta di tutto“.

I confronti di Antonella Elia

La puntata del 14 aprile del Grande Fratello Vip procede con il confronto fra Marco Berry e Antonella Elia. Fra loro sembrava essere nata un’intesa particolare, ma poi Elia si è infuriata perché lui ha dato ragione a Caruso. Il mago, definito ironicamente “Mago Magò” da Elia, ha accusato la showgirl di “predicare bene e razzolare male“. Durante il litigio, Antonella si è sfogata aprendo i cocchi sbattendoli contro il pavimento.

La lite, in realtà, continua ad essere fra Elia e Caruso, che continuano a lanciarsi epiteti poco gradevole, da “gallina” ad “avvoltoio“. Per Buonamici, Antonella ha una “vocazione alla rissa dalla quale trae il suo carburante“. Lucarelli: “Elia è spontanea, ma non le si può perdonare tutto. Ha un problema con la gestione della rabbia“.

Una clip svela alla Casa una insospettabile alleanza: quella fra Elia, Volpe e Mussolini. Convinte che tutti gli altri stiano giocando per alimentare gli scontri fra loro, hanno deciso di siglare una simbolica pace. L’ex parlamentare: “Nella nostra conflittualità, gli altri godevano“. Per Todaro, però, quella della Mussolini è una strategia “banale e scontata” per distaccarsi da Caruso. Quest’ultima ci è rimasta male perché Mussolini, fino ad oggi sua amica, non è intervenuta per difenderla durante la lite con Antonella.

Grande Fratello Vip diretta 14 aprile, lo sfogo di Renato

Nella diretta del Grande Fratello Vip del 14 aprile vi sono delle esibizioni di ballo, in una sfida tutta al femminile. Da una parte, Caruso, Ilardo, Blu e Mussolini danzano sulle note di Lady Marmolade. Adriana e Antonella rispondono riportando in auge le compiante Gemelle Kessler.

Si cambia argomento. Una clip mostra la storia di Marco Berry, che ha parlato del difficile rapporto con il papà e di quanto, per lui, sia stato importante il momento in cui è diventato genitore. Il mago definisce il papà “anaffettivo” e lui ha sofferto molto per questo. Per tale motivo, ha deciso di essere un padre differente. Il concorrente riceve la visita a sorpresa della figlia Carlotta.

È tempo di conoscere l’esito del televoto. Mussolini e Volpe sono salve. Riparte lo scontro: Renato e Todaro attaccano Mussolini, convinti che lei stia giocando di strategia e che sia incoerente. Lucarelli attacca Renato: “Tu parli di coerenza, che sei andato sotto le coperte con una donna e poi l’hai nominata?“. Renato è una furia con il trio Volpe-Mussolini-Elia: “Ma che femmine siete? Passate il tempo a litigare per il trucco, siete in televisione da trent’anni, siete vergognose“.

Il ritorno di Ibiza

Al Grande Fratello Vip del 14 aprile si parla di Lucia e Blu, entrambe a rischio eliminazione. Tutti i maschi hanno criticato l’atteggiamento strategico di Lucia, mentre Mussolini ha criticato ampiamente Blu. Selvaggia Lucarelli: “Blu, riesci a interpretare altri personaggi oltre alla vittima?“.

Blu incontra Ibiza Altea, con la quale parte lo scontro. All’ospite il compito di comunicare l’esito del televoto: la concorrente eliminata è Blu, che ha ottenuto il 14% delle preferenze. La più votata è Volpe con il 39%.

Ilary Blasi annuncia un televoto per l’elezione del primo finalista. I concorrenti sono chiamati nella Nuvola, dove si dispongono su dei numeri. Quel che non sanno è che la persona che va sulla casella 9 è la prima in nomination. La persona indicata è Lucia Ilardo, che dà il via a una catena di salvataggi, che è la seguente: Mussolini -> Raul ->Renato -> Nicolò -> Todaro -> Manzini -> Berry -> Caruso -> Volpe. Antonella Elia, che non è stata scelta da nessuna, va al televoto con Ilardo. La showgirl se la prende con Mussolini e Manzini per le loro scelte nella catena: “Mi fate pena“. Di fatto, il patto di pace fra Volpe, Mussolini ed Elia è già terminato.

Sorpresa per Francesca Manzini: sta per incontrare Salvo Todaro, cioè il fratello di Raimondo. Il format, però, fa credere all’imitatrice che si tratta di un suo spasimante.

Grande Fratello Vip diretta 14 aprile, le nomination

Tutti i concorrenti, al Grande Fratello Vip del 14 aprile, svolgono le nomination. Loro sono convinti di dover selezionare le persone da mandare a rischio eliminazione, ma in realtà fra i televotati emergerà il primo finalista. Mussolini e Ilardo scelgono Raimondo Todaro. Berry, Nicolò, Renato, Raul e Caruso votano Adriana Volpe. Manzini opta per Nicolò Bairgante. Volpe vorrebbe eliminare Alessandra Mussolini e l’attacca: “Per me una persona rimane Onorevole tutta la vita, ma tu di onorevole hai talvolta molto poco“. Anche Todaro vota l’ex parlamentare, così come Elia.

Al televoto vanno Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia. Il pubblico premia, per la performance musicale, Elia e Volpe. Giunge al termine la puntata.