Martedì 14 aprile, nel prime time di Real Time, torna Primo Appuntamento. Al timone dello show c’è Flavio Montrucchio e di seguito vi sveliamo chi sono i single.

Primo Appuntamento 14 aprile, Clelia e Antonio

A Primo Appuntamento del 14 aprile arriva Clelia. Ha 54 anni, vive a Catania e lavora all’Università, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia. Confessa: “Mi piace organizzare viaggi e vacanze, adoro il mare. Io sono alta 1,88 m e sono single perché non ho ancora trovato una persona alla mia altezza, in tutti i sensi“. È stata sposata per tredici anni, ma il matrimonio è finito dopo che lui ha trovato un’altra partner. Ha un figlio di 19 anni e assicura: “Prima o poi scriverò un libro sulla gente strana che ho incontrato“.

Cena con Antonio. Ha 61 anni, è originario di Cefalù e per lavoro si occupa del recupero dei relitti che si trovano in fondo al mare della Sicilia. Ammette: “Le donne sono attratte dai miei racconti e aneddoti, ma non voglio usare il mio lavoro come strumento di conquista. Sono single da due anni e mezzo perché non ho ancora trovato la donna in grado di rendermi felice. Credo nell’amore, ancora di più in quello verso una donna“.

Claudia e Salvatore

Durante Primo Appuntamento è accolta Claudia. Ha 26 anni, è di Modena ma è originaria di Napoli. Attualmente sta frequentando un corso per diventare agente immobiliare e il suo sogno è quello di riuscire ad aprire, in futuro, un’agenzia di sua proprietà. Ammette: “Un pochino me la tiro, mio padre lavora nel settore delle onoranze funebri ma io sono molto scaramantica e per questo non ho seguito le sue orme. Il mio sogno è diventare indipendente e fare carriera, riuscendo anche a costruire una famiglia“.

Passa la serata con Salvatore. Ha 34 anni, è di Napoli ma vive e lavora da circa venti anni a Ravenna. Nella vita fa il meccanico e montatore per un’azienda di metalmeccanici. Nel tempo libero ama andare in palestra ed ha la passione per i tatuaggi. Dichiara: “Gli altri mi chiamano malessere, secondo me se uno mi vede per strada pensa che io sia chi non sono in realtà. Quando hai a che fare con me, invece, ti rendi conto che sono un peluche“.

Nel corso di Primo Appuntamento giunge Salvatore. Originario di Catania, ha 36 anni e da oltre 15 anni lavora come impiegato in un call center. Dallo show si aspetta “grande sorpresa” e, fino ad oggi, l’amore è per lui “ansia e stress“. Ha sempre vissuto con grande leggerezza fino a due anni fa, quando ha scoperto di avere una malattia che l’ha costretto al ricovero. Spera di trovare l’amore con Claudio. 43enne romano, fa l’infermiere pediatrico e nel tempo libero fa il clown dottore. Un ruolo, questo, con il quale è andato anche in India, in un orfanotrofio.

Primo Appuntamento 14 aprile, Giusi e Angelo

Infine, a Primo Appuntamento ci sono Giusi e Angelo. La prima ha 69 anni, è di Roma e fa la massaggiatrice olistica. È alla ricerca di un uomo che la coccoli e che la faccia ballare. D’altronde, la danza è il suo hobby. Lui è di Cuneo, non svela la sua novità ed ha una grandissima passione: il ballo. Di sé afferma: “Sono simpatico, mi piace ridere e scherzare. Le cose serie le prendo un po’ sottogamba e alla fine mi arrivano delle tranvate, ma va bene così“.