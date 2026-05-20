Mercoledì 20 maggio si svolge la finale di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Durante l’incontro è assegnata la prima delle tre coppe europee della stagione.

Europa League programmazione tv finale, quali squadre si contendono la vittoria

La finale della Europa League, secondo trofeo del Vecchio Continente più importante dopo la Champions League, si svolge a partire dalle ore 21:00. Il faccia a faccia si svolge presso il Besiktas Park di Istanbul.

La prima squadra a contendersi la vittoria è il Friburgo. Per i tedeschi si tratta della prima finale in una competizione europea della sua storia ed è riuscita a qualificarsi all’appuntamento più importante sconfiggendo, nel turno precedente, il Braga.

La seconda compagine al centro della partita è l’Aston Villa. Per i britannici non si tratta di una prima volta assoluta: già nel 1982 il club ha affrontato una finale europea, riuscendo alla fine a portare a casa la Coppa dei Campioni. Quest’anno è riuscita a superare, in semifinale, il Nottingham Forest, mentre ai quarti ha eliminato il Bologna.

Dove vedere l’incontro

La partita tra il Friburgo e l’Aston Villa è arbitrata dal francese Francois Letexier. Secondo i bookmakers, la squadra favorita alla vigilia per vincere è l’Aston Villa. D’altronde, il team britannico può contare sulla grande esperienza del proprio tecnico Unai Emery, che in carriera ha già vinto quattro volte la coppa, tre con il Siviglia e una con il Villareal.

Nonostante sia la finale, l’incontro che assegna l’Europa League 2025-2026 con protagoniste Friburgo e Aston Villa è visibile, in diretta e integralmente, solamente a pagamento, su Sky. Le reti di riferimento, in particolare, sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Non è previsto alcun passaggio in chiaro su TV8.

Europa League programmazione tv finale, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Coloro che raccontano la finale dell’Europa League sono Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo. I due, per tutta la durata della partita, sono supportati dagli inviati a bordocampo Faouzi Ghoulam, Marina Presello e Nicolò Omini.

Lo studio di approfondimento che precede il fischio di inizio è guidato da Mario Giunta. Al suo fianco, in qualità di opinionisti, ci sono Beppe Bergomi, Stefano De Grandis, Veronica Baldaccini, Federico Zancan e Vittoria Orlando. Il medesimo parterre è al centro del post-partita, durante il quale sono mostrate tutte le fasi della premiazione.